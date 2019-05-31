США-КНР. Торговый конфликт грозит превратиться в новую холодную войну, - Handelsblatt

09:02 02.06.2019

31 мая 2019 г.

Ша Хуа, Аннетт Майритц и Доната Ридель | Handelsblatt



"Китай превращается в сильного конкурента США - спор о торговле и технологическом господстве обостряется. Роль Европы в нем опасна", - пишет немецкое издание Handelsblatt.



"В мире Дональда Трапа враги США превращаются в друзей пожатием руки. Но так же быстро они могут снова впасть в немилость, что случилось и с президентом Китая Си Цзиньпином", - отмечают авторы статьи Ша Хуа, Аннетт Майритц и Доната Ридель.



Введение Трампом новых ввозных пошлин ознаменовало начало новой эскалации в борьбе США и Китая за мировое господство. "Вскоре последовали ответные пошлины со стороны Пекина. С тех пор, как Трамп внес в черный список телекоммуникационный концерн Huawei и тем самым запретил американским компаниям сотрудничать с прежним партнером, отношения между странами заморозились. (...) Переговоры все еще ведутся, однако шансов на примирение становится все меньше", - говорится в статье.



"Торговый спор давно превратился в инструмент конфликта, который имеет намного более глубокие корни, нежели протекционизм", - говорит Джонатан Хиллманн, эксперт по Азии из Центра стратегических и международных исследований. "Торговая война - это симптом борьбы старой мировой державы США против вновь стремящегося к статусу мировой державы Китая", - указывает издание.



"В конфликте давно размылись границы между геополитикой, экономической политикой и политикой безопасности, - отмечают авторы статьи. - А Европа может оказаться раздавленной в этом противостоянии. В США уже давно произвел фурор анализ гарвардского политолога Грэхама Аллисона, сравнившего отношения двух стран с ситуацией перед Пелопоннесской войной".



"2400 лет назад историк Фукидид описывал ее так: "Подъем Афин и страх, вызванный этим подъемом у Спарты, сделал войну неизбежной". Попадутся ли Трамп и Си в ловушку Фукидида?



"Подъем Китая нельзя не заметить. Еще в 1978 году 90% населения жили за чертой бедности. Сегодня Китай - вторая по величине экономика мира и страна с крупнейшим средним классом. Технологическое отставание от Запада уменьшилось. Примером здесь служит Huawei: в развитии мобильных сетей 5G ни один из его соперников не сможет конкурировать с ним в скорости и цене. В создании электромобилей Китай, кажется, уже обогнал автопром Германии. А по количеству патентов Китай в 2018 году лишь немного отставал от рекордсмена США", - подчеркивает издание.



"Вместе с экономическим подъемом росло и национальное самосознание; глава государства и правящей партии Си Цзиньпин хочет поставить свою страну в центр мировой политической сцены".



"Это пугающие амбиции, - отмечает Handelsblatt. - "То, что авторитарное государство величины и силы Китая выступает на мировом рынке, естественно, меняет либеральный миропорядок", - предостерегает Надин Годехардт из фонда "Наука и политика".



США, в свою очередь, приняли при Трампе самую агрессивную ядерную стратегию за последние десятилетия, угрожая в ней возмездием Китаю и России. Правительство США не останавливается даже перед явным расизмом. Ситуация опасна потому, что США впервые имеют дело "с действительно иной цивилизацией", заявила Кирон Скиннер, директор по политическому планированию Госдепа США. Китай, по ее словам, является первой "не кавказской державой", то есть первой не белой державой. "Поэтому мы сейчас работаем над статьей Х для Китая". "Статья Х была ключевым документом холодной войны, в котором США в 1947 году поставили себе целью сдерживание Советского Союза", - поясняет издание.



В центре конфликта, продолжают авторы статьи, оказался концерн Huawei. Многочисленные компании, в том числе Google или Qualcomm, уже ограничили свое сотрудничество с концерном. "Наблюдатели опасаются, что происходящее может и вовсе привести к "железному занавесу" в технологическом секторе и укрепить Китай в стремлении создать технологическую автаркию".



"Союзники США по всему миру, поддерживающие хорошие отношения с Китаем, вынуждены занять позицию в борьбе гигантов. Общий опыт с закрытыми рынками, вынужденным трансфером технологий и государственным вмешательством в конкуренцию в Китае позволяют европейцам сблизиться с США - несмотря на Трампа, несмотря на экономическую значимость Китая", - отмечает издание.



"Конфронтация двух держав давно занимает и политиков в сфере безопасности. С подозрением НАТО фиксирует присутствие китайской армии в Средиземном и Балтийском морях. Нет, в регионах НАТО от Китая не исходит никакой опасности, рассуждают эксперты НАТО, желающие остаться анонимными. Но кто знает, какой будет ситуация через 10 или 20 лет, если Европа будет предоставлять Китаю все больше портов?", - задается вопросом Handelsblatt.



"Если Китай будет инвестировать все больше средств в порты и инфраструктуру Европы, у него появится возможность в чрезвычайной ситуации заблокировать передвижение войск. Это то, что должно насторожить НАТО", - считает Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт из Центра новой американской безопасности.



"Параллельно с ростом ВВП Китай систематически повышал и свои оборонные расходы, увеличив их в 2018 году до 250 млрд долларов США. (...) Пока в противостоянии экономических гигантов США и Китая военная эскалация представляется маловероятной, однако она не исключена - в свете наращивания обеими сторонами военного потенциала в Южно-Китайском море", - указывают авторы статьи.



"Какую позицию в этой новой холодной войне двух крупных держав должна занять Европа? Пока обе стороны Атлантического океана объединяет фундамент западных ценностей. (...) "В плане содержания мы в Германии разделяем многие заботы США, когда речь идет о нечестных действиях Китая. Например, в вопросах доступа к рынку, интеллектуальной собственности и дискриминации путем регулирования", - говорит Нильс Аннен, государственный министр в МИД Германии. Однако совместные действия с США усложняются противоречивым обращением Трампа со своими партнерами. С одной стороны, США настаивают на сотрудничестве, с другой - отталкивают от себя союзников".



Соперничество США и Китая в разных сферах взаимосвязано, подчеркивает эксперт по Азии Джонатан Хиллманн. По его мнению, крайне важно заключить мир в торговой войне. "Чем меньше экономическая связь между странами, тем ниже барьер на пути к конфликту", - отмечает он.



"Предостерегающие голоса слышны и в Китае. "Мы сможем справиться с разногласиями, только если сами станем более открытыми и инициируем больше реформ", - говорит Ван Йиси, профессор международных и стратегических исследований Пекинского университета. Добьются ли предостерегающие голоса признания, пока еще далеко не ясно", - резюмирует Handelsbslatt.



​