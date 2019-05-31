Взрыв в Бишкеке. Разнесло "тепловое оборудование" КырЖД

08:38 03.06.2019

03 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Взрыв на железной дороге. Взорвалось тепловое оборудование "Кыргыз темир жолу"



В ОАО "Бишкектеплосеть" сообщили 24.kg, что сегодня в столице около железной дороги взорвалась не труба теплосети, а тепловое оборудование.



По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. Их госпитализировали с различными травмами.



В МЧС сообщение о взрыве не поступало. Пожарные и спасатели на место не выезжали.



Взрыв произошел сегодня примерно в 9.00.