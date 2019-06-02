Надуть Палестину. "Сделка века", объявленная Трампом, грозит лопнуть, - Н.Бобкин

00:32 03.06.2019

НИКОЛАЙ БОБКИН | 02.06.2019



Кушнер, Гринблатт, Фридман и Берковиц торгуют иллюзиями на миллиарды



30 июня Биньямин Нетаньяху встретился с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. Зятя американского президента сопровождали посланник Трампа по вопросам мира на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и специальный представитель США по Ирану Брайан Хук. Перед Иерусалимом эта команда побывала в Марокко и Иордании, где пыталась заручиться поддержкой своего плана экономической части израильско-палестинского урегулирования.



Поездка проходила незадолго до проведения в Бахрейне международной конференции "Мир во имя процветания", назначенной на 25-26 июня и созываемой для привлечения инвестиций на оккупированный Западный берег реки Иордан и в сектор Газа. Говорится о содействии палестинской экономике путем подключения десятков миллиардов долларов от арабских, европейских и азиатских инвесторов. О других аспектах палестино-израильского конфликта Кушнер и его команда молчат. Сложные политические вопросы, такие как палестинская государственность, на конференции в Бахрейне обсуждаться не будут.



Политическая составляющая мирного плана, продвигаемого Кушнером, до сих пор не раскрыта. Выдвигая экономические вопросы перед изложением политического подхода к проблеме, Трамп-коммерсант снова берет верх над Трампом-политиком. Только вряд ли потенциальные инвесторы станут вкладывать деньги, не имея представления о намерениях США по политическому урегулированию палестино-израильского конфликта.



Сфокусировавшись на "экономическом аспекте", Вашингтон оставляет в стороне такие важнейшие проблемы, как прекращение израильской оккупации, продолжающейся с 1967 года, и сохранение неотъемлемых прав народа Палестины. Скорее всего, план экономического развития без политической основы, которая удовлетворила бы требования палестинцев в отношении их прав и независимости их государства, не будет работать.



Вот и Россия критикует предстоящую конференцию в Бахрейне, не признавая американскую инициативу частью ближневосточного мирного урегулирования. Об этом говорится в комментарии МИД РФ. Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических "бонусов" с размыванием принципа создания двух государств для двух народов вызывает глубокую обеспокоенность. По оценке МИД РФ, конференция с "навязыванием альтернативного видения" мирного процесса потерпит неудачу, как и антииранская конференция, организованная американцами в Варшаве в феврале сего года. Россия уведомила палестинцев, что будет бойкотировать конференцию в Бахрейне. Так же поступил и Китай.



Кстати, и в Марокко, где побывал Кушнер, не взяли на себя обязательство присутствовать на конференции в Бахрейне. Король Иордании Абдалла II настаивает на "необходимости активизировать усилия по достижению всеобъемлющего и прочного мира на основе решения о двух государствах, которое гарантировало бы создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". Поскольку большинство народа Иордании – палестинского происхождения, королю сложно поддержать сделку, в которой нет и намека на создание государства Палестины. Такая позиция характерна для большинства стран арабского мира. План Трампа, который он поторопился назвать "сделкой века", не приветствуется.



Верит ли в этот план сам Трамп?



Есть сомнения, что он вообще читал этот документ; некоторые утверждают, что президент США его даже не видел. Высокопоставленный чиновник администрации Трампа признался, что доступ к плану имеют всего четыре человека – Кушнер, Гринблатт, посол США в Израиле Дэвид Фридман и помощник Кушнера Ави Берковиц.



Не так давно Трамп поздравлял Нетаньяху с победой на парламентских выборах 9 апреля 2019 года и выражал надежду, что это повысит шансы на успех предлагаемого его администрацией мирного плана, но майский политический хаос в Израиле смешал карты. Нетаньяху не смог сформировать правительство, переговоры по созданию коалиции зашли в тупик после того, как бывший министр обороны Авигдор Либерман отказался поддержать Нетаньяху. Парламентарии проголосовали за роспуск кнессета, новые выборы назначены на 17 сентября, и следующее правительство появится не раньше октября. В этих условиях Вашингтон, скорее всего, отложит публикацию своего мирного плана до завершения избирательной кампании в Израиле. Однако к тому моменту Трамп уже будет готовиться к собственной избирательной кампании 2020 года, подчиняя этому остальные проблемы. Дэн Шапиро, бывший посол США в Израиле, считает, что "мирный план Трампа заморожен, возможно, навсегда". Вряд ли теперь понадобится и конференция в Бахрейне, которую Кушнер объявил "первой частью" своего плана.



План встретил почти единодушное осуждение палестинцев. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил: "Тот, кто хочет решить палестинский вопрос, должен начинать с политического вопроса, а не с продажи иллюзий на миллиарды долларов". Границы палестинского государства, статус Иерусалима, будущее палестинских беженцев и требования безопасности Израиля – вот приоритеты палестинских лидеров. Палестину не заинтересовали предлагаемые американцами "потенциальные экономические стимулы" в обмен на капитуляцию. Палестинцы прервали контакты с Вашингтоном еще в 2017 году, после решения Трампа перевести посольство США в Иерусалим. С тех пор США не продвинулись в предложениях урегулирования конфликта на условиях, приемлемых для обеих сторон.



Интересам мирного соглашения еврейского государства с палестинцами это не отвечает. Бывший министр юстиции Израиля Йосси Бейлин призвал отменить конференцию в Бахрейне. Он объяснил, что президент США Дональд Трамп не понимает палестинцев, а надежды Трампа на то, что можно разделить экономические вопросы и политическое урегулирование, иллюзорны.



Палестинская проблема глубоко резонирует с мироощущением всего арабского мира. Арабы не готовы оставить палестинцев и дать шанс плану Кушнера / Трампа.