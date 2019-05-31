Новая планета Солнечной системы получила имя в честь китайского бога - Гунгун

14:27 02.06.2019

Карликовая планета, которая находится рядом с Плутоном, получила имя Гунгун. Об этом сообщил телеканал "Звезда".



Новую планету Солнечной системы открыли всего 12 лет назад. Ее диаметр - 1 тысяча 500 километров. У Земли, для сравнения, - 12 тысяч 756,1 километра, у Плутона - 2 тысячи 376,6 километра.



Область, в которой располагается планета, начали исследовать в 1992 году. Сначала ученые считали, что там находятся лишь астероиды. Однако развитие техники помогло понять, что область наполнена карликовыми планетами.



Ученый Майкл Браун, который и открыл планету, объявил открытый конкурс на имя для нее. Ей предлагали присвоить имена скандинавского бога Вили, брата Одина, древнегерманской Хольды, но победил Гунгун - бог воды в китайской мифологии.