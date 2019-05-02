"Халифат" готовит почву для "Аль-Каиды", - А.Мардасов

07:13 03.06.2019

Почему в истории с "Исламским государством" рано ставить точку



"Демократическим силам Сирии" приходится бороться с диверсионной тактикой боевиков ИГ.

Перейдя на подпольное положение, "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) продолжает диктовать свои условия в Ираке. Властям не удается справиться с каждодневным террором. Все попытки местного населения заручиться поддержкой ополчения и правоохранительных органов и отказаться от уплаты налогов ИГ натыкаются лишь на ужесточение мер со стороны подполья. Главное, боевики продолжают фактически беспрепятственно реализовывать свою концепцию "чем хуже для вас, тем лучше для нас": начавшиеся в середине мая пожары на сельскохозяйственных полях Ирака, которые затем перекинулись на Сирию, – тому доказательство.



Сельский терроризм



В этом сезоне в Ираке из-за обильных осадков ожидается рекордный урожай зерна, в связи с чем правительство планировало сократить объем импортируемой пшеницы из США и Австралии. Однако с 14 мая сельскохозяйственные поля полыхают в провинциях Дияла, Салах-эд-Дин, Найнава, Киркук, Анбар и в северных районах Багдада. Точное количество поджогов неизвестно, но, по словам местных силовиков, было проведено не менее 80 диверсионных операций. И это действительно операции, направленные на подрыв продовольственной безопасности страны и инвестклимата.



Во-первых, впервые иракским силовикам удалось отследить и ликвидировать диверсантов лишь 30 мая. Во-вторых, подходы для тушения пожаров минируются самодельными устройствами, на которых подрываются как местные, так и полицейские, что вызывает панику и удерживает от активных действий. Кроме того, фермеры боятся начала сбора урожая, опасаясь возможных взрывных устройств на полях и возле своих домов. В-третьих, поджигаются не только поля с ячменем и пшеницей, но и электростанции и магазины (например, в Багдаде и Васите). В-четвертых, во время попыток тушения пожаров неизвестные совершают налеты на позиции племенных ополченцев, уничтожая бронетехнику на постах. Проблемы с безопасностью уже стали причиной отставок трех высокопоставленных военных – командующих операциями в провинциях Найнава, Дияла и Салах-эд-Дин. В-пятых, несмотря на то что в ряде поджогов подозревают конкурирующие фермерские хозяйства, местные признают, что боевики ИГ ставили им ультиматум – либо выплата закята (налога), либо уничтожение урожая.



В свою очередь, ИГ как структура взяла на себя ответственность за "сельский терроризм" в Ираке и сирийской Хасаке (последующие поджоги в Сувейде, Ракке и Дейр-эз-Зоре боевиками официально пока не подтверждены). Сделано это было через бюллетень Al-Naba, который еженедельно выходит только на арабском языке и прямо связан со структурой ИГ в отличие от cетевого новостного агентства Amaq, которое сами боевики позиционируют как "независимое" и якобы передающее сообщения лишь со ссылками на источники. К слову, именно статьи из Al-Naba становились основой для материалов журналов, ориентированных на внешнее потребление – Rumiyah, Dabiq и др., а обязательная инфографика в каждом номере переводится в том числе на русский язык.



ИГ рассматривает поджоги как "месть за сжигание поселений мусульман", при это они по-прежнему четко придерживаются конфессионального разделения: с одной стороны, они уничтожают посевы шиитов, с другой – наказывают суннитов-"отступников", в том числе – сирийских курдов, воюющих в составе "Демократических сил Сирии".



Реинкарнация в пустыне



Поджоги – не новое слово в подпольной борьбе. Так, еще в 2012 году журнал "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" Inspire ("Аль-Каида" запрещена в РФ) призывал своих последователей "к огню" и публиковал инструкции о том, как сделать поджигающее устройство с таймером.



