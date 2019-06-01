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Преследования христиан на уровне, близком к геноциду, - Л.Федотова
10:01 02.06.2019

ЛАРИСА ФЕДОТОВА | 01.06.2019

Как проявляется связь колониализма и религии Запада

"В рождественские дни 2018 года Его Превосходительство г-н Джереми Хант, министр иностранных дел и по делам Содружества, объявил, что он попросил меня провести независимый обзор преследования христиан во всем мире; составить карту масштабов и характера явления; оценить качество реакции Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO) и дать рекомендации по изменениям как в политике, так и на практике", – говорится в предварительной версии доклада, подготовленного комиссией во главе с епископом города Труро (графство Корнуолл, Англия) Филипом Маунтстивеном.

СМИ сообщили, что Джереми Хант распорядился составить этот обзор в конце декабря 2018 года, после того как в прессе разразился скандал вокруг судьбы христианки Асии Биби из Пакистана, которой угрожали смертью, несмотря на то что суд признал ее невиновной в оскорблении ислама. К этому времени женщина находилась в камере смертников уже девятый (!) год.

Кто такая Асия Биби? Это малограмотная женщина из бедной семьи батраков, мать пятерых детей, католичка. На ее примере можно видеть, что такое "закон о богохульстве", действующий в Пакистане и ряде других стран, где господствует ислам. В июне 2009 года во время работы на сборе ягод в деревне Иттан Вали (округ Шекхупура, провинция Пенджаб) Асия выпила воды из "мусульманского колодца". Местные женщины возмутились и заявили об "осквернении воды". Этого оказалось достаточно, чтобы, обвинив женщину в богохульстве, приговорить ее к штрафу в сумме 1100 долларов и смертной казни через повешение.

Приговор не приводили в исполнение, и Асия Биби больше девяти лет провела в одиночной камере смертников. Ей предлагали убежище Германия и Франция, но ее семья выбрала Канаду, куда отправилась после оправдательного приговора и освобождения Асии.

В докладе епископа Филипа Маунтстивена нашли отражение и факты массовых убийств христиан в Африке. Особое внимание уделено Нигерии: "В 2018 году в Нигерии было убито гораздо больше христиан, чем где-либо еще в мире; на Нигерию пришлось 3731 человек из 4136 погибших: 90% от общего числа. Самая большая угроза для христиан за отчетный период исходила от группировки боевиков-исламистов (запрещенной в России) "Боко Харам"".

Приведены данные о преследованиях христиан на Ближнем Востоке. Так, в Ираке до 2003 года проживали 1,5 млн христиан, сейчас их там осталось менее 120 тысяч. "Столетие назад христиане составляли 20 процентов населения региона, – говорится в докладе, – сегодня они составляют менее 4 процентов". Основной причиной такого положения называются события "арабской весны", которые именуются в британском докладе "восстаниями 2011 года и падением старых диктатур", итогом чего стал "религиозный экстремизм, значительно усиливший давление на христиан и их преследования в Египте, Сирии, Ираке и Ливии".

Упоминаются в докладе и мусульманские постсоветские республики (Азербайджан и Центральной Азии). Правда, отмечается, что православные и католики здесь "чувствуют себя уверенно, благодаря влиянию России". Вероятно, преследованиям подвергаются приверженцы протестантских сект. В то же время ничего не говорится об Украине, где с одобрения властей у верующих Украинской православной церкви (МП) силой отбирают храмы.

Значительное внимание уделено в докладе странам, которые так или иначе не идут в фарватере политики Запада. Называются КНДР, Китай, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Боливия.

"Я думаю, что не стоит думать о колониализме, когда мы говорим о религии, которая как-то связана с колониальными державами", – заявляет Джереми Хант. Однако, что бы ни утверждал британский министр, в тех странах Азии и Африки, которые пережили эпоху колониализма и где христиане сталкиваются с преследованиями больше всего, именно такая связь укоренилась в сознании населения. И, кстати, Нигерия, где в прошлом году было убито "гораздо больше христиан, чем где-либо еще в мире", – бывшая британская колония.

При этом христиане, подвергаемые гонениям, – "одни из самых бедных людей на планете". В Индии, например, христианство принимают в основном члены касты неприкасаемых, которые надеются изменить таким образом свою судьбу, вырвавшись из круга кастовых ограничений.

Епископ Филип не слишком ошибается, когда говорит, что "британское правительство попросту проспало преследования христиан", хотя "этот доклад, а также недавние нападения на церкви на Шри-Ланке пробудили всех, вызвав невероятный шок".

"В некоторых регионах преследования христиан по своему масштабу и характеру вплотную приблизились к уровню, соответствующему международному определению геноцида по классификации ООН", – говорится в предварительном варианте доклада епископа Филипа Маунтстивена. Полный текст этого документа должен быть опубликован летом 2019 года.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559458860
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