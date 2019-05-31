Индия: победа реакции - поражение народа, - С.Кожемякин

00:57 02.06.2019 Индия: победа реакции - поражение народа



Индия выбрала парламент, а вместе с ним - государственную политику на ближайшие пять лет. Правительство Нарендры Моди удержалось у власти, что означает продолжение либеральных реформ и дальнейшее провоцирование религиозной и национальной нетерпимости.



Забытые обещания



Ни в одной стране выборы не представляют такого длительного и сложного процесса, как в Индии. Голосование за депутатов Лок Сабхи - нижней палаты парламента - заняло в этом году больше месяца и проводилось в семь этапов. Главной причиной является многочисленность - причем как избирателей, так и кандидатов. За 543 места боролись более 10 тысяч претендентов от шести десятков партий. Число граждан, имеющих право голоса, приблизилось к 900 миллионам. Поскольку же явка оказалась для Индии рекордно высокой (67 процентов), а к выборам парламента прибавились выборы законодательных ассамблей нескольких штатов, можно представить масштаб избирательной кампании.



Но не только количественные показатели характеризовали накал электорального марафона. В истории Индии было немного выборов, чей результат являлся столь непредсказуемым, а борьба - настолько острой. Главная интрига заключалась в том, сумеет ли правящая Бхаратия джаната парти (БДП) сохранить власть и не качнутся ли политические качели в обратную сторону, вернув правительство в руки Индийского национального конгресса (ИНК).



Тенденции, влияющие на выбор граждан, оказались противоречивыми. С одной стороны, кабинет Моди в значительной степени растерял тот громадный кредит доверия, который вручили ему избиратели. Напомним, пять лет назад БДП одержала сенсационную победу. При необходимых для формирования правительства 272 мандатах она завоевала 282, а с учетом союзников по Национальному демократическому альянсу - 336 мест. В то же время ИНК понес беспрецедентные потери, получив всего 44 кресла. Этому способствовали как неудачи конгрессистского правительства, так и щедрые посулы победителей. Среди прочего БДП обещала создавать по 20 миллионов новых рабочих мест ежегодно, довести долю обрабатывающей промышленности в ВВП до 25 процентов, уничтожить коррупционные схемы и т.д.



Большинство из обещаний оказались нереализованными. Вклад промышленности в формирование ВВП снижается несколько лет подряд. Вместо роста занятости Индия столкнулась с всплеском безработицы. По состоянию на апрель она достигла 7,6 процента, увеличившись за пятилетку вдвое и превзойдя предыдущий антирекорд 1970-х годов. Только за прошлый год работы лишились 11 млн человек. Больше всего сложностей испытывает молодежь, среди которой безработица превысила 20 процентов. Те же, кому все-таки посчастливилось трудоустроиться, имеют минимум прав. Эксплуатацию облегчила реформа трудового законодательства, проведенная кабинетом Моди.



Ударом по миллионам индийцев стала денежная реформа, в ходе которой были выведены из оборота наиболее ходовые банкноты номиналом 500 и 1000 рупий. Ее целью власти объявили борьбу с теневой экономикой и нечестно нажитыми состояниями, но на деле жертвами стало простое население. Короткий срок обмена и жесткие условия привели к разорению простых граждан, в то время как близкие к правительству финансовые компании не успевали подсчитывать барыши.



Делать деньги на страданиях народа капиталистам помогают капризы природы. В течение нескольких лет запад Индии страдает от засухи. А поскольку господдержка сельского хозяйства последовательно сужается, крестьяне вынуждены прибегать к коммерческим кредитам. Долговая кабала стала настоящим бичом сельских районов, где каждый год тысячи аграриев кончают жизнь самоубийством. Возмущение вылилось в марши протеста, которые возглавили коммунисты. В прошлом году сотни тысяч крестьян под красными флагами заняли улицы Мумбаи - финансовой столицы Индии, требуя срочных мер поддержки сельского хозяйства. Но дальше очередных обещаний власть не пошла.



