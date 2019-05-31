|Взрыв в Бишкеке. Разнесло "тепловое оборудование" КырЖД
08:38 03.06.2019
03 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Взрыв на железной дороге. Взорвалось тепловое оборудование "Кыргыз темир жолу"
В ОАО "Бишкектеплосеть" сообщили 24.kg, что сегодня в столице около железной дороги взорвалась не труба теплосети, а тепловое оборудование.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. Их госпитализировали с различными травмами.
В МЧС сообщение о взрыве не поступало. Пожарные и спасатели на место не выезжали.
Взрыв произошел сегодня примерно в 9.00.