Сейчас ИГ, исходя из опубликованных фото, применяет устройства, которые приводятся в действие по сигналу мобильного телефона. Это позволяет боевикам придерживаться тактики, которую описали сами редакторы al-Naba в нескольких номерах уже после территориальных потерь и которую коротко можно охарактеризовать – истощение противника быстрыми рейдами без цели захвата территории. Так, только на территории Ирака налеты на силовиков и ополчение, а также подрывы объектов носят фактически каждодневный характер



ИГ в его нынешнем состоянии вернулось к привычному повстанческому положению времен американского вторжения в Ирак, когда, как говорилось в одном нашумевшем ролике 2017 года, "поколение с твердым намерением росло в пламенной пустыне". Но теперь у организации другой статус – это устоявшийся террористический бренд, который имеет опыт управления сотнями тысяч человек как на подконтрольных ему территориях, так и на просторах "виртуального халифата". При этом, по имеющейся информации, в результате создания еще в 2015 году механизма "параллельного командования" потери и внутренний раскол не сильно поменяли реальную управленческую структуру ИГ – от нее отсечено все лишнее вроде постов губернаторов провинций и т.д.



Тростниковые заросли, горы возле курдских районов, пустыня и подземные тоннели на сирийско-иракской границе – все это оперативники, проповедники и просто боевики достаточно хорошо используют для укрытия, и это не считая того, что ряд из них, очевидно, в этом статусе открыто пребывают лишь в ночное время. Но кто-то действительно попадается, а затем формирует сеть сторонников в фильтрационных лагерях, где нередко содержатся беженцы, кого-то записывают в боевики для статистики, а кого-то – в основном мобилизованных ИГ во время оборонительных боев за крупные города – реабилитируют и записывают в отряды "Демократических сил Сирии" или даже проиранского ополчения в САР.



Потеря территорий и попытки местных спецслужб, которые опираются на внешнюю поддержку, додавить "ядро" и "корни", актуализировали для ИГ вопрос проведения незаметных операций и организации схронов.



Тактика ситуативна и зависит от поведения конкретного противника в конкретном районе. Например, операция может быть расширена, как это произошло со вторым взятием Пальмиры, когда, очевидно, первоначальная цель прорваться к оружейным складам и вывезти вооружение до прилета авиации сменилась целью взять город и только после – осадить авиабазу "Тияс" (Т-4) и продвинуться по трассе на Хомс. Или операция может быть быстро свернута из-за угрозы попасть в окружение, что возможно, учитывая попытки предотвращения реинкарнации "халифата". При этом ИГ по-прежнему эффективно опирается на осведомителей из числа местных. Так, по сообщениям, после того как представители ливанской "Хезболлы" и местных проиранских групп на встрече договорились наладить механизм свободного поиска боевиков ИГ в пустынных районах сирийско-иракского приграничья, первый такой отряд был сразу же разбит.



В ожидании "Аль-Каиды"



Существует довольно распространенное мнение, что ИГ отличается от "Аль-Каиды" тем, что последняя нуждается не в контроле территорий, а в "тихих гаванях", которые обеспечиваются локализацией отделений, наделением их относительной самостоятельностью. Вряд ли эта версия на 100% верна: любая радикальная организация, например, те же "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), по сути, придерживается подобной схемы локализации и "национализации" фрагментов, что обеспечивается местной спецификой, присутствием/отсутствием эмиссаров на местах и, наконец, методами ведения террора.



ИГ выживает благодаря дерзости и гибкости, что упирается в качество подготовки командного звена, наделенного достаточной степенью автономности в принятии решений. Соответственно контроль конкретных земель для организации явно не важен для проведения "экстерриториальных" диверсий и терактов: ее члены опираются на пробужденные или спящие "ячейки" общих мигрантов, пользуются мафиозными механизмами контрабанды и т.д.



Другими словами, "халифату" физический "халифат", против создания которого, кстати, в свое время выступала часть лидеров Совета Шуры, нужен не столько для контроля земель, сколько для перехода от чисто диверсионной тактики существования к каким-либо видимым успехам.



В этом смысле ИГ и "Аль-Каида" сейчас – прямые конкуренты в гонке за обладание тем или иным фронтом ведения войны. Как отмечают источники в Ираке, на фоне террора, граничащего с шантажом, и недавнего фактически официально объявленного Абу Бакром аль-Багдади смещения центра операций ИГ в регион Африки есть все предпосылки для того, чтобы "Аль-Каида" вновь попробовала активизировать свою деятельность в Ираке. На фоне обострения иранской проблемы и все той же повальной иракской коррупции это не выглядит фантастическим сценарием.



Об авторе: Антон Геннадьевич Мардасов – эксперт Российского совета по международным делам.



2 мая 2019