Это вполне объяснимо, учитывая, чьи именно интересы защищает правительство. По данным исследовательской организации "Оксфам", Индия является глобальным лидером по росту неравенства. Доля национального богатства, сосредоточенного в руках богатейшего одного процента населения, увеличилась за последние годы с 49 до 73 процентов, а собственность девяти крупнейших бизнесменов равна имуществу беднейшей половины населения - 670 млн человек. Число миллиардеров превысило сотню, в последние годы на них пролился настоящий золотой дождь. Так, владелец холдинга "Релайэнс Индастрис" Мукеш Амбани увеличил состояние с 23 до 55 млрд долларов, что позволило ему стать богатейшим человеком Азии. 27-этажная резиденция Амбани в Мумбаи признана самым дорогим частным зданием в мире. Крайне символично, что расположена она по соседству с трущобами. По абсолютному числу бедняков Индия занимает первое место в мире. 87 процентов жителей не способны тратить в день более 5 долларов - черта бедности по стандартам ООН. Каждый пятый индиец живет в крайней нищете, свыше 300 млн граждан неграмотны, 65 млн детей не посещают школу. Пропасть, разделяющая богатых и бедных, видна по уровню детской смертности. Среди "верхних" 20 процентов он в 4 раза ниже, чем среди "нижних".



Придя к власти на волне антикоррупционной риторики, правительство БДП давно обогнало предшественников по сомнительным решениям. Накануне выборов разгорелся скандал, связанный с закупками французских истребителей "Рафаль". Вопреки обыкновению, партнером с индийской стороны стала не госкомпания "Хиндустан Аэронотикс", а фирма, принадлежащая Анилу Амбани - брату упомянутого выше олигарха.



Выборы через насилие



Эти и другие грехи власти привели к обрушению ее рейтинга. В прошлом году БДП проиграла выборы в нескольких крупных штатах. Сценарий, при котором она уступает власть, становился все более реалистичным. В этих условиях команда Моди провела шумную и агрессивную предвыборную кампанию. Гражданам сулили златые горы, обещая полностью искоренить бедность в течение десятилетия, обеспечить всех достойным жильем к 2022-му, а водопроводом - к 2024 году. Отличительной чертой избирательной стратегии стало использование социальных сетей и мессенджеров. Только к рассылке сообщений через WhatsApp БДП привлекла 900 тыс. волонтеров. Основной упор делался на распространение фальшивок. Например, на фотографиях митингов оппозиции путем несложных манипуляций появлялись… пакистанские флаги.



Обострение отношений с соседями сыграло на руку БДП. В конце февраля, после теракта в Кашмире, ВВС Индии нанесли авиаудары по территории Пакистана. Все последующие недели провластные СМИ нагнетали милитаристскую истерию, она же легла в основу партийной агитации. Выступая на митинге, Моди пригрозил Пакистану ядерным оружием, намекнув, что последнее предназначено вовсе не для салютов. Также Моди решил поразить электорат рассказом о супероружии. В специальном телеобращении глава правительства сообщил об успешном испытании противоспутниковой ракеты. "Это момент гордости для Индии. Мы готовы к войне в космосе", - провозгласил он. Оппозиция попыталась опротестовать правомерность этой неприкрытой агитации, но их иски были проигнорированы.



Вообще отношение власти к закону в ходе выборов не было щепетильным. Ксенофобия, на которую БДП опиралась все эти годы, приобрела гипертрофированные формы. "Голосуйте за Моди, если хотите уничтожить мусульман!" - заявил один из лидеров партии Ранджит Бахадур Шривастава. "Национализм - наше вдохновение", - вторил ему сам премьер, признавшийся, что гордится причастностью к Раштрия сваямсевак сангх (РСС). Это ультраправое военизированное движение требует утверждения индуизма в качестве единственной государственной идеологии. Большинство руководителей БДП являются выходцами из РСС и оказывают ей всяческую поддержку. Функционеры группировки назначаются на руководящие посты в органы образования и культуры, под их диктовку переписываются учебные программы. Обыденностью стали линчевания мусульман и далитов (неприкасаемых), нападения на активистов светских и левых организаций, обвиняемых в "антинациональной" деятельности.



Выборы привели к еще большему всплеску насилия. В Западной Бенгалии были убиты несколько активистов Компартии Индии (КПИ) и Компартии Индии (марксистской) - КПИ(м). Автоколонны кандидатов обстреливались, а офисы левых партий подвергались разгрому. В ряде регионов, особенно в Трипуре, наблюдателей от коммунистов и их сторонников избивали и не пускали на избирательные участки. Генеральный секретарь КПИ(м) Ситарам Йечури в связи с этим потребовал проведения перевыборов по нескольким округам.



