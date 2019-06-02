Иран опасается налета боевых дронов, - И.Субботин

07:11 03.06.2019

В Тегеране готовятся к 30-летию со дня смерти Хомейни



По мере приближения важной для Ирана даты, 30-летней годовщины смерти верховного лидера Рухоллы Хомейни, видимые риски возможного конфликта между Исламской Республикой и ее противниками нарастают. Командование влиятельнейшей в стране военно-политической организации – Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – объявило, что в день памяти аятоллы вокруг Тегерана будут развернуты системы противоракетной обороны HAWK. Заочно отвечая на слова президента Дональда Трампа об ожидании "звонка" от иранских властей, его иранский коллега Хасан Рухани отметил: все, чего хочет Исламская Республика, – это уважения.

О решении защитить иранскую столицу системами ПРО в тот день, когда страна официально чтит память Хомейни, объявил командир КСИР Мохаммад Реза Язди.



"Службы безопасности развернут ракеты класса "земля–воздух" и системы ПВО HAWK возле мавзолея Хомейни для противодействия всем угрозам, включая угрозу беспилотников", – сказал военачальник. Язди, впрочем, поспешил уверить, что иранские силы безопасности не обладают какими-либо доказательствами, которые бы говорили о готовящихся нападениях 4 июня. Военачальник также не подтвердил, что есть данные об активности боевых беспилотников, но добавил: "Мы планируем продемонстрировать свои возможности". Для того чтобы почтить память главного идеолога исламской революции в 30-ю годовщину его смерти, у его мавзолея, как ожидается, соберутся тысячи иранцев. Вероятно, на мероприятии выступит и нынешний верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.



В режиме боевой готовности сейчас, очевидно, находится и ливанская "Хезболла" – один из основных военных инструментов Ирана. Выступая в Бейруте, лидер организации Хасан Насралла заявил, что США "не решатся вступить в войну с Ираном, потому что знают, что их интересы на Ближнем Востоке окажутся под угрозой". Он предупредил: "Войска и объекты США в регионе будут атакованы и уничтожены в случае развязывания войны". По словам Насраллы, "разведка США осведомлена о реальном потенциале Ирана, и поэтому приоритетным для администрации Трампа останется экономический бойкот Тегерана". Лидер "Хезболлы" заявил, что в случае конфликта цены за баррель нефти возрастут до 200–300 долл., а это поставит под угрозу возможную победу Трампа на выборах-2020. Насралла также предупредил, что потенциальный конфликт "выйдет за пределы иранских границ и Израиль вместе с саудовским королевством заплатят за него цену".



Поводы для беспокойства дает не только увеличение американского военного присутствия в регионе Персидского залива, но и поведение союзников США на Ближнем Востоке. В конце минувшей недели саудовская Мекка стала местом сразу двух саммитов – Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вполне вероятно, что в числе обсуждаемых тем оказались и сценарии силового ответа иранскому руководству. По итогам чрезвычайного саммита генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что никто не хочет военного конфликта в регионе. "Но мы требуем, чтобы Иран прекратил вмешиваться во внутренние дела арабов и пересмотрел свое поведение на региональной арене. Если это произойдет, я не думаю, что будет какая-то необходимость во враждебных и военных действиях между США и Ираном. Посмотрим", – сказал аль-Гейт журналистам.



Впрочем, как США, так и Иран декларативно демонстрируют готовность начать переговоры. В недавнем интервью изданию Sun Трамп оправдался за действия администрации. "Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, – сказал президент США. – Очень просто. Ядерное оружие – это самая большая проблема в мире, и мы не можем допустить его распространения. Мы просто не можем этого позволить". Американский лидер не отрицает, что готов начать переговоры с иранским руководством. Правда, первого шага глава Белого дома ждет именно от Тегерана. Иранские же власти допускают вероятность начала диалога, однако выдвигают свои требования. "Мы за логику и за переговоры, если (другая сторона. – "НГ") с уважением садится за переговорный стол и следует международным правилам, а не приказывает вести переговоры", – заявил Рухани накануне. "Мы показали, что мы не поддаемся запугиванию", – отметил иранский лидер.



Сейчас в качестве главного дипломатического посредника, вероятно, рассматривается Ирак. Премьер-министр страны Адель Абдул Махди уже заявил, что его страна готова отправить делегации в Вашингтон и Тегеран, чтобы помочь "снять напряженность" между двумя странами. В числе возможных парламентеров также называют Оман и европейские страны.



Игорь Субботин

02.06.2019