Туркменские власти остаются глухи к критике, - eurasianet.org

00:49 03.06.2019

Туркменистан: зерно лжи

Туркменские власти, по обыкновению, остаются глухи к критике, хотя даже незначительное изменение позиции могло бы существенно повысить международный престиж страны.

Ахал-Теке May 30, 2019



Изоляция Туркменистана и отсутствие сведений о происходящем внутри страны долгое время означали, что властям по большей части сходит с рук чудовищное нарушение прав человека.



Сейчас прилагаются усилия, чтобы попытаться изменить эту ситуацию. 22 мая небольшая группа активистов провела пикет около посольства Туркменистана в Вашингтоне, требуя освободить Гаспара Маталаева, заключенного в тюрьму в 2016 году за то, что он привлекал внимание общественности к использованию принудительного труда во время сбора хлопка. Организация "Хлопковая кампания" (The Cotton Campaign), группа активистов, которые собирают свидетельства о злоупотреблениях в хлопковой промышленности, ранее в этом месяце также призывала освободить Маталаева.



Подобная активность наблюдается не только в Соединенных Штатах. Как сообщил базирующийся в Нидерландах сайт Turkmen.news, участники X Конгресса Конфедерации труда России, проходившего в Москве, выразили поддержку Маталаеву.



Маталаев далеко не единственный. В Туркменистане множество политических заключенных. Один из них – Гулгельды Аннаниязов, который, как ранее в этом месяце сообщала кампания "Покажите их живыми!", был приговорен еще к пяти годам лишения свободы, после того как провел в заключении больше десяти лет.



Именно в связи с делом Аннаниязова пять американских сенаторов 22 мая обратились с письмом к президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Конгрессмены потребовали освобождения Аннаниязова, упомянув доклад ООН 2013 года, в котором заключение активиста признано противоречащим международным нормам.



Могут ли эти обращения вызвать какую-либо реакцию? Опыт показывает, что нет. Туркменское правительство по-прежнему остается глухо к критике, хотя даже незначительное изменение позиции могло бы существенно поднять международный престиж страны.



Учитывая состояние экономики, Туркменистану не помешал бы позитивный интерес со стороны. Официальные лица, вероятно, слегка воодушевлены назначением администрацией Трампа Мэттью Климова в качестве своего представителя в Ашгабате. В своей речи при утверждении на должность полковник в отставке Климов поднял свой рейтинг, пообещав "приложить все усилия, чтобы содействовать диверсификации рынков экспорта туркменского газа - через Каспийское море, а также в Южную Азию".



Бердымухамедов на этой неделе занялся гораздо более заурядными делами. Похоже, его нешуточно разозлили таксисты. Почему, притом что правительство так много потратило на новые междугородние автобусы, городские таксисты настаивают на перевозке пассажиров на дальние расстояния? Единственное правдоподобное объяснение вмешательства в столь мелкие дела заключается в том, что автобусные компании теряют из-за таксистов потенциальный доход. Шамухаммету Дурдылыеву, мэру туркменской столицы, Ашгабата, было поручено разобраться с этой "проблемой".



Ранее Бердымухамедов жаловался на таксистов, работающих без лицензии; после высказанного им недовольства на дорогах стало меньше таксистов-частников, как утверждает работающее за пределами страны издание "Хроника Туркменистана". Несмотря на все разговоры Бердымухамедова о желании развивать в Туркменистане рыночную экономику, в реальности во всех сферах экономической деятельности царит тотальный государственный контроль.



Еще одно советское по духу начинание – это подписанное президентом 24 мая постановление о создании комиссии по организованному проведению жатвы зерновых. Историки, изучающие 1930-е годы, знают, насколько успешными бывают подобного рода предприятия. Это еще один ключ к разгадке, почему основной сектор экономики находится в столь кризисном состоянии. Покупательная способность Туркменистана падает – о чем свидетельствует 50-процентное сокращение импорта, зафиксированное в 2018 году, – таким образом, навыки выращивания сельскохозяйственных культур сейчас важны как никогда. Бердымухамедов заявляет, что Туркменистан стал страной-экспортером пшеницы, в то время как независимые медиа постоянно публикуют сообщения о дефиците муки.



Грядущая уборка урожая зерновых, которая должна начаться в июне, вызывает определенное беспокойство. В этом году Туркменистан пострадал от чрезвычайно серьезных наводнений. В некоторых местах они были настолько сильны, что в результате разрушению подвергся целый город. 22 мая Радио "Азатлык", туркменская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода", сообщило о новых затоплениях в Ашгабате. Уже второй раз за пять недель в столице произошло сильное наводнение. Журналисты "Азатлыка" также отметили, что село Гаравул пострадало от селевых потоков, и что целому ряду полей в окрестностях села был нанесен серьезный ущерб.



В ответ на возникшие кризисные ситуации Бердымухамедов потребовал усилить государственный контроль. На состоявшемся 24 мая заседании Кабинета министров, Бердымухамедов распорядился ужесточить правила, связанные "с экспортом и импортом некоторых продуктов в целях улучшения снабжения населения страны продовольственными товарами".



Пока президент наводит порядок с зерном и такси, его сын и предполагаемый наследник престола, мрачный Сердар, продолжает заниматься перерезанием ленточек, что, видимо, считается своего рода репетицией перед вступлением во власть. 22 мая он в качестве заместителя главы Ахалской области, которая расположена вокруг Ашгабата, присутствовал на торжественном открытии птицеводческого комплекса.



Этот комплекс по крайней мере будет производить яйца и мясо, чего не скажешь о строящемся в Ашгабате новом конгресс-центре. Работы будет выполнять французская строительная компания Bouygues, которая десятилетиями набивает себе карманы благодаря безумным прихотям туркменских руководителей. Новый центр будет соседствовать с уже существующим конгресс-центром, хотя предложение такого рода зданий уже намного превышает спрос.



Государственные СМИ никогда напрямую не говорят о внутренних проблемах страны, но продолжающиеся усилия по разработке правительственной стратегии трудоустройства молодежи косвенно подтверждают то, что многие подозревали, а именно – существование колоссальной безработицы. Всемирный банк оценивает молодежную безработицу в скромные 7 процентов или около того, но, поскольку подобного рода оценки опираются на фиктивные государственные данные, эти цифры довольно бесполезны. Реальная цифра составляет... кто ж ее знает? Однако странные разговоры правительства о стратегии, нацеленной на "стимулирование заинтересованности [молодых людей] трудиться", свидетельствует о недостаточной дальновидности.



Едва ли улучшит ситуацию тот факт, что молодые люди, которые стремятся к самосовершенствованию путем обучения за рубежом, сталкиваются со столь ужасающими перспективами. 21 мая Радио "Азатлык" опубликовало сообщение, в котором рассказывалось, как туркменский студент, прилетевший на каникулы, был задержан сразу по прибытии в международный аэропорт Ашгабата и немедленно отправлен в армию.



Вряд ли вызовет удивление, что такие условия толкают некоторых людей на путь радикализациии. 25 мая Радио "Азатлык" сообщило, что, по полученной информации, среди боевиков "Исламского государства" в северной части Афганистана есть граждане Туркменистана. Несколькими днями ранее прокуратура Орловской области России опубликовала заявление, в котором говорится, что гражданин Туркменистана приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке террористического акта во время празднования Дня Победы в прошлом году.



Ахал-Теке – еженедельная колонка на сайте Eurasianet.org, в которой собраны новости и аналитические материалы из Туркменистана.