"Это вам не Даманский! Мы на своей территории!". Как китайцы нарушили границу СССР у озера Жаланашколь

15:00 03.06.2019

Ярослав Бутаков, russian7.ru, 2 июня



Как и к провокации на острове Даманский, к этой операции маоисты готовились загодя.



Курс Мао на конфронтацию с СССР

Одной из важных составляющих курса руководителя КНР Мао Цзэдуна на построение тоталитарного государства стала милитаристская и гегемонистская истерия. Мао разнуздал у китайцев реваншистские настроения по отношению ко всем соседним государствам, особенно к Советскому Союзу. И это несмотря на то, что за 1946-1960 гг. СССР ежегодно тратил 1 % своего ВВП на прямую финансовую помощь Китаю.

По подсчетам норвежского исследователя Одда Арне Вестада, за это время СССР подарил Китаю 3,4 млрд. долларов (в ценах 1960 г.), не считая помощи работой своих специалистов, оплачивавшейся также из советского бюджета. СССР выучил (на свою голову) 9 тысяч офицеров Народно-освободительной армии Китая только в своих военно-учебных заведениях и еще какое-то количество в самой КНР.

Когда выяснилось, что СССР больше не намерен оплачивать левацкий эксперимент Мао Цзэдуна, тот развернул неистовую пропаганду, обвиняя руководство СССР в "ревизионизме", в измене делу социализма, в сговоре с "американским империализмом". С 1964 года начались систематические пограничные провокации со стороны Китая. В ряде случаев в них участвовали китайские военнослужащие. Советские пограничники ликвидировали такие инциденты без применения огнестрельного оружия, в результате чего иногда развертывались настоящие рукопашные схватки, в которых бывали убитые и раненые с обеих сторон.



Подготовка Китая к провокациям

Масштаб нарушений госграницы китайцами нарастал. 30 апреля 1965 года Совет Министров СССР издал постановление об усилении охраны госграницы с Китаем на Дальнем Востоке. Однако провокации происходили не только на дальневосточном участке советско-китайской границы. 4 февраля 1967 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли секретное постановление об усилении охраны всей государственной границы с КНР. Согласно ему, развертывались новые соединения пограничных войск на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Казахстане и Средней Азии.

Провокации устраивались китайцами на тех участках границы, где, по китайским данным, граница зашла на законную китайскую территорию. Действительно, граница, установленная еще в конце XIX века, не была точно демаркирована, и в ее определении имелись расхождения у сторон. Так, на Амуре и Уссури Советский Союз (вслед за Российской империей) явочным порядком провозгласил свой суверенитет над всеми островами, лежащими за главным судоходным фарватером ближе к китайскому берегу. По-разному трактовалась граница в пустынных и высокогорных районах Казахстана и Средней Азии, где не было точных ориентиров, а зачастую и точных карт.

В марте 1969 года произошел самый крупный советско-китайский пограничный инцидент (на острове Даманский) с сотнями погибших с обеих сторон. Хотя китайцам был в итоге дан отпор, маоисты в Пекине не собирались успокаиваться. Местом для новых вылазок был выбран казахстанский участок границы.



Инцидент в Дулаты обошелся без крови

2 мая 1969 года в районе станции Дружба на участке пограничной заставы Дулаты группа китайских военнослужащих под прикрытием перегона овечьих стад пересекла границу и заняла несколько высот на советской территории. Китайцы вели киносъемку, а один из китайцев кричал советским пограничникам: "Это вам не Даманский! Мы на своей территории!" Командование приказало малочисленной заставе не вступать в конфликт и ограничиться наблюдением.

В последующие дни обе стороны наращивали здесь свои силы, подтягивая бронетехнику и артиллерию. Инцидент был мирно завершен 18 мая уходом китайцев с занятой территории.



Нарушителей ликвидировали за 45 минут

С мая 1969 года необычайная активность китайцев, непрерывно задиравших советскую сторону, отмечалась также на участке в районе озера Жаланашколь, чуть севернее предыдущего. 12 августа было обнаружено движение крупных китайских сил к границе. Командующий Восточным пограничным округом СССР генерал-лейтенант Меркулов приказал привести заставу Жаланашколь в повышенную боевую готовность. И вовремя.

Перед рассветом отряд китайских военнослужащих перешел госграницу и занял две высоты (Правая и Каменная) на советской территории. Военных сопровождали кинооператоры агентства "Синьхуа".

На рассвете к высотам выдвинулся отряд советских пограничников на БТРах под командованием начальника заставы лейтенанта Говора. Через громкоговоритель он потребовал от нарушителей покинуть советскую территорию. Китайцы обстреляли отряд.

Начальник заставы решил вытеснить нарушителей, не дожидаясь подхода подкреплений. Поэтому конфликт принял характер боя стрелковых подразделений, в котором у советской стороны не было технического преимущества. Пограничники штурмовали в лоб высоты, где окопались китайцы.

Умелые действия советских пограничников привели к быстрому успеху. Младший лейтенант Пучков отрезал на БТРе путь китайцев к отступлению и, после того, как его БТР был подбит, пересел в другую машину и продолжал вести бой. Рядовые Дулепов и Рязанов (сумевший забросать гранатами вражеских стрелков) были убиты.

За 45 минут бой был закончен. Двадцать китайцев было убито, один взят в плен, прочим удалось уйти в Китай. С советской стороны, кроме названных погибших, еще 13 человек были ранены.

Про бой у озера Жаланшколь в то время даже смутно не упомянули советские СМИ. Указ о награждении отличившихся в бою был издан Президиумом Верховного Совета СССР только в мае 1970 года и до 90-х гг. оставался секретным.



Урегулирование пограничных вопросов

Следует сказать, что, как и на Дальнем Востоке, все спорные участки на казахстанском отрезке советско-китайской границы президент СССР Михаил Горбачев в мае 1991 года признал принадлежащими Китаю. Окончательная демаркация этого отрезка, в соответствии с советско-китайским соглашением, была проведена уже в период независимости Казахстана президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

Те высоты у Жаланашколя, за которые в 1969 году шел бой, ныне находятся в пределах КНР. Как и острова на Амуре и Уссури.