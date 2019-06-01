Узбекским школьникам запретили носить юбки ниже колен, каблуки и узкую одежду

14:43 03.06.2019

Узбекским школьникам запретили носить юбки ниже колен, каблуки и узкую одежду, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"При ношении школьной формы ученики должны соблюдать следующие требования: форма одежды не должна быть слишком узкой или слишком широкой, длина юбки для девочек должна быть ниже колена на 5-15 см, длина брюк для мальчиков должна быть ниже лодыжки, каблук обуви должен быть не выше 3 см", - говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции.



Кроме того, ткань школьной формы должна полностью соответствовать возрасту учащихся, санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам.



Напомним, что, согласно постановлению правительства "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений" от 15 августа 2018 года, единая школьная форма внедряется с 2019-2020 учебного года. По данным минюста, единая школьная форма утверждена в отдельной форме и покрое для учеников 1-6 и 7-11 классов.



В комплект формы для учеников 1-6 классов входит белая рубашка (100% хлопок), синий, в синюю клетку жилет (65% хлопок/35% полиэстер), синие брюки (для мальчиков) (65% хлопок/35% полиэстер), в синюю клетку юбка (для девочек) (65% хлопок/35% полиэстер), синяя легкая куртка (65% хлопок/35% полиэстер).



В комплект формы для учеников 7-11 классов входит белая рубашка (70% хлопок/30% полиэстер), темно-синий жилет (45% хлопок/55% полиэстер), темно-синие брюки (для мальчиков) (45% хлопок/55% полиэстер), темно-синяя юбка (для девочек) (45% хлопок/55% полиэстер), темно-синий пиджак (45% хлопок/55% полиэстер).