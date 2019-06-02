 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.06.2019
08:40  В Бишкеке задержан ГКНБ "серый кардинал судебной системы Манас Арабаев"
08:38  Взрыв в Бишкеке. Разнесло "тепловое оборудование" КырЖД
07:35  Китай готов силой отстоять права на Тайвань, - минобороны КНР Вэй Фэнхе
07:13  "Халифат" готовит почву для "Аль-Каиды", - А.Мардасов
07:11  Иран опасается налета боевых дронов, - И.Субботин
07:10  Пекин нашел первую жертву в торговой войне с Вашингтоном - FedEx, - Ф.Селимова
00:49  Туркменские власти остаются глухи к критике, - eurasianet.org
00:41  Казахстан: Псевдокандидаты в президенты спорят в псевдодебатах, - А.Куменов
00:32  Надуть Палестину. "Сделка века", объявленная Трампом, грозит лопнуть, - Н.Бобкин
00:05  Роберт Фрэнк: "Выскочки" у власти - совпадение или правило капитализма?
Воскресенье, 02.06.2019
16:59  Уральское казачье войско в Отечественной войне 1812-14 гг., - В.Андреева
15:05  В Ашхабаде очереди за рисом и сахаром
14:27  Новая планета Солнечной системы получила имя в честь китайского бога - Гунгун
10:05  США последовательно идут к созданию Сирийского Курдистана
10:01  Преследования христиан на уровне, близком к геноциду, - Л.Федотова
09:02  США-КНР. Торговый конфликт грозит превратиться в новую холодную войну, - Handelsblatt
01:37  Стоит ли бояться алтына?
00:57  Индия: победа реакции - поражение народа, - С.Кожемякин
00:50  Норвегия -- подлость как политическая традиция, - Р.Устраханов
00:32  "Что мне делать в "Кадыр туни" (Ночь Предопределения), если у меня сейчас менструация?" - Н.Даутбек-кызы
00:28  В 201-й РВБ в Таджикистане появился батальон беспилотной авиации
00:26  Операция "Жусан". Казахстан эвакуировал из Сирии 171 басмачонка
Суббота, 01.06.2019
19:46  Назарбаев открыл новый Атлетический центр "Назарбаев Университета"
19:39  Тайны и загадки турецкой сабли Пушкина
18:08  Народно-демократическую партию Узбекистана возглавил Улугбек Иноятов
18:01  Премьеры СНГ подписали в Ашхабаде документы по таможенному сотрудничеству
17:48  Россия обязалась признавать дипломы и ученые степени узбекских университетов
16:40  Что это было? Из Казахстана по-тихому удрал ряд рукработников Генпрокуратуры
16:38  13-й друг союза: ЕВРАЗЭС начинает сотрудничество с Бангладеш
16:36  Очень мягкая посадка. Как разворовали аэропорт Астаны
16:35  Очень рада: каким будет новый украинский парламент, - И.Кармазин
11:37  Минэконом Казахстана Даленов готов уйти в отставку. Из-за взяточничества и мошенничества подчиненных
00:43  Доллар составляет основу американского могущества, и поэтому соперники США находят обходные пути
00:40  Зеленский против партий: чего ждать от выборов в Верховную раду
00:36  Дружба на расстоянии руки. Как Москва и Пекин определили границы допустимого
00:24  Порошенко стал главой партии "Европейская солидарность"
00:22  Транзит перед транзитом. Что показала президентская кампания в Казахстане, - В.Половинко
00:17  Демонизация сирийского государства, - Al Watan
00:04  Непонятно и не здорово: Украина между выборами
Пятница, 31.05.2019
22:29  В Узбекистане наконец выбрали площадку для строительства АЭС - Тузкан
21:43  Дела больше не ладятся между Турцией и Западом, - Le Figaro
19:47  Иракский Курдистан возглавил Нечирван Барзани
14:32  Только ли русские хотят назад в СССР?
14:30  Россия и Британия: готовясь к схватке за Афганистан. 1890-ые годы, - А.Томилин
14:29  Американский мат Ирану в три хода
14:26  Ситуация в Гвадаре может подорвать "Один пояс - один путь"? - М.А.Нотезай
14:25  Арабские партии укрепят свои позиции после выборов в Израиле? - Д.Гордис
14:24  "Великая стройка" Узбекистана (полемика), - Б.Мусаев
13:50  В Московском районе Киргизии разгромлена ОПГ во главе с... подполковником милиции
13:48  Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по... хоккею
09:12  В Туркмении вернули в продажу книгу мемуаров гос-заговорщика и экс-МИД Шихмурадова - "Я сам и и мои сообщники – террористы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран опасается налета боевых дронов, - И.Субботин
07:11 03.06.2019

В Тегеране готовятся к 30-летию со дня смерти Хомейни

По мере приближения важной для Ирана даты, 30-летней годовщины смерти верховного лидера Рухоллы Хомейни, видимые риски возможного конфликта между Исламской Республикой и ее противниками нарастают. Командование влиятельнейшей в стране военно-политической организации – Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – объявило, что в день памяти аятоллы вокруг Тегерана будут развернуты системы противоракетной обороны HAWK. Заочно отвечая на слова президента Дональда Трампа об ожидании "звонка" от иранских властей, его иранский коллега Хасан Рухани отметил: все, чего хочет Исламская Республика, – это уважения.
О решении защитить иранскую столицу системами ПРО в тот день, когда страна официально чтит память Хомейни, объявил командир КСИР Мохаммад Реза Язди.

