США последовательно идут к созданию Сирийского Курдистана

10:05 02.06.2019

Соединенные Штаты заявили о начале процесса создания буферной зоны на севере Сирии



Госсекретарь США Майк Помпео заявил 31 мая, что США начали процесс внедрения безопасной зоны на севере Сирии. Это было сделано в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.



Помпео сказал, что правительство США будет продолжать работать над реализацией инициатив ООН по Сирии, а также работать со своими партнерами на местах над созданием безопасной зоны. Он добавил: "Вы видели работу, которую мы проделали с турками в Манбидже к западу от реки Евфрат. И мы пытаемся создать дополнительную систему. Называйте это буферной зоной, называйте как хотите, ... это уменьшит риск нападения террористов из Сирии на Турцию".



Таким образом, США еще раз подтвердили, что собираются создавать Сирийский Курдистан за счет 28 процентов территории Сирийской Арабской Республики. Так они игнорируют и позицию Турции по этому вопросу.



Анкара внесла курдские отряды Народных защитников, составляющих основу Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США, в список террористических организаций.



В оборонном бюджете США на 2020 год планируется выделить 550 миллионов долларов, из которых 300 миллионов пойдет на обучение местных сирийских формирований, а 250 миллионов – на пограничную безопасность в этой стране.



1 июня 2019