 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.06.2019
01:09  Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия удерживает цены словесными интервенциями
00:58  Калибр вождя и судьба страны. Уроки драмы на площади Тяньаньмэнь, - Ю.Тавровский
00:55  Асад пошел войной против Ирана
00:09  В Петропавловске восстановят старинную мечеть
00:07  Казахстан. Жители Приуралья возмущены нашествием… сайгаков
00:04  Малазийский "Боинг" над Украиной сбила не Россия, - малазийский премьер Махатхир Мохамад
00:00  Мечта китайской молодежи, раздавленная танками, - "НГ"
Понедельник, 03.06.2019
22:10  Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову задержали по делу Батукаева
20:12  Правящей партии Турции готовят альтернативу, - "Къ"
19:54  Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом, - А.Шарковский
19:51  Кто поджег Нотр-Дам? - Дарья Асламова
15:00  "Это вам не Даманский! Мы на своей территории!". Как китайцы нарушили границу СССР у озера Жаланашколь
14:56  "Пустословы...". Мирзиеев обрушил критику на ташкентских хокимов
14:43  Узбекским школьникам запретили носить юбки ниже колен, каблуки и узкую одежду
14:19  Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник, сделавший Ельцина президентом
14:08  Такая цивилизация, как наша, нуждается в идеологии, чисто технически, - Иван Охлобыстин
14:01  Три смертельных угрозы миропорядку. Почему нынешняя система обречена на радикальное переформатирование, - И.Рахметов
13:45  В Таразской СЭЗ в никуда размотали 27 млрд бюджетных тенге, - разбирается К.Токаев
13:37  "Раимгейт" - это отвод глаз от других миллионеров Кыргызстана, которые сидят в тени"
13:28  "Мы сами результаты Второй мировой сдали в утиль", - генерал Ивашов
13:27  Каким будет "Уотергейт" Жээнбекова?
13:22  По аяту на брата: как секта из Казахстана поработила умы россиян
13:12  Американский революционер. Почему Трампу неизбежен кердык, - Э.Лимонов
13:11  Узбекистан Мирзиеевский. Сон и явь, - Б.Мусаев
12:55  SOS. Упыри у власти. Глава Раменского района Мособласти задушил любовницу
08:40  В Бишкеке задержан ГКНБ "серый кардинал судебной системы Манас Арабаев"
08:38  Взрыв в Бишкеке. Разнесло "тепловое оборудование" КырЖД
07:35  Китай готов силой отстоять права на Тайвань, - минобороны КНР Вэй Фэнхе
07:13  "Халифат" готовит почву для "Аль-Каиды", - А.Мардасов
07:11  Иран опасается налета боевых дронов, - И.Субботин
07:10  Пекин нашел первую жертву в торговой войне с Вашингтоном - FedEx, - Ф.Селимова
00:49  Туркменские власти остаются глухи к критике, - eurasianet.org
00:41  Казахстан: Псевдокандидаты в президенты спорят в псевдодебатах, - А.Куменов
00:32  Надуть Палестину. "Сделка века", объявленная Трампом, грозит лопнуть, - Н.Бобкин
00:05  Роберт Фрэнк: "Выскочки" у власти - совпадение или правило капитализма?
Воскресенье, 02.06.2019
16:59  Уральское казачье войско в Отечественной войне 1812-14 гг., - В.Андреева
15:05  В Ашхабаде очереди за рисом и сахаром
14:27  Новая планета Солнечной системы получила имя в честь китайского бога - Гунгун
10:05  США последовательно идут к созданию Сирийского Курдистана
10:01  Преследования христиан на уровне, близком к геноциду, - Л.Федотова
09:02  США-КНР. Торговый конфликт грозит превратиться в новую холодную войну, - Handelsblatt
01:37  Стоит ли бояться алтына?
00:57  Индия: победа реакции - поражение народа, - С.Кожемякин
00:50  Норвегия -- подлость как политическая традиция, - Р.Устраханов
00:32  "Что мне делать в "Кадыр туни" (Ночь Предопределения), если у меня сейчас менструация?" - Н.Даутбек-кызы
00:28  В 201-й РВБ в Таджикистане появился батальон беспилотной авиации
00:26  Операция "Жусан". Казахстан эвакуировал из Сирии 171 басмачонка
Суббота, 01.06.2019
19:46  Назарбаев открыл новый Атлетический центр "Назарбаев Университета"
19:39  Тайны и загадки турецкой сабли Пушкина
18:08  Народно-демократическую партию Узбекистана возглавил Улугбек Иноятов
18:01  Премьеры СНГ подписали в Ашхабаде документы по таможенному сотрудничеству
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Асад пошел войной против Ирана
00:55 04.06.2019

