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В Таразской СЭЗ в никуда размотали 27 млрд бюджетных тенге, - разбирается К.Токаев
13:45 03.06.2019

Токаев о СЭЗ в Таразе: Потрачено 27 млрд тенге, а запущен только один проект
Прежде всего, следует обеспечить планируемое строительство сахарного завода.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жамбылской области поднял вопрос развития специальной экономической зоны в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на твиттер Акорды.

- "Точкой роста" промышленности в регионе должна быть Специальная экономическая зона "Химический парк "Тараз". На сегодня запущен всего лишь один проект, тогда как на строительство инфраструктуры СЭЗ затрачено 27 млрд тенге, - сказал глава государства.
Он отметил, что правительству совместно с акимом региона необходимо укрепить работу по привлечению инвесторов для реализации проектов на территории СЭЗ.

- Прежде всего, следует обеспечить планируемое строительство сахарного завода, - выделил Президент.
По его словам, у области большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Но регион сильно зависит от национального бюджета. Средняя заработная плата здесь является одной из самых низких в стране.

Источник - zakon.kz
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