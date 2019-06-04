 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.06.2019
09:29  Ошские события 2010 года. Почему Азимжон Аскаров в тюрьме
09:26  Саиде, упавшей с Луны. Отчего в Узбекистане нет свободных СМИ, - Г.Бухарбаева
08:45  Постсоветский мир в прицеле сетевых войн, - В.Прохватилов
08:44  Причины повторных выборов в Израиле – лежащие на поверхности и кроющиеся в глубине, - Д.Минин
08:12  Пенсионеров ЕАЭС объединяют границы, - "Къ"
08:09  Будущее Азии. Китай отразил выступление США, - М.Коростиков
07:45  Десять российских мифов о Золотой Орде, - А.Шамилин
07:40  Ракеты Пхеньяна пошатнули альянс Вашингтона, Токио и Сеула, - В.Скосырев
07:37  Китай покидает международный центр разработки интернет-стандартов, - А.Комраков
06:48  Саакашвили как американский поводок для Зеленского, - Д.Седов
01:09  Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия удерживает цены словесными интервенциями
00:58  Калибр вождя и судьба страны. Уроки драмы на площади Тяньаньмэнь, - Ю.Тавровский
00:55  Асад пошел войной против Ирана
00:09  В Петропавловске восстановят старинную мечеть
00:07  Казахстан. Жители Приуралья возмущены нашествием… сайгаков
00:04  Малазийский "Боинг" над Украиной сбила не Россия, - малазийский премьер Махатхир Мохамад
00:00  Мечта китайской молодежи, раздавленная танками, - "НГ"
Понедельник, 03.06.2019
22:10  Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову задержали по делу Батукаева
20:12  Правящей партии Турции готовят альтернативу, - "Къ"
19:54  Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом, - А.Шарковский
19:51  Кто поджег Нотр-Дам? - Дарья Асламова
15:00  "Это вам не Даманский! Мы на своей территории!". Как китайцы нарушили границу СССР у озера Жаланашколь
14:56  "Пустословы...". Мирзиеев обрушил критику на ташкентских хокимов
14:43  Узбекским школьникам запретили носить юбки ниже колен, каблуки и узкую одежду
14:19  Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник, сделавший Ельцина президентом
14:08  Такая цивилизация, как наша, нуждается в идеологии, чисто технически, - Иван Охлобыстин
14:01  Три смертельных угрозы миропорядку. Почему нынешняя система обречена на радикальное переформатирование, - И.Рахметов
13:45  В Таразской СЭЗ в никуда размотали 27 млрд бюджетных тенге, - разбирается К.Токаев
13:37  "Раимгейт" - это отвод глаз от других миллионеров Кыргызстана, которые сидят в тени"
13:28  "Мы сами результаты Второй мировой сдали в утиль", - генерал Ивашов
13:27  Каким будет "Уотергейт" Жээнбекова?
13:22  По аяту на брата: как секта из Казахстана поработила умы россиян
13:12  Американский революционер. Почему Трампу неизбежен кердык, - Э.Лимонов
13:11  Узбекистан Мирзиеевский. Сон и явь, - Б.Мусаев
12:55  SOS. Упыри у власти. Глава Раменского района Мособласти задушил любовницу
08:40  В Бишкеке задержан ГКНБ "серый кардинал судебной системы Манас Арабаев"
08:38  Взрыв в Бишкеке. Разнесло "тепловое оборудование" КырЖД
07:35  Китай готов силой отстоять права на Тайвань, - минобороны КНР Вэй Фэнхе
07:13  "Халифат" готовит почву для "Аль-Каиды", - А.Мардасов
07:11  Иран опасается налета боевых дронов, - И.Субботин
07:10  Пекин нашел первую жертву в торговой войне с Вашингтоном - FedEx, - Ф.Селимова
00:49  Туркменские власти остаются глухи к критике, - eurasianet.org
00:41  Казахстан: Псевдокандидаты в президенты спорят в псевдодебатах, - А.Куменов
00:32  Надуть Палестину. "Сделка века", объявленная Трампом, грозит лопнуть, - Н.Бобкин
00:05  Роберт Фрэнк: "Выскочки" у власти - совпадение или правило капитализма?
Воскресенье, 02.06.2019
16:59  Уральское казачье войско в Отечественной войне 1812-14 гг., - В.Андреева
15:05  В Ашхабаде очереди за рисом и сахаром
14:27  Новая планета Солнечной системы получила имя в честь китайского бога - Гунгун
10:05  США последовательно идут к созданию Сирийского Курдистана
10:01  Преследования христиан на уровне, близком к геноциду, - Л.Федотова
09:02  США-КНР. Торговый конфликт грозит превратиться в новую холодную войну, - Handelsblatt
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Будущее Азии. Китай отразил выступление США, - М.Коростиков
08:09 04.06.2019

Главы оборонных ведомств двух стран разошлись в видении настоящего и будущего Азии

Столкновением представителей США и Китая закончился сингапурский "Диалог Шангри-Ла" - крупнейший ежегодный форум по безопасности в Азии. И. о. министра обороны США Патрик Шанахан обвинил Китай в стремлении доминировать в регионе. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ответ уличил Вашингтон в агрессии и вмешательстве в дела других стран. Премьер-министр страны-хозяйки форума Ли Сянь Лун призвал сверхдержавы разбираться между собой, не заставляя малые страны выбирать ту или иную сторону. Российская делегация в целом была увлечена своей собственной повесткой, но в споре, конечно, поддержала Пекин.

