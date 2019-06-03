Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом, - А.Шарковский

19:54 03.06.2019

Госдеп США решил понизить градус напряженности в Персидском заливе



Генерал Сафави утверждает, что корабли ВМС США – в зоне поражения иранских ракетных комплексов. Фото с сайта

Высшее руководство Ирана заявило о возможности применения ракет против американских войск и кораблей, если будет необходимо. А глава дипломатии США заявил о готовности к переговорам с Исламской Республикой без предварительных условий.



Бывший главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Яхья Рахим Сафави (ныне главный военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи) заявил, что иранские ракеты способны поразить американские военные корабли в Ближневосточном регионе. "Соединенные Штаты, – отметил генерал, – имеют более 25 военных баз в регионе, где располагается более 20 000 американских военнослужащих".



Именно они и корабли 5-го флота ВМС США находятся под прицелом иранских ракетных сил. Сафави отметил, что "официальные лица США знают об иранской ракетной опасности, угрожающей американским военнослужащим и солдатам других стран, входящих в коалицию с Вашингтоном. Это касается и военных кораблей, находящихся в Персидском заливе в пределах досягаемости иранских береговых ракетных комплексов".



Сафави также заявил, что "первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, поднимет цену нефти до 100 долл. за баррель на мировом рынке". К этому он добавил, что "президент США не начнет войну, если это не отвечает его интересам с экономической точки зрения". Далее речь пошла о том, что Соединенные Штаты уже якобы начали вывод войск из региона две недели назад. Рахим Сафави не уточнил, что он имел в виду, анонсируя вышесказанное. На самом деле Вашингтон только наращивает свое военное присутствие на Ближнем Востоке, его союзники действуют в том же фарватере.



Кстати, именно иранская ракетная программа стала одной из причин выхода США из ядерной сделки, она также серьезно нервирует соседей Тегерана по региону, особенно Израиль. Стоит упомянуть, что, по мнению некоторых западных экспертов, на самом деле уже сейчас США держат на Ближнем Востоке от 60 тыс. до 80 тыс. солдат и офицеров. Но в совокупности находящихся там сил и средств явно недостаточно для ведения боевых действий против Ирана, даже с учетом поддержки ряда стран Персидского залива.



Последний всплеск воинственных настроений в Тегеране был вызван заявлением командования ВВС США (сделанным в воскресенье, 2 июня) о том, что бомбардировщик B-52 и авианосец Abraham Lincoln с кораблями эскорта (прибывшие накануне в район Персидского залива) начали учения в Аравийском море.



В арсенале иранских Вооруженных сил есть баллистические и крылатые ракеты, способные преодолевать расстояния в 2–2,5 тыс. км, и береговые ракетные комплексы с радиусом поражения 300 км. Некоторое техническое несовершенство данного иранского вооружения ни в коей мере не уменьшает его смертоносности. Реально американским военным и их союзникам в Ближневосточном регионе есть чего опасаться.



Похоже, в Вашингтоне осознают, что военный конфликт с Ираном ни к чему хорошему привести не может. Поэтому, возможно, американская администрация решила слегка понизить градус напряженности. Так, госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом сделал несколько неожиданное, выходящее за пределы тенденции последнего времени заявление о том, что Вашингтон готов вести переговоры с Ираном "без каких-либо предварительных условий". При этом Помпео сделал оговорку: "Мы готовы с ними сесть за стол переговоров, но радикальные усилия США обратить вспять пагубную деятельность Исламской Республики, этой революционной силы, будут продолжаться". На что представитель Министерства иностранных дел Ирана ответил достаточно резко, указав, что для Ирана важны действия США, направленные на возвращение к договоренностям, достигнутым в 2015 году, а не "игра слов". Впрочем, заявление Майка Помпео Тегеран воспринял как признак собственной силы, а все военные экзерсисы США иранское руководство назвало не более чем психологической войной.



Президент Ирана Хасан Рухани на митинге в Тегеране заявил, что именно США, будучи инициатором разрыва ядерного соглашения, должны "вернуться к нормальному положению вещей". В противном случае, по его словам, "у Ирана нет другого выбора, кроме как твердо стоять на своем и сопротивляться".



Что касается учений, в них кроме бомбардировщика B-52 и авианосца Abraham Lincoln (с кораблями сопровождения) были задействованы вертолеты Super Hornet F/A-18, Sea Hawk MH-60 и палубный самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

03.06.2019