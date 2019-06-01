"Пустословы...". Мирзиеев обрушил критику на ташкентских хокимов

14:56 03.06.2019

Президент раскритиковал положение дел в Ташкентской области



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал положение дел в Ташкентской области, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



По данным пресс-службы президента, в г. Нурафшоне началось совещание с участием актива Ташобласти, хокимов (глав администраций) и руководителей секторов, ответственных лиц республиканских ведомств, на котором Ш. Мирзиеев подверг критике экономическую ситуацию в области и состояние развития районов.



"Я сам, руководители республиканского уровня лично приезжаем и решаем самые актуальные вопросы. Почему не просыпается Ташкентская область? Время летит, важен каждый день, каждая минута. Президент проводит политику, создает условия. Ответственные лица должны твердо требовать, а руководители нижнего уровня обязаны упорно работать и обеспечить результат. Люди не терпят пустых слов. В Ташкентской области – пустые слова. Где конкуренция, где наука, где результат, где инициатива?", - цитирует пресс-служба президента Ш. Мирзиеева.



Как указано, в регионе не задействованы в полной мере имеющиеся резервы и возможности, промышленность все еще зависит от нескольких крупных предприятий. Также остается низким уровень развития промышленного производства в Букинском, Пскентском, Ахангаранском, Бекабадском, Куйичирчикском, Аккурганском и Чиназском районах. В Куйичирчике, Бекабаде, Ахангаране, Пскенте и Буке объем услуг на душу населения в 2-3 раза ниже среднего показателя по республике.



На совещании также рассматриваются актуальные вопросы развития предпринимательства и сельского хозяйства, создания рабочих мест и улучшения социальной сферы.



По данным местных СМИ, во время совещания президент уволил хокима Куйичирчикского района Собира Муродова. Как отмечается, хоким был уволен из-за плохого уровня жизни населения.



"Хоким покинул свой пост из-за того, что валовый региональный продукт на душу населения ниже среднего показателя в стране", - отметили в пресс-службе Ташобласти.