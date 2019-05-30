Премьеры СНГ подписали в Ашхабаде документы по таможенному сотрудничеству

18:01 01.06.2019

Совет глав правительств СНГ утвердил соглашение о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также изменения в соглашение о порядке транзита через территории государств-участников, пишет ТАСС.



Как отмечается, были внесены изменения в соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между странами-участниками соглашения о создании зоны свободной торговли.



Кроме того, принято решение о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и внесены изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров.



Утвержден первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ. Заключено соглашение о сотрудничестве в области музейного дела, а также соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований.



Также премьеры решили подготовить проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года.