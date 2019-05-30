Народно-демократическую партию Узбекистана возглавил Улугбек Иноятов

18:08 01.06.2019

В Народно-демократической партии (НДП) Узбекистана сменился глава, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на местные СМИ.



1 июня в Ташкенте состоялся внеочередной пленум Центрального совета НДП Узбекистана.



Как отмечается, на пленуме было принято решение об освобождении от должности председателя Центрального совета партии Хатамжона Кетмонова. Он, следует далее, получил новую должность, но новое место работы не называется.



Вместо Х. Кетмонова партию возглавил экс-министр народного образования Улугбек Иноятов, который с июня 2018 года работал ректором Наманганского государственного университета.