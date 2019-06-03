Китай покидает международный центр разработки интернет-стандартов, - А.Комраков

07:37 04.06.2019

Глобальная скоростная связь раскалывается на два непримиримых лагеря



Современная глобальная связь может оказаться разделенной на враждебные блоки.

Китай демонстративно вышел из международного центра IEEE по выработке новых стандартов связи в ответ на дискриминацию связанных с Huawei ученых и разработчиков. Таким образом, маховик технологической войны, который запустил Вашингтон, набирает обороты. Американцы уверены, что, изолируя китайский 5G, они противодействуют глобальной экспансии Компартии КНР. Если раскол среди разработчиков интернет-технологий продолжится, то мы вполне можем увидеть конфликтующие между собой глобальные сети высокоскоростной связи.



Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской Huawei работать с документами технических исследований до публикации. Институт занимается разработкой стандартов в радиотехнике, электронике и программном обеспечении, тут, например, разработан стандарт USB. Китайский портал "Жэньминь жибао" уточняет, что оповещение опубликовало действующее под эгидой IEEE телекоммуникационное сообщество ComSoc, и оно означает, по сути, запрет китайцам работать в качестве редакторов и рецензентов периодических изданий и журналов института. Пикантность ситуации заключается в том, что институт является международной некоммерческой организацией, а несколько исследователей из компании Huawei занимают в нем научные должности. По данным специализированных СМИ, под эгидой IEEE публикуется более 140 профессиональных журналов, ежегодно проходят сотни научных конференций, издается третья часть мировой технической литературы по радиоэлектронике, компьютерам и электротехнике. Институт объединяет более 423 тыс. индивидуальных членов из более 160 стран.



Huawei занимает в этой работе важную роль: компания участвует в 177 организациях по стандартизации, его сотрудники занимают в них около 200 ключевых должностей. Например, старший эксперт оптической сети в Институте эстетики Huawei Сян Лю является заместителем редактора Оптического общества Америки и главным редактором оптических коммуникаций IEEE. Из трех десятков специалистов, удостоенных учрежденной институтом премии Эрика Самнера, два китайца: в 2016 году премии удостоились профессор Ли Шоянь из Университета электроники и технологий Китая и профессор Цай Нин из Сианьского электротехнического университета.



В ответ на явно политизированный шаг IEEE Китайская компьютерная федерация заявила о временной приостановке сотрудничества с ним. А профессор факультета информационных технологий Пекинского университета Чжан Хайся заявила о выходе из редакционного комитета журнала IEEE Journal. В открытом письме она назвала решение института "выходящим далеко за рамки академической морали". Чжан сказала, что если бы она продолжила работать в редакции, то ей пришлось бы спрашивать, не является ли человек сотрудником Huawei, не был ли подписан договор с компанией Huawei и так далее. По мнению профессора, это сродни вопросам, откуда он родом, какого цвета его кожа и как он выглядит.



IEEE оправдывался тем, что как организация, созданная в штате Нью-Йорк, он должен выполнять свои юридические обязательства в соответствии с законодательством США. Напомним, что в середине мая президент Дональд Трамп подписал указ о введении в США чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны, на основании которого Министерство торговли внесло Huawei и 68 аффилированных с ней компаний в разных странах мира в черный список.



Кстати, IEEE не впервые участвует в реализации санкций. В 2002 году институт лишил своих иранских членов возможности доступа к электронным базам данных о публикациях и доступа к спискам вакансий. После нового случая специалисты в соцсетях призывают перевести штаб-квартиру IEEE в нейтральную Швейцарию.



Сама Huawei обращает внимание на позицию России, которую китайцы приводят в пример тем, кто может поддаться угрозам США и отказаться от их оборудования при реализации грядущих технологий, таких как сети 5G, искусственный интеллект и облачные вычисления. 4 июля в Москве Huawei проводит выставку, на которой можно будет познакомиться с ее предложениями.



В пример осторожничающим союзникам США китайский портал sina.com приводит Россию, "действующую прямо и открыто". Издание рассказывает о российском "ВымпелКоме", который "считает, что оборудование Huawei не несет в себе никакой угрозы". При этом оборудование Huawei составляет там 85% московской телекомсети, а к сентябрю эта цифра вырастет до 100%.



Среди попавших под санкции 68 аффилированных с Huawei компаний по всему миру российского подразделения нет. Возможно, американцы отдают себе отчет, что в ситуации жесткой конфронтации с обеими странами пытаться влиять на подразделение "вражеской" дочки, находящейся на территории еще одного врага, – бесполезно. В основном они делают упор на отказ от китайской техники и технологий на своей территории, убеждают своих ключевых партнеров и союзников в Европе, объясняя им потенциальные риски с учетом того, что сети 5G станут основой для различных структур с технологиями следующего поколения, в том числе таких критически важных инфраструктур, как электро- или водоснабжение. Именно этим занимался в феврале во время своего турне в Венгрию, Словакию и Польшу госсекретарь Майкл Помпео.



На днях заместитель помощника госсекретаря США по информационно-телекоммуникационным сетям Роберт Стрейер пояснил причины, которыми Вашингтон объясняет политическую подоплеку претензий к Huawei. Помпео не раз обвинял Huawei в сотрудничестве как с властями, так и с Компартией Китая. Хотя руководство компании отрицает какую бы то ни было подчиненность указаниям официального Пекина, Стрейер считает, что это происходит по нескольким причинам: вступивший в силу в 2017 году в Китае закон о национальной разведке якобы предписывает всем гражданам и компаниям действовать согласно указаниям правительства, оставляя в секрете сам факт того, что они действуют по указке властей.



"Официальные лица компаний в Китае должны вести себя соответственно этому закону, и если правительство страны просит их что-то сделать, то на публике они будут это отрицать", – говорит Стрейер. При этом, по его словам, в Китае нет независимой судебной системы, так что никто из них не может обратиться в суд с тем, чтобы заявить о своих возражениях, о своем нежелании исполнять что-либо, что было предписано Компартией Китая.



Несмотря на показной оптимизм китайцев, Россия еще не полностью отказалась от амбиций самостоятельно разработать самые современные технологии. Президент Владимир Путин на открытом совещании по теме развития искусственного интеллекта в России, прошедшем в учебном заведении Сбербанка для программистов "Школа 21" на прошлой неделе, обозначил необходимость именно завоевания лидерства в искусственном интеллекте (ИИ). Вот только тягаться, по крайней мере в объемах инвестиций, с США и Китаем России будет сложно.

Вице-премьер Максим Акимов обещает к октябрю написать отдельную федеральную программу, расходы на ее реализацию должны составить 90 млрд руб. (около 1,5 млрд долл.) за шесть лет. Издание Bell подчеркивает, что даже с учетом затрат на всю нацпрограмму "Цифровая экономика" (1,8 трлн руб. до 2024 года), наши затраты выглядят скромнее, чем у конкурентов. Расходы Китая на искусственный интеллект, по некоторым оценкам, составляют десятки миллиардов долларов. Февральский указ Дональда Трампа объявил развитие ИИ приоритетом для правительства, в бюджете только на 2020 год уже заложено 4,9 млрд долл. При этом частные инвестиции там – в разы больше государственных.

В понедельник Министерство образования КНР выступило с предостережением китайских школьников и студентов от поездки в США для учебы. Технологическое противостояние двух стран явно усиливается.



3.06.2019



Анатолий Комраков