Союзники делят сирийские города кровью

Любовь Шведова

На днях боевые действия развернулись в Абу Кемале - одном из самых южных городов сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Раньше это происходило часто - террористы ИГИЛ*, долгое время удерживавшие восточный берег Евфрата, постоянно совершали вылазки на прилегающий к реке с запада город. Но теперь их анклав раздавлен, а партизанские группы уже не доставляют таких проблем. Это, безусловно, хорошо, но с другой стороны это породило другую проблему, а именно - обнажились серьезные разногласия между оккупировавшими город иранцами и пытающимися их выдавить асадовцами.

За последнее время между ними происходят мелкие стычки, но в воскресенье случилось полноценное сражение, унесшее жизни почти десятка солдат. Прямо в самом центре города, в районе Файха ополченцы, поддерживающие Асада, вступили в бой с проиранскими группами. Известно, что первых поддерживали официальные силовые структуры Сирии. А вот об участии находящихся в этой части Сирии пасдаранов (члены Корпуса стражей Исламской революции - авт.) ничего не сообщается. Точное количество жертв также неизвестно, но местные СМИ говорят о том, что раненные в большом количестве были доставлены в городские медицинские учреждения, которые были взяты под усиленную охрану.

Это не первый случай за последнее время. После падения Исламского государства противоречия между Ираном и Дамаском в восточной Сирии стали особенно заметны. В период активного наступления на террористов все стороны выступали единым фронтом, однако особого успеха в освобождении Абу-Кемаля добились иранцы вместе с Хезболлой и прочими шиитскими группировками. Какое-то время в городе также присутствовали российские военные советники и наемники. Но со временем он перешел практически под полный контроль персов. Поначалу это не создавало никаких проблем, но в последние месяцы Дамаск активизировался на поприще централизации власти. Абу-Кемаль не стал исключением. Сирийские ополченцы и спецслужбы начали налаживать здесь работу. Естественно это вызвало недовольство иранцев. В итоге, мы получили то, что имеем сейчас - боевые действия между союзниками. Примечательно, что ранее всплывали отдельные новости о столкновения между иранцами и российскими наемниками-добровольцами в восточной Сирии. Дело в том, что для Тегерана Абу-Кемаль и некоторые прочие районы мухафазы Дэйр-эз-Зоры стратегически важны, потому как благодаря им происходят постоянные контакты между проиранскими группами Ирака и САР.

По информации нашего источника в военных кругах РФ, столкновения между отдельными шиитскими группами и силами безопасности Сирии в восточной части САР происходят регулярно. Их главная особенность в том, что они никак не согласованы с высокопоставленными чиновниками, регулирующими реализацию договоренностей между Москвой, Тегераном и Дамаском. То есть всех происходит на уровне рядовых и сержантов. Это говорит о низком уровне дисциплины и о чрезмерной зависимости участников сирийской гражданской войны от добровольческих формирований. Однако при этом сами иранцы сумели организовать эффективный контроль над шиитскими группами за счет их религиозной фанатичности. В этой связи есть два варианта. Первый - конфликт был спровоцирован сирийскими бойцами. Второй - Иран посредством таких действий демонстрирует свое недовольство.

Даже во время официальных встреч представители Тегерана не раз давали знать, что сближение России с США и Израилем никак их не радует. О необходимости постепенного вывода своих сил иранцы уже были проинформированы, причем как российской, так и сирийской стороной, но на данном этапе они не считают это необходимым. Согласно их точке зрения, угрозы для Сирии со стороны США и особенно Тель-Авива по-прежнему остаются. По их мнению, присутствие шиитских групп никак не влияет на активность ЦАХАЛ и американских военных - это всего лишь надуманный повод. Главной целью Вашингтона и его союзников остается развал Сирии и дальнейший захват всего региона. Сам Иран предлагает другой вариант - дождаться полного вывода американских сил. Затем уже можно говорить о сокращении собственных войск, но при этом они допускают перемещение некоторых своих формирований подальше от израильской границы.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559598900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Токаев раскрыл тайну о транзите власти в Казахстане
- Н.Нигматулин: у казахстанско-чешских межпарламентских отношений большие перспективы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2019 года №341
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2019 года №343
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-май 2019 года составила 2,4%
- Кадровые перестановки
- Штаб кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой провел в Кызыл-Орде "круглый стол" на тему "Қазақстан халқының рухани-мәдени саласын дамыту"
- Краткие итоги развития АПК за 5 месяцев 2019 года
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  