 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саакашвили как американский поводок для Зеленского, - Д.Седов
06:48 04.06.2019

Странствующий наемник без контракта снова в Киеве

Решение президента Владимира Зеленского вернуть гражданство Михаилу Саакашвили, в результате чего беглый грузин незамедлительно и триумфально въехал в республику, вызвало у украинской общественности большое оживление.

На фоне разных спекуляций о возможных мотивах такого решения стоило бы выделить бесспорные моменты, связанные с возвращением в киевскую политику этого эксцентрика.

Во-первых, сегодня он является странствующим наемником без контракта. В нем горит жажда политических битв, он рвется в бой. Какое бы место Саакашвили ни получил на Украине, он вцепится в нее как клещ. Даже если Зеленский не назначит его на должность, у Михо есть партия "Рух новых сил", сдувшаяся после того, как Порошенко выдворил его из страны. Будет интересно посмотреть, ждет ли эту партию новая жизнь и если да, то на чьи деньги.

Во-вторых, всю свою политическую карьеру Саакашвили находится под патронажем Вашингтона. О том, что его приход к власти в Грузии в результате "революции роз" в 2003 году был американским проектом, уже давно не спорят. Да и все правление Саакашвили в Грузии носило отпечаток внешнего управления. Его бегство из Грузии было бегством иностранного ставленника, скомпрометировавшего себя непониманием своей страны и не справившегося с поставленными задачами. А задачи ставили люди, рассматривавшие Грузию как полигон неоглобалистских экспериментов. Есть все основания полагать, что авантюра Саакашвили с нападением в 2008 году на Южную Осетию была осуществлена по заданию американских спецслужб, решивших испытать прочность позиций РФ на Кавказе.

Точно так же и участие этого грузина в разных киевских беспорядках стало одним из факторов последовательной радикализации ситуации на Украине, вплоть до начала военных действий в Донбассе. Имеются свидетельства о том, что именно Саакашвили организовал прибытие в Киев грузинских снайперов, обстрелявших участников майдана в 2014 году, после чего и произошел антигосударственный переворот. Сложно представить, чтобы эта комбинация была провернута без руководства ЦРУ.

Приглашение Петром Порошенко бывшего грузинского президента на работу своим советником, а затем губернатором Одесской области показало, что американцы нашли новое поприще для своего ставленника.

В-третьих, очень важно, что Саакашвили является упорным противником сотрудничества Украины с Россией. Он будет прилагать все усилия, чтобы новая власть на Украине не повернулась лицом в сторону Москвы в поисках выхода из экономического кризиса. Его оружие – скандал, компрометация, бурная работа со СМИ. Саакашвили – темпераментный трибун, способный приковывать внимание. Он хорошо владеет националистической и антикоррупционной демагогией.

В-четвертых, Зеленский, если еще не понял, то скоро поймет, что Саакашвили – это, так сказать, пуля со смещенным центром тяжести. Такие пули изменяют направление движения при столкновении с малейшими препятствиями. Сегодня Саакашвили – твой друг и товарищ, завтра он может обрушить на твою голову поток тяжелейших обвинений. С учетом того, что Саакашвили – неплохой ньюсмейкер, для Зеленского это может стать фактором риска. Новый президент, скорее всего, это понимает. Поэтому трудно допустить, что он впустил Зеленского по собственной воле. Скорее всего, оно выполнил рекомендацию американского посольства. И Зеленскому придется прислушиваться к американцам не менее внимательно, чем это делал Порошенко. Зеленскому посоветовали объявить дефолт Украины. Целью дефолта может быть только выход из-под контроля мировых финансовых паразитов – МВФ и Всемирного банка. Такое команде Зеленского трудно даже вообразить, и, видимо, Саакашвили будет делать все, чтобы команда ничего такого и не вообразила. Ведь дефолт поставит новую власть в Киеве перед необходимостью активизации сотрудничества с Россией.

В-пятых, Зеленский, возможно, полагает, что Саакашвили будет полезен ему в борьбе с коррупцией. Неизвестно, насколько Зеленский понимает, что коррупция – атрибут олигархически-воровского капитализма, и ее не может победить ни один самый выдающийся политик. Здесь ничего, кроме коррупционных скандалов, наподобие тех, которые имели место в бытность работы Саакашвили губернатором Одессы, не произойдет. Как известно, эти скандалы ни к чему не привели.

Обращает на себя внимание и то, что Зеленский проигнорировал отношение к Саакашвили в Грузии и в России. Грузия объявила его в розыск по девяти (!) уголовным делам, а в России он рассматривается как преступник, отдавший приказ об уничтожении российских миротворцев в Южной Осетии. Это немаловажный фактор, способный сыграть свою роль в отношениях Киева с указанными странами. Однако что-то заставило украинского президента принять решение о возвращении неуемного грузина.

Факт остается фактом: Михаил Саакашвили снова объявился на Украине и снова за его появлением стоят закулисные силы. Надо полагать, эти силы добиваются того, чтобы Украина не свернула с пути, проторенного Порошенко. Михо будет открывать второе отделение политического спектакля "Американизация украинизации под флагом дебилизации".

Дм. Седов
3 июня 2019

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559620080
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