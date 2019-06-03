Ракеты Пхеньяна пошатнули альянс Вашингтона, Токио и Сеула, - В.Скосырев

07:40 04.06.2019

Страны-союзники разошлись в оценке баллистической программы КНДР



Главы военных ведомств США, Японии и Южной Кореи, встретившись на конференции в Сингапуре, заявили, что готовы углублять трехстороннее сотрудничество ради урегулирования проблем Корейского полуострова, имея в виду ядерное разоружение Пхеньяна. Но за фасадом единства кроются глубокие разногласия между членами "треугольника". Они касаются, в частности, оценки северокорейского военного потенциала. Когда Пхеньян испытал в мае ракеты малой дальности, президент США Дональд Трамп сказал, что это его не беспокоит. Токио назвал пуски нарушением резолюций ООН, а Сеул предпочел отмолчаться.



Исполняющий обязанности шефа Пентагона Патрик Шэнахан, министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду и министр обороны Японии Такэси Ивая подписали совместное заявление, где говорится, что они будут активно сотрудничать, поддерживая дипломатические усилия, направленные на то, чтобы добиться полного освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия. Причем США подтвердили в этом документе свои обязанности по защите Японии и Республики Корея.



Как передало агентство Kyodo, главы трех военных ведомств встретились впервые после того, как Северная Корея 4 и 9 мая провела пуски летательных аппаратов, которые некоторые эксперты называют баллистическими ракетами ближнего радиуса действия. Тем самым Пхеньян пытался подтолкнуть Вашингтон к тому, чтобы он сделал уступки на переговорах по денуклеаризации.



Ивая сказал Шэнахану и Чону, что действия Пхеньяна представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и призвал США и Южную Корею встать на такую же позицию. Но Трамп на пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ в Токио на прошлой неделе заявил: "Мои люди думают, что это могло быть нарушением, но я смотрю на это иначе".



Южная Корея тем временем хранит молчание по поводу того, были ли это баллистические ракеты или нет. Иными словами, между Токио, Вашингтоном и Сеулом существуют расхождения по этому вопросу.



В Сингапуре состоялись и двусторонние переговоры министров Японии и Южной Кореи. В ходе их Ивая попросил Чона предотвратить повторение инцидента, подобного тому, что произошел в декабре. Тогда южнокорейский эсминец в Японском море навел боевой радар на японский патрульный самолет. Это случилось близ побережья Японии.



Однако Чон отверг обвинение в том, что южнокорейский корабль навел радар. Сеул ранее утверждал, что японские военные самолеты преднамеренно летали на низкой высоте над южнокорейскими военными кораблями. Эти полеты Южная Корея назвала прямой провокацией.



Две соседние страны также втянуты в споры, касающиеся того, как толковать вопросы, связанные с той эпохой, когда Корейский полуостров был японской колонией (1910–1945). Например, Верховный суд Южной Кореи приказал японским компаниям выплатить компенсацию южнокорейским гражданам за работу в то время. Сеул называет эту работу принудительным трудом.



Токио доказывает, что вопрос о военных компенсациях был решен договором от 1965 года, в результате которого были восстановлены дипломатические отношения между двумя странами. Тогда Япония предоставила Южной Корее финансовую помощь на 500 млн долл.



Нерешенным остается и вопрос о принадлежности группы островов Токто (Такэсима) в Японском море. После окончания войны ими управляет Южная Корея. Но обе страны претендуют на суверенитет над необитаемыми островами. Единственными жителями можно назвать солдат, которых там высадила Южная Корея.



В беседе с "НГ" профессор МГИМО Георгий Толорая отметил: "Треугольник США – Япония – Южная Корея в советское время существовал в воображении советских аналитиков. На деле США так и не удалось добиться формирования третьей стороны этого треугольника при взаимном согласии Японии и Южной Кореи. Говорить о полноценном военном союзе или блоке не приходится. Есть определенные обязательства между США и Японией и США и Южной Кореей. Они достаточно четко прописаны и жестко контролируются американцами. Говорить о том, что стороны могут прийти к взаимопониманию по базовым вопросам, можно с большой натяжкой. Сейчас есть разногласия по поводу пусков северокорейских ракет. США и Южная Корея в политических целях преуменьшают значение этого события. Ведь неизвестно, были ли ракеты баллистическими. А японцы не скрывают своей озабоченности. Помимо этого есть разногласия, которые публике просто неизвестны".



Владимир Скосырев

3.06.2019