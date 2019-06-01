В Таразской СЭЗ в никуда размотали 27 млрд бюджетных тенге, - разбирается К.Токаев

13:45 03.06.2019

Токаев о СЭЗ в Таразе: Потрачено 27 млрд тенге, а запущен только один проект

Прежде всего, следует обеспечить планируемое строительство сахарного завода.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жамбылской области поднял вопрос развития специальной экономической зоны в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на твиттер Акорды.



- "Точкой роста" промышленности в регионе должна быть Специальная экономическая зона "Химический парк "Тараз". На сегодня запущен всего лишь один проект, тогда как на строительство инфраструктуры СЭЗ затрачено 27 млрд тенге, - сказал глава государства.

Он отметил, что правительству совместно с акимом региона необходимо укрепить работу по привлечению инвесторов для реализации проектов на территории СЭЗ.



- Прежде всего, следует обеспечить планируемое строительство сахарного завода, - выделил Президент.

По его словам, у области большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Но регион сильно зависит от национального бюджета. Средняя заработная плата здесь является одной из самых низких в стране.