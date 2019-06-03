Малазийский "Боинг" над Украиной сбила не Россия, - малазийский премьер Махатхир Мохамад

00:04 04.06.2019

Малазийский "Боинг" сбил Бейлис



Поможет ли премьер Малайзии выяснить истину



Обвинения против России в крушении самолета МН17 на территории повстанческих регионов Украины в 2014 году безосновательны, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он считает, что ракету, сбившую следующий из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирский самолет, могли выпустить как ополченцы-сепаратисты, так и украинские военные. Премьер также отметил, что расследование этой трагедии слишком политизировано.



Напомним, что на борту самолета, сбитого в июле 2014 года в зоне украинского конфликта, было 298 человек, включая 80 детей, трем из которых было меньше двух лет. Расследование продолжается без малого пятилетку.



"Обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", – заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.



Он назвал российских военных "дисциплинированными и компетентными людьми, которые легко могли понять, что MH17 – это пассажирский самолет". "Я сомневаюсь, что за запуск ракеты несет ответственность дисциплинированная сторона", – сказал Мохамад. Он подчеркнул, что процесс выяснения виновных носит излишне политизированный характер: "С самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских".



Премьер-министр требует предоставить малазийской стороне доступ к "черным ящикам" сбитого самолета Boеing и провести максимально открытое расследование. "По какой-то причине Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы увидеть, что в реальности произошло с лайнером", – отметил Махатхир Мохамад.



А чего он ожидал? В постмодернистской реальности выяснение истины имеет смысл только тогда, когда есть гарантия, что эта истина подтвердит то, что уже "и так понятно". Через несколько дней после трагедии вышел в свет очередной номер журнала Time, на обложке которого была фотография Владимира Путина, отбрасывающего тень пассажирского самолета. Да и в России большинство комментаторов оказались лишенными комплексов. Дальше всех, пожалуй, шагнул россиянин Игорь Стрелков, на момент трагедии – "министр обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики. Со ссылкой на местные источники он заявил: часть трупов со сбитого малазийского самолета были "не свежие", эти люди умерли за несколько дней до катастрофы...



Не знаю как вам, но мне казалось, что хотя бы смерть детей должна была смягчить тон дискуссий, сдержать фонтан спекуляций. Однако с самого начала и по сей день большинству политизированных россиян по поводу сбитого самолета все предельно ясно. Одни без колебаний говорят, что Boeing сбили сепаратисты или российские военные. Другие убеждены: пассажиров самолета сделали ритуальной жертвой циничные украинцы, следуя инструкциям Белого дома. А то и просто ЦРУ, такие умозаключения народных комментаторов тоже попадались в Фейсбуке.



Формулу этой универсальной логики сформулировал российский сенатор Алексей Пушков: "Интенсивность пропагандистской кампании перекрывает необходимость доказательств". В качестве одного из примеров Пушков приводит ливийского лидера Муамара Каддафи, которого обвиняли в гибели 6 тысяч сограждан, в то время как в столкновениях ливийских повстанцев с полицией реально погибло 350 гражданских лиц, включая тех, кто оказался жертвами случайно. "Подобная тактика примитивна, но эффективна", – считает сенатор. А еще она не нова.



В 1913 году в Киеве завершился процесс по делу ортодоксального еврея Менделя Бейлиса, обвинявшегося в ритуальном убийстве малолетнего ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского.



О киевском процессе в деталях писали российские и европейские газеты, о нем считали необходимым высказаться политические и культурные деятели. К моменту завершения следствия с заявлениями выступили все заметные политики, включая вождя мирового пролетариата Ульянова-Ленина, который писал: "Дело Бейлиса еще и еще раз обратило внимание всего мира на Россию, раскрыв позорные порядки, которые царят у нас".



Ленину вторил будущий главнокомандующий Красной Армии Лев Троцкий: "Киевский процесс представляет собою одно из тех немногих судебных дел, которые превращаются в исторические события, надолго врезывающиеся в сознание страны и нередко образующие водораздел между двумя главами ее политической жизни".



Мнения разделились по признаку политических пристрастий. Защитники обвиняемого указывали на происки царской охранки и черносотенцев, чьей целью являлись еврейские погромы, которые нанесут удар по передовому отряду революционного движения. А Ющинского убили простые бандиты.



В свою очередь консерваторы использовали "Дело Бейлиса" для разжигания антиреволюционных настроений.



Истина никого не интересовала, политическим противникам все было ясно как день. На суде половина присяжных признала Бейлиса виновным, половина – невиновным. Под аплодисменты зала Бейлис вышел на свободу.



История не знает буквальных повторений, однако есть ощущение, что расследование причин гибели малазийского самолета стало ремейком "Дела Бейлиса". Конечно, хорошо, что через пять лет после трагедии премьер-министр Малайзии заставил вернуться к этой теме, да еще и высказал "нонконформистские" наблюдения и предположения.



Вот только вряд ли он в чем-то убедит тех, кто с самого начала возложил ответственность за смерть 298 невинных авиапассажиров на Россию. Потому что "истина в вине". В вине тех, кого мы заранее не любим.



Об авторе: Станислав Юрьевич Варыханов – журналист.

03.06.2019