По аяту на брата: как секта из Казахстана поработила умы россиян

13:22 03.06.2019 Они называют создателем умершего сельского шофера, пьют соленый чай и молятся на экстремистскую литературу



Анастасия Чеповская



Лечение от всех болезней без лекарств - излюбленная тема для спекуляций, которой часто пользуются последователи деструктивных культов. Даже самые нелепые методы, такие как исцеление солнцем и чаем с солью, в руках авторитарного лидера могут превратиться в "действенный способ оздоровиться". Возникшая в 1990-х годах секта "Алля Аят" продолжает существовать даже несмотря на то, что ее одиозный лидер умер 12 лет назад. Ячейки секты запрещают российские суды: 28 мая в Самаре "Алля Аят" признали экстремистской религиозной группой. "Известия" выяснили, как псевдоучение из Казахстана завоевало умы россиян и кто до сих пор верит в то, что солнечная энергия и заряженные журналы - панацея.



Случайная церемония



За годы существования "Алля Аят" десятки ее последователей умерли, отказавшись от квалифицированной медицинской помощи. Они предпочитали лечить туберкулез, онкологию и гепатит солнечной энергией, лишь бы не попасть в больницу. Отказ от традиционной медицины - жесткое правило для всех, кто решил связать свою жизнь с учением Фархата Абдуллаева. Пенсионер из Казахстана, объявивший себя создателем всего сущего, неоднократно становился героем разоблачительных расследований. Начинал с лечения руками, потом придумал методику, собрал вокруг себя учеников и приспешников. В отношении него возбуждали уголовное дело, но до вынесения приговора он не дожил. Придуманные им же методики не спасли Абдуллаева от болезней, он умер в 2007 году.



Дело продолжила супруга Абдуллаева Нина, которую он еще при жизни объявил матерью всего сущего. Она принимала паломников из России у себя дома в селе Чунджа в 250 километрах от Алма-Аты. Последователи учения об энергии солнца и света - в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста. Судя по видеозаписям, сделанным в разное время, их возраст от 50 лет. Попадались среди них и сравнительно молодые люди с тяжелыми заболеваниями, от которых рассчитывали излечиться по методике, выдуманной бывшим сельским шофером. Женщин среди последователей секты значительно больше, чем мужчин.



Помимо двух основных компонентов "излечения": длительного разглядывания солнца и распития эткен-чая [национального уйгурского напитка], адептам ежедневно нужно было повторять "формулы жизни". По сути это набор бессвязных слов и чисел, которые имеют связь с лидером секты, его женой и детьми. Когда последователей секты стало больше, появился еще один способ справиться с недугами.



Основной инструмент для промывки мозгов - журналы, которые издаются с 2002 года. Их провозгласили лекарством, обеспечив тем самым бесперебойный денежный поток. Каждый месяц членам секты предлагалось купить журнал "Звезда селенной". Слово "вселенная" в нем намеренно исковеркано и означало "область чистого сознания". Людей убедили в том, что прикладывание этого печатного издания к различным частям тела поможет вылечить абсолютно любую болезнь. Издавать журнал начали в Новосибирске - именно там расположена одна из самых активных ячеек "Алля Аят". "Лечебными свойствами" обладает только свежий номер журнала, при этом передавать его другим людям нельзя, энергетическое поле так не действует. Выпуск журнала состоит из нескольких статей учеников Абдуллаева, рассказов его последователей о чудесном исцелении от тяжелых болезней с помощью солнца, чая и аятов, стихов учеников.



Приложите подороже



Просто прикладывать журнал к больному месту недостаточно, его нужно ежедневно перечитывать, соблюдая жесткую последовательность. Каждый выпуск нужно ежедневно прочитывать от 3 до 33 раз. Содержание семи выпусков журнала "Звезда селенной" было признано экстремистским, их запретили распространять на территории РФ. Еще 18 запрещены на территории Казахстана. Еще до запрета стоимость одного журнала начиналась от 100 рублей. Естественно, после введения законодательного ограничения журналы никуда не делись, а наоборот, кратно выросли в цене. Их начали продавать на собраниях секты. В центрах "Алла Аят", которые открылись во многих городах России, лечили "очищением крови". Этот волшебный ритуал - не более чем наложение рук на больного и повторение бессвязных слов.



Секта отвергала любые религии - и это тоже было одним из ключевых ее принципов. Учение Абдуллаева как бы находится над всеми вероисповеданиями, обещая последователям вечную молодость и красоту при соблюдении ряда простых правил: нужно пить чай, произносить формулы и славить уйгуров. Но даже вокруг трех этих несложных процессов была продумана система причудливых ритуалов. Например, чай нужно было мешать строго по часовой стрелке, чашку держать только правой рукой, а после каждого глотка произносить "волшебное слово". Этот шаманский ритуал якобы выжигал в организме больные клетки под воздействием энергии солнца. При этом количество выпитого чая строго не регулировалось: рекомендация состояла лишь в том, чтобы пить его каждый день, не нарушая последовательностей.



