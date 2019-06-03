Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия удерживает цены словесными интервенциями

01:09 04.06.2019

Страны ОПЕК+ склоняются к продлению сделки по сокращению добычи нефти на второе полугодие, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он сделал это заявление после того, как за несколько дней цены на нефть потеряли $10 за баррель на опасениях торговой войны между США и Китаем. При этом российские официальные лица неоднократно намекали, что Москва хотела бы увеличить добычу во втором полугодии.



Страны ОПЕК и нефтепроизводители, не входящие в картель, приходят к единому мнению о необходимости продолжить работу по обеспечению стабильности рынка во втором полугодии 2019 года. Такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете Arab News.



Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и ряд других нефтепроизводителей договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. На первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.



В мае Саудовская Аравия добывала 9,65 млн баррелей нефти в день, что ниже установленного соглашением показателя добычи в 10,3 млн баррелей в день. В марте и апреле добыча нефти королевством не превышала этот показатель.



Россия в мае впервые за период сделки также снизила добычу нефти значительно больше показателя, определенного квотой. Снижение добычи в прошлом месяце составило 1,1% в сравнении с апрелем, до 11,114 млн баррелей в сутки (б/с), следует из оперативной сводки ЦДУ ТЭК. По данным "Ъ", нетипичное поведение нефтяных компаний может быть связано с проблемами на нефтепроводе "Дружба" (см. "Ъ" от 3 июня).



Зачем Россия и ОПЕК решили вновь сократить добычу в 2018 году

Дальнейшая судьба сделки будет решаться в конце июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК. В мае министерский мониторинговый центр занимал выжидательную позицию. "Мы не исключаем, что на рынке с учетом роста спроса появится дефицит в летний период, и один из вариантов, который может быть,- это постепенное наращивание добычи для того, чтобы обеспечить рынок потребностями спроса со стороны потребителей",- заявлял в мае министр энергетики России Александр Новак.



По мнению первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова, "сделки с ОПЕК приводят к тому, что наши американские партнеры увеличивают добычу сланцевой нефти и захватывают дополнительные рынки".



Позиция господина Силуанова особенно важна потому, что сделка по сокращению добычи имеет значение прежде всего для бюджета, тогда как нефтекомпании вполне комфортно себя чувствуют и при ценах около $50 за баррель, особенно если снижение цен будет сопровождаться ослаблением рубля.



Евгений Зайнуллин

"Коммерсантъ" от 03.06.2019,