Центральным выступлением на форуме стала речь министра обороны КНР Вэй Фэнхэ. Китай впервые прислал на мероприятие столь представительную делегацию (министр и 45 офицеров высокого уровня): Пекину было что донести до американцев и соседей по региону. Господин Вэй, не называя ни одну страну конкретно, осудил "определенные державы" за "провоцирование конфронтации, политику "разделяй и властвуй", вмешательство в дела других регионов, унилатерализм" и другие грехи. В качестве альтернативы он предложил китайский подход: "взаимовыгодное сотрудничество", "сообщество единой судьбы человечества", а также инициативу "Пояс и путь", к которой, по его словам, присоединились в той или иной форме уже 150 стран и международных организаций.

Закончив дипломатическую часть, министр перешел к части военной. Вэй Фэнхэ сообщил, что Китай готов "воевать в торговой войне с США до последнего" и не поступится ни каплей своих национальных интересов. Особо министр подчеркнул готовность любыми путями остановить отделение Тайваня и указал на правомерный характер строительных работ в Южно-Китайском море (США считает их незаконными). "США говорят, что наши работы на островах угрожают безопасности Южно-Китайского моря,- сообщил он.- Через него ежегодно проходит более 100 тыс. судов, и ни одно из них пока не пострадало. Если в этом регионе что-то случится, проблемы будут как раз у стран нашего региона, а не у США".

Как США продают Тайваню боевые самолеты на фоне торговых переговоров с КНР
Выступление Вэй Фэнхэ стало ответом на речь и. о. министра обороны США Патрика Шанахана. Она была посвящена продвижению концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которая была выдвинута в начале 2018 года. По словам господина Шанахана, концепция включает в себя уважение прав больших и малых наций, свободу передвижения по Тихому и Индийскому океанам, уважение интеллектуальной собственности и так далее. Угрожают этому порядку, по его словам, "некоторые страны", которые блокируют доступ других к своим шельфовым и рыбным ресурсам, ограничивают свободу мореплавания, уничтожают коралловые рифы и "подавляют права и свободы людей". Патрик Шанахан имел в виду, конечно же, Пекин, но при этом сделал в его сторону реверанс: сообщил, что конкуренция двух гигантов в Азии отнюдь не означает конфронтации, и пригласил власти КНР к диалогу.

В целом речь представителя США при сохранении содержания была выдержана в куда более нейтральных тонах, чем годичной давности выступление предшественника господина Шанахана - министра обороны Джеймса Мэттиса. Тот представил собравшимся полномасштабную стратегию сдерживания КНР, включавшую в себя наращивание в регионе американских войск, борьбу с китайским влиянием в политике и экономике стран Юго-Восточной и Южной Азии, помощь им в военной сфере для эффективного отражения возможных атак Китая и медийную кампанию, направленную на борьбу со "зловредным китайским влиянием". Изменившийся тон, скорее всего, связан с напряженным этапом в американо-китайских торговых переговорах, в успешном завершении которых Вашингтон заинтересован не меньше Пекина.

Как США представили стратегию сдерживания Китая
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал обе страны не делать малые государства региона заложниками своих геополитических амбиций. "Я вспоминаю историю и понимаю, что наш регион уже был игрушкой в руках колониальных держав,- заявил он.- Мы не хотим этого, избегаем вставать на чью-либо сторону и против того, чтобы нас заставляли это делать". Он также сообщил, что Сингапур пытается извлекать выгоду и из "Пояса и пути", и из "Индо-Тихоокеанского региона".

В отличие от прошлого года, когда в программе "Диалога Шангри-Ла" не было ни одного высокопоставленного представителя России, на этот раз замминистра обороны Александр Фомин все же выступил на одной из второстепенных сессий. Для участия в пленарной сессии представителю РФ не хватило статуса, так как в них участвуют главы делегаций не ниже уровня министра. "Речь Фомина была довольно сухой и больше ориентирована на внутреннего слушателя в правительстве России: замминистра рассказывал о Московской конференции по безопасности, рекламировал армейские игры и так далее,- сообщил "Ъ" один из членов российской делегации, директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.- Все это, по наблюдениям, не вызвало особого интереса у слушателей. Что касается темы конференции, то господин Фомин предсказуемо критиковал продвигаемую США концепцию Индо-Тихоокеанского региона и довольно неплохо продвигал тезис о том, что эта концепция подрывает принцип асеаноцентричности (АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.- "Ъ") взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но никакого выгодного для России предложения сделать не удалось".

По словам господина Габуева, Россию в этом году почти не обсуждали, а если она и упоминалась участниками, то преимущественно в связке с Китаем. "Очевидно, что развить в регионе успехи, которые могли бы возникнуть после визита президента Владимира Путина на Восточноазиатский саммит в ноябре прошлого года, пока не удается",- подытожил эксперт.

Михаил Коростиков
Газета "Коммерсантъ" №95 от 04.06.2019, стр. 6

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559624940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Токаев раскрыл тайну о транзите власти в Казахстане
- Н.Нигматулин: у казахстанско-чешских межпарламентских отношений большие перспективы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2019 года №341
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2019 года №343
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-май 2019 года составила 2,4%
- Кадровые перестановки
- Штаб кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой провел в Кызыл-Орде "круглый стол" на тему "Қазақстан халқының рухани-мәдени саласын дамыту"
- Краткие итоги развития АПК за 5 месяцев 2019 года
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  