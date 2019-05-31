В Бишкеке задержан ГКНБ "серый кардинал судебной системы Манас Арабаев"

08:40 03.06.2019

24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев



Задержан экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манас Арабаев. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.



По его данным, Антикоррупционной службой ГКНБ продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов. Во время следствия по делу о коррупции установлена причастность Манаса Арабаева к преступлениям.



"2 июня 2019 года Манас Арабаев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие", - говорится в сообщении.



Напомним, заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в мае 2018 года.