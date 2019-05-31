SOS. Упыри у власти. Глава Раменского района Мособласти задушил любовницу

12:55 03.06.2019

Зачем главе Раменского понадобилось убивать любовницу: нечаянно или из-за жены

Поговаривают, что это не первая измена в семье



Накануне первых летних выходных прогремела новость о задержании главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Не за взятку, не за мошенничество, а - ни много ни мало - за убийство! Следователи считают, что высокопоставленный чиновник расправился с зампредом местной Общественной палаты - 39-летней Евгенией Исаенковой, с которой его связывали не только служебные отношения. Примерный семьянин Кулаков (с 29 мая он досрочно сложил с себя полномочия) вину не признает, но любовную связь с общественницей не отрицает. Жители района разделились на две части - большинство уверены, что мужчину подставили. "МК" попытался разобраться во всех версиях громкого убийства.



Евгения Исаенкова пропала в ночь на 2 мая. Уехала на позднюю встречу на своем "Мерседесе", 10-летней дочке сказала, что отправилась помогать хорошему человеку, и перестала выходить на связь. С мужем, отцом девочки, Исаенкова развелась в 2010 году. В последнее время она проживала с дочкой и пожилой мамой. Престарелая женщина забила тревогу, когда дочь не вернулась домой.



Труп зампредседателя ОП нашли днем на улице Полярной. Это окраина города, малолюдное место. Местные жители порой приезжают сюда для свиданий в автомобилях. Белый "Мерседес" стоял в лесополосе, внутри - мертвая хозяйка. Она была задушена.



Судебные медики установили - перед смертью у женщины были половые контакты. Обнаружены отпечатки пальцев, биоматериалы, экспертиза которых указала на Кулакова. А вот чем была задушена несчастная - пока не установлено.



Разыскные мероприятия проводились около месяца. Во-первых, 20 дней шла экспертиза биоматериала и потожировых выделений. Изучались последние звонки с телефона и на телефон Исаенковой, плюс была запрошена история телефонных соединений и местонахождение экс-главы Раменского района. Многие знали, что чиновник и зампред ОП состоят в романтической связи.



Близкие отношения начались, как судачат, в 2013–2014 годах. Исаенкова - уроженка Москвы, но выросла в поселке Удельная Раменского района.



- Скромная, отзывчивая, всем помогала с учебой, - так характеризуют ее бывшие однокурсники. - Кто просил, помогала устраиваться на работу.



Вероятнее всего, первое знакомство состоялось, когда Кулакова назначили главой администрации Удельной (это случилось в 2005 году, потом он переизбирался в 2009 и 2014 гг.).



Осенью 2015 года Кулаков вырос до руководителя администрации Раменского района, а в 2016-м возглавил район. Исаенкова неотступно по карьерной лестнице следовала за ним - в 2015 году перешла в администрацию Раменского района (в социальный отдел), в 2016 году стала замдиректора Раменского районного молодежного центра.



Если Исаенкова была в разводе, то чиновник - скреплен узами брака, причем два раза. От первого брака воспитывал 18-летнюю Анастасию (девушка с матерью живут отдельно), а от второго - 12-летнего сына.



Мальчик, кстати, был в курсе, что семейная жизнь родителей давно дала трещину. Одноклассникам рассказывал, что около шести лет назад в семье были ссоры из-за связи на стороне. Жена настаивала, чтобы Кулаков прекратил общение с фавориткой. Семейный конфликт удалось сгладить.



Супруга, кстати, приезжала в суд на арест, поддерживала мужа как могла. Из-за этих событий сорвалась ее поездка с сыном в Белоруссию, которая была запланирована на 1 июня. Более того, мальчик опасается выходить на улицу и прекратил общение в соцсетях.



Мотив преступления остается загадкой. Ходят слухи, что Кулаков мог решиться на преступление под давлением жены, которая потребовала положить конец роману.



По другой версии, Исаенкова могла начать шантажировать Кулакова. Он неоднократно заявлял, что Евгения была его правой рукой, ушами и глазами. Возможно, женщина потребовала уйти из семьи, угрожая обнародовать некие служебные сведения.



Не исключено также, что бывший чиновник мог причинить непоправимый вред женщине по неосторожности во время свидания.



Есть и версия того, что Кулакова могли подставить.



