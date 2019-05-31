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"Раимгейт" - это отвод глаз от других миллионеров Кыргызстана, которые сидят в тени"
13:37 03.06.2019

Мнения экспертов о том, кто мог "слить" документы об имуществе Матраимовых

Расследование журналистов "Азаттыка" очень похоже на отвод глаз населения от других миллионеров, которые пока находятся в тени. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

- "Азаттык" ранее уже проводили расследование по имуществу Максима Бакиева, но потом его прекратили, и народ так и не получил ответов на вопросы, - напомнил он. - Имя "Раим-миллион" появилось еще в 2011 году, и хочется узнать, а почему никто не стал проводить расследование ранее? И Сапар Исаков почему-то не начал проверку, будучи премьером, а просто уволил его. Вопросов много, но ответов нет.

Бакыт Кушбекович добавил, что с коррупцией Кыргызстан борется более 20 лет, но разрушить систему никто не желает.

- Да и понятно, что все хотят использовать коррупцию в своих интересах, - посетовал он. - Сейчас все говорят о "Раиме-миллионе", а у нас таких миллионеров сотни. Это если не считать Салымбековых и компанию "Шоро". Матраимов засветился, его проверяют, а остальных не трогают. Поэтому думаю, что расследование по имуществу "Миллиона" - это отвод глаз от других миллионеров, которые спрятались.

Вместе с тем другой политолог Игорь Шестаков заметил, что очень сложно определить, кто мог "слить" журналистам документы об имуществе Матраимовых.

- С 2010 года под властью можно подразумевать три или четыре партии, - сказал он Vesti.kg. - Прогремевший недавно "бажагейт", скорее всего, был результатом подковерной борьбы различных частей власти за сферы влияния. И "Райымгейт" - продолжение этой борьбы перед парламентскими выборами, когда создаются новые политические союзы. После ухода Атамбаева политическое поле, естественно, меняется. А Раимбек - персона из старой системы.

Игорь Альбертович заметил, что если расследование журналистов имеет под собой реальные факты, то это говорит том, что борьба с коррупцией спустилась в общество.

- Граждане не желают больше ждать, когда эти вопросы решит власть, - полагает он. - А политические группы перед выборами, видимо, просто решили избавиться от клана Матраимовых.

Напомним, ранее журналисты "Азаттыка" обнародовали результаты расследования об имуществе семьи Матраимовых.

Вместе с тем в социальных сетях пользователи задаются вопросом о том, кто мог "слить" в СМИ документы и данные, на которых строится расследование. В качестве самых популярных версий выдвигают два варианта: месть экс-президента Алмазбека Атамбаева; либо документами поделилась команда Сооронбая Жээнбекова, чтобы избежать критики в обществе.

Вероника Малышева


Источник - Vesti.kg
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