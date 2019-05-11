Десять российских мифов о Золотой Орде, - А.Шамилин

07:45 04.06.2019 Почти каждому жителю постсоветских стран, учившемуся в школе, известен термин "монголо-татарское иго". Хотя появился он в московских книгах лишь в 1660-е годы, а закрепился в широком сознании лишь в советской школе. Экономическая отсталость, противодействие образованию централизованного московского государства, остановка в развитии культуры, репрессивный характер власти - все это результаты негативного влияния "татаро-монгольского ига", описанные еще во времена Карамзина. Эта "обида" на так называемых "татаро-монгол" (термин не более чем конструкция ученых XIX века) культивируется и по сей день. Да, любые войны наносят ущерб, урон завоеванным территориям. Уплата налогов ("иго") в пользу иноземцев не может вызывать положительных оценок. Только возникают встречные вопросы: а существовало ли централизованное русское государство до Золотой Орды (Улуса Джучи), насколько "прогрессивной" была экономика тогдашних княжеств, многие из которых находились вдали от крупных торговых путей? И как долго не могла восстановиться местная культура, если учитывать тот факт, что главными ее очагами являлись монастыри, которые завоеватели под строжайшим запретом не трогали?



Необходимо заметить, что в настоящее время от термина "татаро-монгольское иго" постепенно отказываются, но возникшие в учебниках вместо ига "ордынцы" продолжают восприниматься в сугубо отрицательном смысле. Немудрено - потому как долгие годы в отчественной исторической науке не было принято говорить в положительном ключе об истории Золотой Орды. В советское время попытки обелить историю этого государства пресекались: так в 1944 году татарский и казахский народный эпос "Идегәй" оказался под фактическим запретом, а вместе с ним и золотоордынская история. Даже сегодня, через 75 лет, чувствуется влияние этого запрета на восприятие ордынской истории.



Золотая Орда рассматривалась лишь через призму нанесенного вреда будущему российскому государству

Золотая Орда рассматривалась лишь через призму нанесенного вреда будущему российскому государству. Попытки вычленить самостоятельную историю, полную интересных и драматических событий, показать наличие высокой городской культуры и развитую политическую систему наталкивалось на противодействие Москвы. Это не могло не отразиться на стереотипное восприятие истории Золотой Орды. Обсуждение результатов археологических раскопок золотоордынских городов оставалось уделом лишь узких специалистов. Некоторое потепление отношения в ученом сообществе к Золотой Орде не изменило общего тренда: несмотря на все выставки, книги, конференции это государство воспринимается как нечто иноземное, чуждое российскому государственному организму, его "глубинному народу". Образ веротерпимой Орды с мусульманской элитой, ориентацией на Восток и богатым культурным наследием не коррелирует с духовными скрепами России и позицией "старшего брата".



Нынешние подходы мало чем отличаются от подходов советских. Мы видим на экранах телевизоров, кинотеатров еще более жестокий, стереотипный образ Улуса Джучи воплощенный в фильмах "Орда", "Коловрат", сериале "Золотая Орда". Образ ордынцев еще более коварный, дикий, подчас даже нелепый. Видимо, для этого есть прямой идеологический заказ. Какие еще стереотипы существуют относительно Золотой Орды?



Главные города Золотой Орды не имели облик русских городов, они не повторяют среднеазиатские города, которые находились в ином климатическом поясе, а ремесленные находки зачастую имеют свой оригинальный культурный код

Это представление о том, что жители Орды были поголовно кочевниками, а значит это государство и его подданные представляли более отсталую культуру. Надо заметить, что в состав Улуса Джучи входили множество разных территорий: это и малолюдные степи, и крупнейшие города Евразии, народы со своей многовековой государственностью, и те, у кого ее не было. Вычленять только кочевников неправильно, по разным подсчетам их было в Орде не более половины населения. К тому же среди кочевого населения было немало тех, кто в осенне-зимнее время оседал в городах, а летом выезжал в степь. Весьма похоже на современность, когда мы пытаемся покинуть летний город в поисках природы или желая сменить обстановку.



В корне неверно говорить о том, что кочевническое население Орды представляло собой менее развитую человеческую цивилизацию. Они строили города, дороги, вели оживленную торговлю, имели развитую финансовую систему (золотордынские клады - одни из самых распространенных и богатых кладов, находимых в России), международные связи, свою ученую культуру, поэзию, архитектуру и т.п. Многие города России, Казахстана, Украины или их окрестности - это бывшая сетка городов Золотой Орды: Астрахань, Саратов, Самара, Тюмень, Тобольск, Томск, Казань, Уфа, Волгоград, Чебоксары, Азов, Бахчисарай, Уральск, Актюбе, Запорожье и т.д. Археологические раскопки золотордынских городищ показывают, что для своего времени это были крупные города с богатыми усадьбами, ремесленными мастерскими, храмами, банями, площадьми, домами с системами отопления, канализацией. То есть инфраструктура порой превосходила европейские города.