Кризис левого фланга



Беззаконие и ложь помогли правящей партии удержаться у власти. Она получила 303, а вместе с союзниками - 353 места. Несколько увеличил представительство Индийский национальный конгресс, подтвердив статус основной оппозиционной силы. У ИНК в новом парламенте будет 52 мандата, а с учетом партнеров по коалиции - 91.



Выборы, однако, показали, что реальную альтернативу нынешнему курсу конгресс составить не может. Руководители партии переняли у противника многие доктрины, лишь немного их сгладив. ИНК заигрывает с религиозными и националистическими предрассудками, так что коммунисты назвали ее "вторым изданием БДП". Предвыборная платформа состояла из набора популистских обещаний, не сопровождаемых требованием смены социально-экономической системы. Так, например, ИНК соблазнял избирателей посулами ежемесячной выплаты беднейшим крестьянам по 6 тыс. рупий (5,5 тыс. руб.) и списания долгов. О том, что партия окончательно отказалась от социалистической программы, говорит и ее политика по отношению к коммунистам. В Керале - единственном штате под управлением левых сил - ИНК избрал их в качестве основного соперника. Кампанию конгресса здесь возглавил его глава Рахул Ганди.



Индийские "красные" участвовали в выборах в составе Левого фронта - альянса из 9 партий. В предвыборной программе крупнейшей из них - КПИ(м) - указывалось, что правление БДП стало катастрофой для страны. Постоянные нападки на конституционно-правовые институты, ограничение прав трудящихся, криминализация инакомыслия и беспрецедентная этнорелигиозная поляризация, заявляли коммунисты, привели к тому, что на карту поставлено само будущее Индии как светского и демократического государства. Особое внимание обращалось на неолиберальный характер политики правительства, выражающейся в масштабной приватизации и уничтожении государственной системы субсидий. "Превращение Индии в младшего партнера Вашингтона, углубление оборонных связей с США и Израилем привели к отказу от ведущей роли в Движении неприсоединения и фактической поддержке преступных авантюр вроде вмешательства в дела Венесуэлы", - добавляют коммунисты.



В противовес этому КПИ(м) предлагала переориентировать курс в интересах трудового народа. "У страны есть ресурсы, чтобы обеспечить всех качественным образованием, здравоохранением, работой и достаточными средствами к существованию", - отмечалось в программе. Среди прочего, коммунисты требуют законодательно запретить приватизацию стратегических отраслей, восстановить распущенную в 2014 году комиссию по планированию, увеличить государственные инвестиции в сельское хозяйство, науку и социальную инфраструктуру, укрепить госсектор в промышленности и банковской сфере. Отдельное внимание уделялось закреплению в Конституции права на труд, отмене антирабочих поправок, введению пособий по безработице и пенсий по старости. Образование и медицинское обслуживание, по мнению коммунистов, должны быть бесплатными, а расходы на них доведены до 5-6 процентов ВВП. Во внешней политике КПИ(м) и ее союзники настаивают на укреплении отношений с соседями, расширении контактов в рамках ШОС и БРИКС и пересмотре оборонных соглашений с США.



Однако результат левых нельзя назвать успешным. Их представительство в Лок Сабхе снизилось с 10 до 5 мест. От Западной Бенгалии и Трипуры - традиционных оплотов коммунистов - не избран ни один коммунист. В Керале кандидат от КПИ(м) победил только в одном округе из 20, остальные места достались возглавляемому ИНК альянсу. Частично эти потери компенсированы за счет штата Тамилнад, где успешно выступили два кандидата от КПИ и два от КПИ(м), но неудача левых партий очевидна. Среди ее причин - как массовые фальсификации и кампания террора, так и ошибки самих коммунистов. Например, спорным является курс на сотрудничество с ИНК, который руководство КПИ(м) и КПИ проводит последние годы. Итоги голосования должны стать поводом для серьезного анализа тактики левых сил в современных условиях. Это тем более важно, что Индия стоит перед лицом серьезнейших проблем, и решить их может только поворот от реакционной к социально-прогрессивной политике.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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