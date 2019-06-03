Правящей партии Турции готовят альтернативу, - "Къ"

20:12 03.06.2019

Экс-соратник Реджепа Тайипа Эрдогана намерен создать новую политическую силу



У Партии справедливости и развития во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом появляется новый конкурент. Экс-премьер страны Ахмет Давутоглу заявил, что приглашает своих сторонников поучаствовать в "новом идейном видении". Слова "партия" он избежал вовсе, однако турецкие СМИ трактовали эти слова как подтверждение давно обсуждаемых слухов о создании новой консервативной силы.



"Нам нужно больше прозрачности вместо царящего лукавства,- заявил в воскресенье на ифтаре (разговении после целого дня без пищи из-за поста) в городе Конья экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу.- Мы сможем решить все проблемы, которые обрушились на наши головы, как только найдем в себе новые силы, новый взгляд. Я приглашаю всех участвовать в новом идейном видении. Другими словами или обновление, или разложение".



Господин Давутоглу - давний соратник Реджепа Тайипа Эрдогана, который, однако, в 2016 году был отправлен в отставку, а после этого последовательно критиковал президента.



Кроме того, примерно полгода назад в турецких СМИ стали появляться сообщения, что именно Ахмет Давутоглу вскоре создаст новую консервативную партию, которая сможет стать сильным конкурентом для правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

"Информация о намерении бывших соратников Эрдогана по ПСР сформировать политические партии, которые отнимут голоса избирателей у партии президента, начала активно поступать как минимум с февраля,- подтвердил "Ъ" эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.- Тогда выделяли Ахмета Давутоглу, (экс-президента.- "Ъ") Абдуллу Гюля и (бывшего вице-премьера.- "Ъ") Али Бабаджана. Именно они потенциально не только могли оформить свои политические амбиции на словах, но и, обладая соответствующим опытом, приступить к делу на практике".



Поэтому турецкие СМИ трактовали слова господина Давутоглу однозначно - как прямое подтверждение этих слухов. Об этом можно судить уже по заголовкам. "Срочная новость! Заявление от Ахмета Давутоглу о новой партии в Конье!" - озаглавлен текст на сайте газеты Sozcu. "Давутоглу приглашает в новую партию: новая ситуация",- звучит заголовок у оппозиционной Cumhurriyet. "Ахмет Давутоглу сделал заявление о новой партии в Конье",- написал, в свою очередь, портал HaberTurk.



Идею создания новой консервативной партии в качестве альтернативы правящей ПСР можно считать логичным продолжением попытки оппозиции выдвинуть на президентские выборы 2018 года Абдуллу Гюля в качестве единого кандидата.



Как и Реджеп Тайип Эрдоган, господин Гюль - сторонник умеренного исламизма и потому рассматривался в качестве успешной альтернативы действующему президенту.

Однако этот план не удался - после ряда закрытых встреч политики так и не смогли договориться о сотрудничестве. "Кажется, этот проект провалился и взорвался прямо у них (оппозиционеров.- "Ъ") в руках. Проект был неудачным",- позлорадствовал на эту тему тогдашний премьер страны Бинали Йылдырым.



Тем не менее выборы 2018 года действительно подтвердили запрос на новую правую и консервативную политическую силу. Например, неожиданно высокий результат - 11% голосов - получила Партия националистического движения (ПНД), которая хоть и находится в союзе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, но выступает с более радикальных позиций. Неплохо дебютировала националистическая Хорошая партия - она набрала почти 10% голосов.



"ПСР стала слишком сконцентрированной на лидере, а это задевает интересы партийных группировок,- поясняет причину неудач правящей партии Юрий Мавашев.- Вместе с тем ходили и ходят дискуссии о том, что исламистская оппозиция не едина, а значит, Эрдогану пока нечего опасаться. Но у Давутоглу может получиться призвать под свои знамена тех, кто еще в ПСР, но скрыто сомневается в способности ее лидера удержать власть".



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Живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов, в свою очередь, предположил, что Ахмет Давутоглу пока не решается сделать более однозначное заявление, потому что ждет результатов повторных выборов мэра в Стамбуле 23 июня. За победу будут бороться близкий соратник президента Бинали Йылдырым и кандидат от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Напомним, что после итогов предыдущих выборов победу с небольшим отрывом сначала присудили оппозиционеру, однако ПСР удалось оспорить итоги голосования. "Если кандидат Эрдогана все же победит в Стамбуле, то говорить о недоверии к нему будет сложнее, а создавать партию на таком фоне - просто неразумно",- сказал "Ъ" господин Ахметов.



Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 03.06.2019,