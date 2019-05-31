Китай готов силой отстоять права на Тайвань, - минобороны КНР Вэй Фэнхе

07:35 03.06.2019

КИТАЙ ГОТОВ СИЛОЙ ОТСТОЯТЬ ПРАВА НА ТАЙВАНЬ

Министр обороны КНР: последствия любого столкновения между Китаем и США будут ужасными для всего мира



Россия и Китай начали укреплять военное взаимодействие

В Сингапуре на ежегодной конференции по безопасности выступил министр обороны КНР генерал Вэй Фэнхе. В своей речи он остановился на вопросе Тайваня и спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом пишет Associated Press.



Генерал обещал решительные меры в случае, если будет попытка оспорить права Пекина на остров Тайвань и спорные воды в Южно-Китайском море. Министр критиковал действия Вашингтоны по поддержке Тайваня, а также регулярные проходы кораблей ВМС США через Тайваньский пролив. Воды данного пролива КНР считает своими внутренними водами.



В случае попытки отделить Тайвань от Китая, по словам Вэй Фэнхе, НОАК не отдаст "ни одного дюйма священной земли своей страны". Таким образом, он еще раз высказал тезис, согласно которому в случае попытки Тайваня обрести политическую независимость от Китая остров ожидает военная операция НОАК.



КНР ежегодно проводит специальные учения, в ходе которых отрабатывает операцию по захвату острова. Тайвань в свою очередь ежегодно проводит военные учения по защите своей территории от нападения материкового Китая.



Министр обороны Китая также предупредил, что последствия любого столкновения между Китаем и Соединенными Штатами будут ужасными не только для обеих стран, но и для всего мира.