"Мы сами результаты Второй мировой сдали в утиль", - генерал Ивашов

13:28 03.06.2019 Генерал Ивашов: "Мы сами результаты Второй мировой сдали в утиль"

Почему Путина не будет во Франции на торжествах по поводу юбилея операции Overlord, а Меркель - будет



Андрей Полунин

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Леонид Ивашов

Михаил Александров



5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии пройдут юбилейные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции (операции союзников Overlord) во Второй мировой. Впервые с 2004 года в торжествах не будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поездки в Нормандию нет в рабочем графике российского лидера.



Зато в Нормандию приедут лидеры почти всех ведущих государств мира. В том числе, естественно, и президент США Дональд Трамп. Однако самое примечательное - почетным гостем праздника станет и представитель побежденной страны - канцлер ФРГ Ангела Меркель.



Заметим: в 2014-м - уже после воссоединения Крыма с Россией - Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников. Тогда он встретился с американским коллегой Бараком Обамой.



И в 2004-м, на 60-летие празднования так называемого D-Day, Путин приезжал. Он поговорил с двумя российскими ветеранами - участникам Нормандской операции. И представил их тогдашним главам государств, находившимся на гостевой трибуне - президенту Франции Жаку Шираку, генерал-губернатору Канады Адриенне Кларксон и королеве Нидерландов Беатрикс.



Заметим, присутствие на нынешних торжествах Ангелы Меркель не должно удивлять. Еще на праздновании 60-летия операции союзников против Германии присутствовал тогдашний канцлер Германии Герхард Шредер. Он говорил удивительные речи. Шредер тогда заявил, что счастлив. Что приглашение на торжества - огромная честь для Германии. И что победа союзников была не победой над Германией, а победой и Германии тоже.



Здесь уместно напомнить: высадка в Нормандии для стран Запада - это примерно как День Победы для россиян. Торжества - это более десятка различных официальных мероприятий, почти 20 тысяч охранников и 20 тысяч гостей. В том числе несколько тысяч ветеранов.



Гвоздь программы - театрализованное представление, имитирующее высадку союзнических войск под командованием генерала Дуайта Эйзенхауэра и британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери. На этот раз в шоу примут участие 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой и, по меньшей мере, - 11 кораблей.



Немцы, напомним, в 1944-м полагали, что союзники изберут кратчайший путь через пролив и десантируются в районе Па-де-Кале. Там их ждали бы гитлеровские железобетонные артиллерийские бункеры знаменитого Атлантического вала. Но корабли и суда из Великобритании пошли дальним путем - в Нормандию.



Союзники, умело использовав фактор внезапности, отправились бурным морем в прилив. И смогли закрепиться на плацдармах, потеряв при этом 40 тысяч солдат и офицеров.



Вскоре только благодаря советской помощи двинувшимся к границам Германии американцам и англичанам удалось сдержать мощный немецкий контрудар в Арденнах. Без этой помощи, не исключено, союзников немцы сбросили бы в море - как англичан в 1940-м.



Как мы видим, с 1945-го политический смысл празднований D-Day кардинальным образом поменялся. Из юбилеев победы сил антигитлеровской коалиции торжества превратились в демонстрацию политического единства Запада. В которой нет места "плохой" путинской России. Зато есть почетное место для "исправившейся" Германии.



На деле, для Запада приглашение Путина - это напоминание о роли СССР в войне, победа в которой легитимирует притязания России на роль мировой державы. Между тем, договоренности, подписанные в 1945-м лидерами антигитлеровской коалиции в Ялте, перестали устраивать как союзников СССР во Второй мировой - США и Великобританию, так и противников - Германию, Италию, Японию. Проблема, с точки зрения Запада, состоит в том, что пересмотреть итоги Второй мировой классическим способом - с помощью новой войны - сегодня невозможно. Зато можно попытаться изолировать Россию. А историю - переписать.



- Нас в Нормандию на этот раз не приглашали, но мы и сами особо ехать не хотим, - отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - Здесь действует принцип взаимности: ведь большинство западных лидеров не приехали в Москву на празднование 70-летия Победы. Прилетела только Меркель. Да и то отказалась присутствовать на Параде 9 мая - ограничилась тем, что 10 мая возложила венок на могилу Неизвестного солдата.



То есть, уже в 2015-м западные руководители ясно дали понять, что не желают участвовать в наших торжествах. Так что логично, что Путин не хочет участвовать и в их торжествах. Считаю - это правильно. Напомню: во времена СССР наши лидеры торжества по случаю Нормандской операции тоже не посещали.



В этих торжествах есть противоречие. Хозяйкой мероприятия выступает Франция, поскольку Нормандская операция проводилась на ее территории. Хотя - что праздновать Франции? Она операцию не проводила ив ней не участвовала. Мало того, нашим союзником во время войны было движение "Свободная Франция", возглавляемое Шарлем де Голлем. А сама Франция в те месяцы числилась союзницей фашистской Германии. Но теперь именно Париж определяет: кого приглашать на торжества, а кого нет? Это смотрится довольно двусмысленно, и подыгрывать здесь Франции, я считаю, неправильно.



Когда отношения с Западом у нас были хорошие, Путин, по всей видимости, закрывал глаза на этот момент. Но поскольку отношения обострились - зачем же мы будем прощать такое поведение? Нам, напротив, надо заявить: мы не видим смысла посещать подобные мероприятия, поскольку там присутствуют две страны, которые были противниками антигитлеровской коалиции в период Второй мировой.