"Службы безопасности развернут ракеты класса "земля–воздух" и системы ПВО HAWK возле мавзолея Хомейни для противодействия всем угрозам, включая угрозу беспилотников", – сказал военачальник. Язди, впрочем, поспешил уверить, что иранские силы безопасности не обладают какими-либо доказательствами, которые бы говорили о готовящихся нападениях 4 июня. Военачальник также не подтвердил, что есть данные об активности боевых беспилотников, но добавил: "Мы планируем продемонстрировать свои возможности". Для того чтобы почтить память главного идеолога исламской революции в 30-ю годовщину его смерти, у его мавзолея, как ожидается, соберутся тысячи иранцев. Вероятно, на мероприятии выступит и нынешний верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

В режиме боевой готовности сейчас, очевидно, находится и ливанская "Хезболла" – один из основных военных инструментов Ирана. Выступая в Бейруте, лидер организации Хасан Насралла заявил, что США "не решатся вступить в войну с Ираном, потому что знают, что их интересы на Ближнем Востоке окажутся под угрозой". Он предупредил: "Войска и объекты США в регионе будут атакованы и уничтожены в случае развязывания войны". По словам Насраллы, "разведка США осведомлена о реальном потенциале Ирана, и поэтому приоритетным для администрации Трампа останется экономический бойкот Тегерана". Лидер "Хезболлы" заявил, что в случае конфликта цены за баррель нефти возрастут до 200–300 долл., а это поставит под угрозу возможную победу Трампа на выборах-2020. Насралла также предупредил, что потенциальный конфликт "выйдет за пределы иранских границ и Израиль вместе с саудовским королевством заплатят за него цену".

Поводы для беспокойства дает не только увеличение американского военного присутствия в регионе Персидского залива, но и поведение союзников США на Ближнем Востоке. В конце минувшей недели саудовская Мекка стала местом сразу двух саммитов – Лиги арабских государств (ЛАГ) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вполне вероятно, что в числе обсуждаемых тем оказались и сценарии силового ответа иранскому руководству. По итогам чрезвычайного саммита генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что никто не хочет военного конфликта в регионе. "Но мы требуем, чтобы Иран прекратил вмешиваться во внутренние дела арабов и пересмотрел свое поведение на региональной арене. Если это произойдет, я не думаю, что будет какая-то необходимость во враждебных и военных действиях между США и Ираном. Посмотрим", – сказал аль-Гейт журналистам.

Впрочем, как США, так и Иран декларативно демонстрируют готовность начать переговоры. В недавнем интервью изданию Sun Трамп оправдался за действия администрации. "Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, – сказал президент США. – Очень просто. Ядерное оружие – это самая большая проблема в мире, и мы не можем допустить его распространения. Мы просто не можем этого позволить". Американский лидер не отрицает, что готов начать переговоры с иранским руководством. Правда, первого шага глава Белого дома ждет именно от Тегерана. Иранские же власти допускают вероятность начала диалога, однако выдвигают свои требования. "Мы за логику и за переговоры, если (другая сторона. – "НГ") с уважением садится за переговорный стол и следует международным правилам, а не приказывает вести переговоры", – заявил Рухани накануне. "Мы показали, что мы не поддаемся запугиванию", – отметил иранский лидер.

Сейчас в качестве главного дипломатического посредника, вероятно, рассматривается Ирак. Премьер-министр страны Адель Абдул Махди уже заявил, что его страна готова отправить делегации в Вашингтон и Тегеран, чтобы помочь "снять напряженность" между двумя странами. В числе возможных парламентеров также называют Оман и европейские страны.

Игорь Субботин
02.06.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559535060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Токаев: я не стесняюсь советоваться с Назарбаевым
- Рабочий график первого президента
- Дарига Назарбаева поздравила юное поколение столицы с Днем защиты детей
- Премьер-Министр Казахстана А. Мамин встретился в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым и принял участие в заседании СГП СНГ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2019 года №298
- В Сенате обсуждены отчеты Правительства РК и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за 2018 год
- Акцию "Алашқа тағзым" провел штаб кандидата в Президенты РК от ДПК "Ак жол" Дании Еспаевой
- Кадровые перестановки
- В Алматы прошел масштабный форум сторонников К. Токаева
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  