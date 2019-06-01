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|Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову задержали по делу Батукаева
22:10 03.06.2019
03 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
Экс-генерального прокурора Кыргызстана Аиду Салянову задержали в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщили сторонники бывшей главы Генпрокуратуры со ссылкой на ее адвоката Рабигу Садыкову.
Они находятся у здания МВД, куда сегодня в 15.00 Аиду Салянову пригласили на допрос. С тех пор она здание не покидала. Следователь провел очную ставку с бывшим зампрокурора Нарынской области Майрамбеком Акматалиевым.
Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи.