Пекин нашел первую жертву в торговой войне с Вашингтоном - FedEx, - Ф.Селимова

07:10 03.06.2019

Американскую компанию обвиняют в нарушении прав и интересов китайцев

Фемида Селимова

2 мая 2019

Американскую службу доставки FedEx в Китае обвиняют в необоснованных действиях.

Власти в Пекине начали расследование в отношении крупнейшей американской курьерской службы FedEx, которую обвиняют в нарушении прав и интересов китайских потребителей. Основанием для этого стала жалоба со стороны IT-компании Huawei, попавшей под жесткие санкции Белого дома. Тем самым китайцы демонстрируют, что не намерены терпеть пощечины Вашингтона и готовы дать отпор, считают эксперты. Тем более что в арсенале китайцев имеются "страшные" наказания для США.



Американский гигант в сфере экспресс-доставок обвиняется в том, что он якобы подорвал законные права и интересы китайских клиентов и нарушил законы и нормативные акты Поднебесной, регулирующие курьерскую индустрию. "В последнее время компания FedEx осуществляла доставку в Китае не по адресу, что нанесло серьезный ущерб правам и интересам пользователей и нарушило правила работы отрасли экспресс-доставки КНР. Соответствующее государственное ведомство Китая приняло решение провести расследование", – сообщает государственное информагентство "Синьхуа".



Расследование в отношении логистической компании инициировано китайской IT-корпорацией Huawei, ставшей мишенью Вашингтона в торговой войне с Пекином. Китайцы обвинили FedEx в отправке нескольких посылок в их штаб-квартиру в США, вместо того чтобы напрямую доставить в азиатские офисы Huawei. Речь идет о важных коммерческих документах. Действия американской курьерской службы в Huawei считают необоснованными. Там со ссылкой на записи отслеживания грузов утверждают, что FedEx пыталась изменить маршруты доставки еще двух посылок из Вьетнама в азиатские представительства, которые снова хотели переадресовать в США.



FedEx принесла публичные извинения за "неправильное обращение" с посылками Huawei, заверив, что переадресация произошла по ошибке. Кроме того, компания заявила о готовности сотрудничать с китайскими следственными органами.



Китайское издание People’s Daily Online, подчеркивая, что в Поднебесной никто не выходит за рамки верховенства закона, отмечает, что начатое расследование покажет, были ли они "случайно доставлены" или "перехвачены". История с FedEx стала еще одним горячим эпизодом в усиливающейся торговой битве между Вашингтоном и Пекином. И ожидать, что этим противостояние двух крупнейших мировых экономик закончится, отнюдь не приходится. Особенно на фоне того, что в минувшую пятницу Министерство коммерции КНР заявило, что готовит список "ненадежных иностранных компаний". Таким образом, Пекин наносит зеркальный удар Минторгу США, ранее включившему Huawei в свой черный список.



"Иностранные компании, организации и лица, которые не подчиняются правилам рынка, отходят от духа контракта, налагают эмбарго или прекращают осуществлять поставки китайским компаниям по некоммерческим причинам и наносят серьезный вред их интересам и законным правам, будут занесены в список ненадежных предприятий", – заявил представитель торгового ведомства Гао Фэн. Каких конкретно стран и предприятий коснется данное решение, он не уточнил.



"Очевидно, что список в основном нацелен на поставщиков Huawei, Intel, Qualcomm, ARM... во всяком случае, нацелен на неамериканские компании, а именно на европейские, южнокорейские и японские компании, которые могут пытаться решить, насколько строго им придерживаться правил США", – приводит сайт Rappler слова экономиста из исследовательской фирмы Trivium China Эндрю Полка. По его словам, компании окажутся в ситуации, когда им придется выбирать между США и Китаем.



В свою очередь, газета Global Times отмечает, что новый список будет "служить сдерживающим фактором, создающим защитный барьер вокруг китайских компаний". "Китай готов вести затяжную экономическую и торговую войну с США", – подчеркивается в редакционной статье издания.



Комментируя начатое в отношении FedEx расследование, заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Карнеев отметил, что китайцы неслучайно выбрали именно данную американскую фирму, руководствуясь ее широкой известностью. Тем самым китайские власти хотят публично продемонстрировать прежде всего своей внутренней аудитории, что не боятся США и в состоянии нанести им ответный удар. "Это типично для КНР: не терять лицо, показать, что мы не подставляем американцам постоянно то одну щеку, то другую, а тоже как бы их наказываем. Но в то же время делаем это так, чтобы избежать серьезной эскалации, которая может привести к резко негативным событиям, – заявил эксперт "НГ". – Мне кажется, они поэтому и выбрали не очень значимый эпизод. В то же время для китайцев это своего рода психологическое утоление. Вот мы тоже щелкнули по носу американцев, тем самым намекая, что в следующий раз можем применить что-то еще пострашнее".



Он напомнил, что у китайцев есть целый ряд других, гораздо более "страшных" наказаний для американцев. В их числе, например, полный запрет на поставки редкоземельных металлов в США, от которых они сильно зависят, или распродажа казначейских облигаций.



В экспертной среде допускают, что историю вокруг FedEx Пекин развязал с целью расчистить поле деятельности для отечественной компании Alibaba Group – мирового гиганта в сфере интернет-коммерции. Впрочем, Карнеев выразил скепсис относительно того, что китайскими властями может двигать такой мотив. "Будь это так, в Пекине действовали бы по-другому. Когда они стремятся захватить какой-либо рынок или его сегмент, то действуют, наоборот, не публично, а потихоньку, не спеша", – указал эксперт.



Он добавил, что в условиях сложившейся напряженности китайское руководство действует хладнокровно, не впадает в панику. "Китай сейчас на международном уровне старается создать о себе следующее впечатление: смотрите, американцы действуют как слон в посудной лавке, нарушают правила, а мы выступаем в защиту свободы торговли, против протекционизма, против того, чтобы ради своих компаний мы пошли на какое-то нарушение. Думаю, догадки насчет Alibaba не совсем верные. По крайней мере я очень удивлюсь, если выяснится, что все это затевалось ради этой компании", – признался Карнеев.