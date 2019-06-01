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|Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник, сделавший Ельцина президентом
14:19 03.06.2019
Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет. "Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78 году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета Алексей Казанник. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете",- сообщил представитель университета (цитата по "РИА Новости").
Господин Казанник родился в 1941 году в Черниговской области. Политическую карьеру начал в 1989 году и стал широко известен после того, как отдал свой мандат в Верховном Совете СССР Борису Ельцину. Затем в 1993-м указом ставшего президентом Бориса Ельцина был назначен генпрокурором РФ и занимал этот пост до апреля 1994 года. В марте 1996-го был назначен замгубернатора Омской области. С 2003-го ушел в отставку и занялся научной работой на юрфаке ОмГУ.