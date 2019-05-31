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|Операция "Жусан". Казахстан эвакуировал из Сирии 171 басмачонка
00:26 02.06.2019
Казахстан в рамках очередного этапа специальной гуманитарной операции "Жусан" вернул из зон боевых действий в Сирии 171 ребенка, cообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок", - говорится в заявлении президента, опубликованном его пресс-службой.
По возвращении в Казахстан дети размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь.
Гуманитарная операция "Жусан" – это акция, которая была инициирована первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялется с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на родину возвращены 357 детей.
Напомним, 30 мая 148 узбекских женщин и детей из семей боевиков террористической группировки "Исламское государство" были переданы сирийскими курдами делегации консульства Узбекистана для возвращения на родину.