- Надо вычислить, кому это выгодно, - говорит одна из подруг Евгении. - А это, надеюсь, будет несложно, так как существует система "Безопасный город" - обойти ее неподготовленному человеку крайне сложно. Кроме того, будут изучены контакты Евгении - и тогда, возможно, ситуация прояснится. А пока могу сказать, что я не верю, что он мог ее убить. Кулаков не дурак... То, что они давно в отношениях, не было тайной для коллег из администрации, да и Женя этого не скрывала. Евгения была умна, талантлива. Она являлась его правой рукой, глазами и ушами, как Андрей Николаевич сам говорил неоднократно, беззаветно ему служила верой и правдой. Кулаков ее очень ценил как незаменимого работника. Считаю, что у подозреваемого отсутствует мотив для убийства. Терки с женой - неубедительная причина.



Как бы то ни было, как пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина, главе администрации Раменского района предъявлено обвинение в убийстве женщины. По ходатайству следствия судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля. Основными доказательствами являются биологические следы в автомобиле и результаты исследования на полиграфе, который показал, что Кулаков не говорит всей правды.



Сам обвиняемый заявил, что человек он неагрессивный, неспособный к убийству.



Не верят в его виновность и местные жители. Вот что пишут на социальной страничке экс-главы Андрея Кулакова в соцсети (орфография и пунктуация авторов сохранены):



"Что-то все шито белыми нитками...Нет логики в убийстве...Зачем так открыто убивать любовницу ...государственному человеку ? Он же не уголовник...".



"Да какой с него убийца? Участвовал во всех культурных мероприятиях. ...Он и комара убить не способен, мне всегда так казалось глядя на него. А тут убийство, ага, конечно... Да и на дурака он точно не похож. Подстава".



Люди, которые находились в оппозиции к Андрею Кулакову, тоже были шокированы арестом главы.



Что известно про Андрея Кулакова и Евгению Исаенкову



На должность руководителя администрации Раменского муниципального района Кулаков был назначен 31 декабря 2015 года. 9 ноября 2016 года Советом депутатов Раменского муниципального района он избран главой Раменского муниципального района.



В сентябре в связи с преобразованием района в городской округ должны состояться выборы на пост главы, и Кулаков являлся главным кандидатом на это место.



- Я дружу с Андреем уже на протяжении многих лет, - признался "МК" член Общественной палаты Московской области Александр Решетников. - Трудно найти человека с более безупречной репутацией. Он сильный и честный политик, примерный семьянин и верный друг. Надеюсь, я никогда в нем не разочаруюсь, что бы про него сейчас ни говорили. За 3 года, что он был главой района, Раменское заметно преобразилось. Построен перинатальный центр, обновились дворы, отремонтированы дороги.



Коллеги Евгении из Общественной палаты Раменского района поделились с нами своими воспоминаниями о ней.



Олег Стогов, председатель Общественной палаты Раменского района:



- Евгения Исаенкова была человеком с активной гражданской позицией. Не во всем и не всегда мы с ней сходились во мнениях и оценках, не всегда ее решения были лишены эмоций, но это был переживающий за свою малую родину человек. Вообще и мое решение прийти в Общественную палату района во многом связано с ней. Она меня стыдила, что для области я работаю, а для района не нахожу времени. Вот под ее влиянием я и подал документы.



- Мы познакомились с Евгенией на еженедельной рабочей встрече-планерке сотрудников Комитета социального развития, спорта и молодежной политики и подведомственного учреждения - Раменского районного молодежного центра, - говорит Егор Мартынов, член Общественной палаты Раменского района. - Первое время у меня не было и близко ощущения, что мы подружимся или хотя бы будем много общаться. Она чем-то напоминала мне образ Шарлиз Терон с постера к фильму "Белоснежка и охотник": такая же прекрасная, но эмоционально холодная. Казалось, нужно пройти какое-то испытание, экзамен, чтобы заслужить ее доверие и благосклонность. Я очень дорожу тем, что, видимо, я этот экзамен прошел - и мне посчастливилось узнать совершенно другую, настоящую Женю Исаенкову: добрую, отзывчивую, очень ранимую и остро чувствующую любую несправедливость.



Кстати, по некоторым данным, и у Кулакова, и у Исаенковой были враги. У него - среди бизнесменов, которые оставили обманутых дольщиков с носом. Он безуспешно пытался заставить их вернуть гражданам деньги. У нее - среди граждан, которые не поддерживали идею преобразования района в городской округ.



Екатерина Свешникова, Светлана Репина