По сути, одни в Нормандии отмечают, что победили. Другие - что проиграли. И все отрицают, что СССР сыграл решающую роль в войне.



"СП": - Какую роль они отводят СССР?



- Новая идеология Запада утверждает, что западные союзники сыграли главную роль в освобождении Европы от фашизма. А Советский Союз - тоталитарное государство, которое вместе с Гитлером якобы несет ответственность за Вторую мировую. И, в конце концов, это государство, как и Гитлер, проиграло. Но только не в 1945-м, а в 1991-м.



Мы с распространением на Западе этой идеологии ничего сделать не можем. Не войну же им за это объявлять? Но мы должны разоблачать такие утверждения, а не участвовать в мероприятиях такого типа, которые намечены в Нормандии.



"СП": - Какое, с военно-исторической точки зрения, имела значение Нормандская операция?



- Операция сыграла важную роль - прежде всего, политическую. Она показала Гитлеру, что его зажимают с двух сторон. Что внести раскол в ряды союзников он не сможет - его добьют.



И, конечно, Нормандская операция стала возможной только потому, что советские войска отвлекали главные силы Германии на Восточном фронте. Если бы в 1944-м мы остановились на границе с Польшей, освободив лишь территорию СССР, а затем заключили с Гитлером сепаратный мир - союзников немецкие войска точно легко сбросили бы в море. Союзники и в Нормандии бы потерпели поражение, и в Италии. В итоге, основная часть Европы осталась бы под Гитлером. Это совершенно очевидно.



Но огромный вал наступающих советских войск просто перемалывал фашистские дивизии. Так что говорить, что англосаксы освободили Европу - просто смешно.



Словом, значение Нормандской операции куда меньше, чем, например, нашей операции "Багратион". Или Висло-Одерской операции.



"СП": - Почему Запад вообще считает, что мы признаем пересмотр итогов Ялты, к которому, похоже, дело и идет?



- Традиционная позиция Запада - очернение России. Можно вспомнить, как еще в 1812 году в России появилась особая фальсификация - так называемое "Завещание Петра Великого". Якобы Петр I дает установку будущим преемникам на безостановочное завоевание все больших территорий, вплоть до завоевания мира. Подобные фальшивки до сих пор штампуются на Западе.



Плюс в России есть "пятая колонна", которая фальшивые концепции поддерживает в угоду Западу. По ряду хранящихся в Москве исторических документов есть сомнения, что они подлинные, а не состряпаны во времена Михаила Горбачева или Никиты Хрущева.



Хрущев, напомню, пылал такой ненавистью к Сталину, что мог пойти и на фальсификацию документов, и на уничтожение подлинников, обеляющих "вождя народов".



На деле, у нас государство до сих пор живет в хрущевской мифологии. И тем самым подпитывает враждебную идеологическую деятельность Запада против нас. Поэтому с этим - с антисталинской концепцией - нам нужно решительно завязывать.



- Когда Герхард Шредер на 60-летии Нормандской операции с радостью говорит, что Германия победила от высадки союзников - это действительно так, - считает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. - Проиграл гитлеровский рейх, гитлеровская идеология и гитлеровская военная машина. Но Германия как страна понесла минимальные послевоенные потери - в виде репараций и вывоза части оборудования. И практически не потеряла основные свои территории.



Германия была разъединена - да и то лишь благодаря Сталину - всего на две зоны. Она сохранила свой научный и технологический потенциал. Причем, страны-победители - оба лагеря - стали помогать возрождению Германии. СССР помогал восстановлению Восточной Германии. США, англичане и в меньшей степени французы - восстановлению Западной Германии. А впоследствии, как известно, Германия снова объединилась.



Сейчас происходит разрушение Ялтинских договоренностей. Какие-то положения до сих пор работают - ООН, Совет Безопасности. Плюс, Ялта запустила процесс деколонизации, и сегодня многие бывшие колонии успешно развиваются. Наконец, акты агрессии против стран сегодня если и совершаются, то прикрываются легендами, вроде защиты прав человека. На явные военные действия никто не идет - и это тоже результат Ялтинских договоренностей.



Но проблема в том, что Россия сегодня выступает проигравшей стороной. В 1945-м побеждал советский народ, Советская Армия и экономика. А сегодня такой страны - СССР - нет. Существуют США, Британия, Франция, даже Германия объединилась. И только единственный из участников Второй мировой, внесший решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции - Советский Союз - был распущен.



Горбачев подготовил условия, а Борис Ельцин все активы страны сдал. Фактически мы сами результаты Второй мировой сдали в утиль.



Напомню: когда Горбачев, под давлением Гельмута Коля поставил вопрос об объединении Германии, жестко против были и президент Франции Франсуа Миттеран, и премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Но случился сговор Горбачева с американцами и немцами. И, по сути, антигитлеровская коалиция распалась второй раз.



Тех, кто распустил СССР, распустил мировую социалистическую систему и сдал результаты Второй мировой по Германии - уважать, с точки зрения Запада, не за что. На деле, мы заслужили то, что заслужили. Заслужили презрение, которое сегодня являют к нам в связи с юбилеем Нормандской операции. Источник - СвободнаяПресса

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