Американский революционер. Почему Трампу неизбежен кердык, - Э.Лимонов

13:12 03.06.2019

Эдуард Лимонов: Американский революционер

Почему президент США обязательно потерпит поражение



Эдуард Лимонов



Трамп, конечно же, если смотреть на него, руководствуясь стандартами стандартного американского президента, вытворяет черте что! Вступил в борьбу с Китаем за мировое господство. (Нет, это не торговая война, так торговые войны не ведут, это война за сохранение США статуса хозяина современного мира).



Одновременно Трамп вроде совсем не озабочен тем, чтобы подгрести к себе для цели борьбы с Китаем - союзников.



Он открыто враждебен к России. Задиристо против шерсти дерет Иран, и, как будто этого мало, стал опять выжимать Мексику как сырое белье, ввел налог на них в пять процентов за то, что из Мексики потоком льются в США мигранты и угрожает увеличить этот налог до 25%. Но и это, собственно, не о мигрантах и не о Мексике, это также борьба за сохранение мирового господства.



Также как и борьба Трампа против газопровода "Северный Поток -2", в котором нуждается самый мощный, казалось бы, союзник США в Европе - Германия. Ну уступи, Трамп, союзной Германии!, но не будет уступать, потому что его цель продолжить, навязать, согнуть всех, всю планету, чтобы уверовали в неизменное могущество и преобладание Соединенных Штатов.



Рискованная борьба, кстати сказать, против всего мира, а на дворе не 1919 год, но 2019 год.



Сказать, что таких ухарей не было в истории США, - так был один. Франклин Делано Рузвельт, того избирали ЧЕТЫРЕ раза. Того похвалил в 1934 году сам Сталин.



Но о Рузвельте чуть позже подробнее. Сейчас о Трампе.



Когда Трамп был кандидатом в президенты, мы в России восхищались этим правдорубом и выскочкой. И грубияном. Я лично, помню называл его "старым панком", с оттенком восхищения в голосе.



Избранный, он повел себя не как мы хотели бы, но как реальный американский националист, не скрывающий своей идентичности. Его "Americf - first!" - просто точный перевод "Германии превыше всего", - немецкого националиста Адольфа, фамилию знаете.



Чему же мы удивляемся, когда он, что обещал кандидатом в президенты, то сейчас и осуществляет! Разве он не осуществляет "America - first!"?



Именно это и осуществляет. Удивляет только лишь его наглость. Он не боится остаться без союзников. А он без союзников задирает Китай, Россию и Иран.



Вы скажете, но у него есть союзники - Саудовская Аравия, Израиль!



Позвольте с недостаточным почтением отнестись к этим союзникам Америки. Израиль можно за полтора часа проехать на автомобиле, явно этот союзник … мелковат. А Саудовская Аравия- этот музей средневековья, вот-вот развалится под давлением современных сил.



Так что, наглющий Трамп просто в одиночку, одной Америкой собрался запугать и подчинить весь мир. Каков!



Между тем у него есть ахиллесова пята, слабое место. Это внутреннее политическое устройство американского государства. Хваленые американские традиции мешают американскому президенту Трампу стать хозяином в своем собственном доме.



Не соблюдая никаких законов международной дипломатии и приличия, действуя в международных отношениях как дикарь с дубиной, каркающий угрожающе "Дыр-бул-щил!", Трамп скрупулезно тих и вежлив во внутриамериканских политических отношениях.



Он не рассадил по тюрьмам отечественных демократов, взявшихся расследовать его деятельность и даже напротив, позволяет им упечь в тюрьмы его преданных товарищей.



Ему бы внутриамериканскую революцию устроить, обрушить старомодную двухпартийную систему (унаследованную еще из королевской Англии). Адаптировать единую систему прямых выборов главы государства. Разнести в пух и прах до основания параллельную традицию коллегии выборщиков и освободиться, раз и навсегда, от диктата традиций и мести политических соперников.



А он сидит робким мальчиком и позволяет себя шпынять своим в родной Америке.



Странная роковая робость.



Вернемся тут к Франклину Делано Рузвельту. Многократно избранный в президенты - 1932, 1936, 1940, он уже в 1932 году провозгласил социалистический по сути своей "Новый Курс" внутренней политики, и тем вытащил США из Великой Депрессии. Социалистический, в капиталистической со всех сторон Америке!



И это он же в 1943 году выдвинул проект "четырех полицейских" (США, Великобритания, СССР и Китай), огласив его на Квебекской конференции. Он бы еще чего натворил, если бы не скончался скоропостижно от кровоизлияния в мозг 12 апреля 1945 года.



Трампу бы взять пример с Франклина Делано.



Без революции, без удара по штабам американской политики, Трамп будет затюкан, забит, отстранен от власти.



Нам он - вражина, его неминуемо настигнет поражение в международной политике, время одного полицейского миновало. Но я не могу не указать ему на то, что он делает неправильно. И я буду радостно потирать руки, если он пересажает всех этих холеных массачусетских демократов из кланов Кеннеди и Клинтонов, и Обаму к ним в придачу.