 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан. Жители Приуралья возмущены нашествием… сайгаков
00:07 04.06.2019

Дисциплинированные жители села Таловка Западно-Казахстанской области, обеспокоенные нашествием многотысячных стад сайги на их пастбища и сенокосные угодья, подают рапорты как по команде.

"Сайгаки появились на окраине села около месяца назад, – обратились они в акимат Таловского сельского округа. – Их очень много, они вытаптывают траву, уничтожают пастбища и даже роют землю, видимо для того, чтобы было спастись от жары. Мы с жителями других сел собираемся группами на машинах, чтобы их отогнать. Но это бесполезно, они уходить не торопятся, подрезают машины, создают аварийные ситуации. Их сейчас, по нашим подсчетам, более 200 тысяч. Они превращаются для нас в стихийное бедствие".

Сайгаков не то что гонять, к ним приближаться нельзя, – пояснила аким сельского округа Балым Коняева. – Они охраняются государством. Мы написали письмо на имя акима района, обращались в "Охотзоопром", где нам сказали, что тоже не имеют права разгонять их, а занимаются лишь отслеживанием путей их миграции.

В Западно-Казахстанской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира жалобы жителей района прокомментировали так:

В прошлом году сайгаков было 135 тысяч голов, сейчас их численность выросла до 200 тысяч, – сообщил руководитель инспекционного отдела животного мира и охотничьего хозяйства Серик Маженов. – К осени они должны мигрировать в соседний Бокейординский район. Запрет на отстрел сайгаков, а также на пользование их дериватами действует до 2020 года. Кроме отслеживания их движения и численности популяции, мы ничего сделать не можем.

Вячеслав КУЛИКОВ | Уральск

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559596020
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