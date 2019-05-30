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Назарбаев открыл новый Атлетический центр "Назарбаев Университета"
19:46 01.06.2019

Елбасы вручил дипломы выпускникам "Назарбаев Университета"

Елбасы вручил дипломы выпускникам "Назарбаев Университета"
Пресс-служба президента РК
Первый президент Казахстана принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам "Назарбаев Университета"

Елбасы поздравил учащихся со знаменательным событием и подчеркнул, что за предыдущие четыре выпуска университет окончили более 2 600 студентов.

Выпускники университета – это конкурентоспособные специалисты, востребованные, как на Родине, так и за рубежом. Из завершающих сегодня обучение 963 выпускников 565 окончили программы бакалавриата, 378 –магистратуру, 20 – докторантуру. Более 40% выпускников-бакалавров решили продолжить свое обучение, получив приглашение в лучшие вузы мира, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Первый президент Казахстана отметил результаты и достижения учащихся университета в научно-исследовательской деятельности.

В прошлом году в Бостоне студенческая команда Школы наук и технологий получила золотую медаль на международном конкурсе генно-инженерных машин. В качестве проекта по коммерциализации можно отметить проект EGIStic, – сообщил первый президент Казахстана.
Елбасы указал, что сегодня высококвалифицированные кадры университета вносят значительный вклад в технологическое развитие Казахстана, а также подчеркнул, что бренд "NU – Назарбаев Университет" стал широко известен не только в мировом академическом сообществе, но и в сферах госуправления, бизнеса, медицины, инноваций и IT-технологий.

Проект стал лидером в своей области не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. За небольшой срок университет вырос в элитное учебное заведение по подготовке профессиональных кадров, развитию отечественных научных исследований и разработок. Главным активом университета, конечно же, является его интеллектуальный потенциал – преподаватели, студенты, управленческий персонал, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Первый президент Казахстана призвал выпускников принимать активное участие в жизни страны и общества.

Вы должны быть не только высококлассными специалистами, но и активно участвовать в общественной жизни, проявляя гражданскую ответственность. Какой бы путь вы ни избрали: продолжить дальнейшее обучение, трудиться на благо страны, представлять Казахстан за рубежом или начать свое дело, желаю вам светлой дороги и реализации намеченных планов, – заключил Нурсултан Назарбаев.
Первый президент Казахстана также принял участие в церемонии открытия нового Атлетического центра "Назарбаев Университета".

В тот же день елбасы провел встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

31 Мая 2019 Автор: Ксения ВИКТОРОВА | Нур-Султан

Источник - Экспресс-К
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