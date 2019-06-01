В Петропавловске восстановят старинную мечеть

00:09 04.06.2019

В Петропавловске планируют восстановить соборную мечеть XIX века. Там будет создан музей исламской культуры. Об этом аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил на свой странице в Facebook.



В начале XX века в Петропавловске насчитывалось шесть каменных и три деревянные мечети. Одна из них была построена в 1870 году, в настоящее время она находится на территории завода им. Кирова.



"Сегодня о мечети напоминают лишь полуразрушенные стены и сохранившийся подлинный минарет, – написал аким. – Принято решение о восстановлении мечети. Здание будет передано в Духовное управление мусульман Казахстана. На базе мечети будет создан музей исламской культуры".



Сегодня в областном центре действуют пять мечетей, из них две имеют статус памятника архитектуры ХIХ века. Вполне возможно, что через некоторое время этот список пополнится еще одним историческим объектом.



"Это и есть возвращение к своим национальным и духовным истокам, то историческое наследие, которое наравне с природными богатствами является величайшей национальной ценностью, – отметил Кумар Аксакалов. – Считаю, что в дни священного месяца Рамазан это событие станет настоящим подарком для верующих мусульман Северного Казахстана".



Елена ЧЕРНЫШОВА | Петропавловск