Сейчас деятельность секты курируют дети Абдуллаева. Основной заработок они получают от паломников, приезжающих в Чунджу. Их селят на полу в доме "создателя" на прогнивших матрасах. Цена за проживание относительно умеренная - 600 рублей в сутки. Деньги с постояльцев выкачивают уже тогда, когда они добираются до своих койко-мест: на чистку кармы, очищение крови, прочие ритуалы и даже душ. Отдельная статья доходов общины - питание, которое по местным меркам достаточно дорогостоящее. Из-за антисанитарных условий приготовления еды из поездки довольно часто возвращаются люди с серьезными пищевыми отравлениями. Но к врачу, разумеется, обращаться никто из них не станет. В секте их уверяют, что посредством рвоты из них выходит "негативная сущность". Как правило, каждый паломник на поездку в Чунджу тратит минимум 40–60 тыс. рублей. При этом одновременно в дом въезжают около 300 человек. Нередко, чтобы отправиться в дом "создателя", россияне берут кредиты.



Отчаянные меры



Безусловно, опасность этой секты состоит не столько в том, что люди уезжают в село, чтобы распрощаться со своими деньгами, а скорее в последствиях для организма. За время, пока адепты отказываются от лекарств и врачей, у многих обостряются хронические заболевания. В секте любое проявление болезни связывают с "выходом негативной сущности", которое нужно перетерпеть, чтобы исцелиться.



Несмотря на законодательные запреты организации, ее ячейки до сих пор присутствуют в Москве, Омске, Новосибирске и нескольких других городах России. Чтобы дурить доверчивых граждан, лидеры секты выписывают себе липовые дипломы по несуществующим направлениям медицины и присуждают титулы лучшего целителя третьего тысячелетия своему отцу-основателю.



Деятельность "Алля Аят" запрещена на территории нескольких областей, в том числе Новосибирской. После вынесения судебного решения в 2012 году редакция журнала свернула свою деятельность. В отношении редактора журнала Мильштейна возбудили уголовное дело. Отделение ликвидировали спустя год, однако Верховный суд отменил решение о признании организации экстремистской.



Лидером московской ячейки называют Ольгу Сосновскую. Во время обысков в 2016 году она отрицала причастность к организации. Но уже спустя пару дней собрала учеников и настаивала, чтобы они не давали против нее показания. Дети Абдуллаева приезжают в российские города на собрания, но в Москве стараются не показываться. После возбуждения дел сразу в нескольких регионах члены Аята ушли в подполье. Они соблюдают конспирацию и собираются неподалеку от метро 1905 года в Москве. Многие члены секты после распада СССР уехали в Германию, некоторые - в Америку.



Новых последователей в Чундже селят подальше от всех, чтобы понаблюдать за ними, на первых порах им дают пакетированный чай, рассказал "Известиям" координатор группы пострадавших от секты "Алля Аят" Михаил. Те, кто приезжают в Чунджу уже не в первый раз, пьют чай из особого чана. А домой возвращаются в "благостном" состоянии.



"За годы существования в этой секте умерло очень много людей. Кто приезжал с онкологией, инфарктами и инсультами ­- все поумирали. Было несколько случаев мертворождений и выкидышей среди беременных женщин: они не наблюдаются у врача и постоянно пьют соленый чай, тем самым убивая ребенка. В 2016 году два человека скончались прямо в селе. Тогда они привлекли внимание правоохранительных органов. Есть информация, что в Чундже им добавляли в чай наркотики: полиция собиралась взять чай на экспертизу, но лидеров секты предупредили об операции, и они быстро избавились от чанов, в которых наливали чай. Кровь брали уже у людей, живших в поселении, - показало наличие наркотических веществ. Они становились очень послушными и верили всему, что им говорят. После такого зомбирования все, о чем они мечтали - вернуться в село", - сообщил координатор группы пострадавших от секты. По словам Михаила, он передает информацию от пострадавших сотрудникам правоохранительных органов и сотрудничает с силовыми структурами.



После этой проверки, по его словам, нескольким россиянам закрыли въезд на территорию Казахстана. Сектанты начали заставлять адептов выкидывать иконы и Библию, избавляться от любых предметов религиозного культа, медицинских препаратов. Сейчас последователи секты перешли в интернет и продвигают идеи аята под личиной саморазвития. При этом среди детей Абдуллаева, наоборот, произошел сдвиг в сторону ислама: теперь они призывают адептов секты ходить в мечеть.



"Журнал - это один из способов обработки на первоначальном этапе. Причем они сознательно печатают без знаков препинания, выделяя большими буквами нужные слова. Метод преподносимой информации зомбирует людей, они начинают верить в то, что Абдуллаев - бог", - добавил Михаил. Источник - Известия

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