Образ веротерпимой Орды с мусульманской элитой, ориентацией на Восток и богатым культурным наследием не коррелирует с духовными скрепами России и позицией "старшего брата"

Данные факты объясняются "недоброжелателями золотоордынской истории" хищническим характером этого государства. Якобы, в рабство массово угонялись мастера из Руси и Хорезма, которые и отстраивали эти города, а ордынцы лишь пользовались этими благами, не создавая ничего своими руками. По меньшей мере глупо указывать на то, что элиты - "ордынцы", лишь пользовались благами и не производили ремесленного продукта: высшие сословия в любом государстве поступали именно так, они всегда являются лишь потребителем, заказчиком. Как и в любом сильном государстве, элиты Улуса Джучи стягивали богатства в городских центрах, собирали налоги с податного населения, подавляли восстания, вели войны с соседями за контроль над торговыми путями, территориями. В этом смысле почти любую средневековую державу можно назвать хищнической. К тому же миграция ремесленников - это естественный процесс, они идут туда, где есть ресурсы, заказчик. Нет источников, которые подтверждали бы факт именно рабской эксплуатации мастеров, нет данных хотя бы о приблизительном количестве пришлых мастеров. При том, что многие территории, где находились золотоордынские города, имели развитые ремесленные традиции, как до формирования Золотой Орды, так и после ее распада. К тому же главные города Золотой Орды не имели облик русских городов, они не повторяют среднеазиатские города, которые находились в ином климатическом поясе, а ремесленные находки зачастую имеют свой оригинальный культурный код.



В обоснование хищнического характера ордынского государства приводится тезис о развитой работорговле в Улусе Джучи. Забывается тот факт, что средневековый мир не изжил рабства (оно лишь трансформировалось), на нем наживались большинство государств - от испанских королей и наследников викингов до индийских раджей и египетских мамлюков. Работорговля являлась важной статьей международной торговли, и в нее были вовлечены и русские княжества, и "ордынцы".



Работорговля являлась важной статьей международной торговли, и в нее были вовлечены и русские княжества, и "ордынцы"

Еще один широко культивируемый миф из "советского учебника" - о том, что Орду сокрушила Куликовская битва и окончательно добило стояние на реке Угра. Хотя между этими событиями 100 лет и разница в несколько поколонений. Важно отметить, что в ходе Куликовской битвы русские княжества сражались лишь с одним из политических центров Орды во главе с темником Мамаем (который не являлся официальным правителем), а через два года хан Токтамыш, восстановив единство Орды, вернул Москву к прежнему порядку. Стояние на реке Угра также не является причиной падения Улуса Джучи - государство распалось раньше, событие лишь избавило Москву от уплаты дани одному из осколков Золотой Орды. Право называть себя главным наследником этого государства отошло к Крымскому ханству (де-юре Улус Джучи продолжал существовать), которому Московское государство уплачивало дань вплоть до конца ХVII века.



К упадку, а затем и распаду Золотой Орды привели причины иного прядка. Первый акт упадка - это междоусобная война в Орде в 60-70-х годах ХIV века, чума и депопуляция основного населения, миграция части населения в Среднюю Азию, изменение климата, второй акт - это опустошительная война между Тамерланом и ханом Токтамышем, сокрушительное поражение "ордынцев", последовавший разгром ордынских городов. Третий акт - смена торговых путей, разрушение экономического базиса, новый виток междуусобных войн, кончившийся обособлением Большой Орды, Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского, казахских и других ханств.



Традиция объяснять недемократический характер российской власти ордынским наследием не имеет под собой никаких оснований, это не более, чем оправдание возобладавшей в России линии на тиранию

С тезисом о хищническом государстве связан многовековой миф о деспотическом характере власти ордынцев. Якобы, жестокость российских правителей берет исток именно с ордынских традиций. Не будь зависимости от Золотой Орды, Россия продолжала бы самобытные традиции народного веча и была бы сегодня самым демократическим государством. При этом не берется во внимание высокая степень ограниченности власти хана (больше, чем у европейских монархий того времени), вовлеченность в принятие государственных решений аристократических кланов, традиция утверждения хана Курултаем и проведение представительных джиенов, высокая роль женщин в управлении государством; к тому же Улус Джучи представлял собой федерацию княжеств, ханств, которые имели широкую автономию. Таким образом, традиция объяснять недемократический характер российской власти ордынским наследием не имеет под собой никаких оснований, это не более, чем оправдание возобладавшей в России линии на тиранию.



Россия еще долгие годы будет верить в большой миф о "монголо-татарском иге", потому что им можно оправдывать не только многовековую тиранию и исторические ошибки правителей, но и неустроенность жизни, чиновничий беспредел, коррупцию, полицейское государство. Пинать мертвого льва гораздо проще, чем искать пути выхода из хронических кризисов.



Айрат Шамилин, обозреватель Idel.Реалии

11 мая 2019 Источник - ru.krymr.com

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