Будущее Азии. Китай отразил выступление США, - М.Коростиков

08:09 04.06.2019

Главы оборонных ведомств двух стран разошлись в видении настоящего и будущего Азии



Столкновением представителей США и Китая закончился сингапурский "Диалог Шангри-Ла" - крупнейший ежегодный форум по безопасности в Азии. И. о. министра обороны США Патрик Шанахан обвинил Китай в стремлении доминировать в регионе. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ответ уличил Вашингтон в агрессии и вмешательстве в дела других стран. Премьер-министр страны-хозяйки форума Ли Сянь Лун призвал сверхдержавы разбираться между собой, не заставляя малые страны выбирать ту или иную сторону. Российская делегация в целом была увлечена своей собственной повесткой, но в споре, конечно, поддержала Пекин.



Центральным выступлением на форуме стала речь министра обороны КНР Вэй Фэнхэ. Китай впервые прислал на мероприятие столь представительную делегацию (министр и 45 офицеров высокого уровня): Пекину было что донести до американцев и соседей по региону. Господин Вэй, не называя ни одну страну конкретно, осудил "определенные державы" за "провоцирование конфронтации, политику "разделяй и властвуй", вмешательство в дела других регионов, унилатерализм" и другие грехи. В качестве альтернативы он предложил китайский подход: "взаимовыгодное сотрудничество", "сообщество единой судьбы человечества", а также инициативу "Пояс и путь", к которой, по его словам, присоединились в той или иной форме уже 150 стран и международных организаций.



Закончив дипломатическую часть, министр перешел к части военной. Вэй Фэнхэ сообщил, что Китай готов "воевать в торговой войне с США до последнего" и не поступится ни каплей своих национальных интересов. Особо министр подчеркнул готовность любыми путями остановить отделение Тайваня и указал на правомерный характер строительных работ в Южно-Китайском море (США считает их незаконными). "США говорят, что наши работы на островах угрожают безопасности Южно-Китайского моря,- сообщил он.- Через него ежегодно проходит более 100 тыс. судов, и ни одно из них пока не пострадало. Если в этом регионе что-то случится, проблемы будут как раз у стран нашего региона, а не у США".



Как США продают Тайваню боевые самолеты на фоне торговых переговоров с КНР

Выступление Вэй Фэнхэ стало ответом на речь и. о. министра обороны США Патрика Шанахана. Она была посвящена продвижению концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которая была выдвинута в начале 2018 года. По словам господина Шанахана, концепция включает в себя уважение прав больших и малых наций, свободу передвижения по Тихому и Индийскому океанам, уважение интеллектуальной собственности и так далее. Угрожают этому порядку, по его словам, "некоторые страны", которые блокируют доступ других к своим шельфовым и рыбным ресурсам, ограничивают свободу мореплавания, уничтожают коралловые рифы и "подавляют права и свободы людей". Патрик Шанахан имел в виду, конечно же, Пекин, но при этом сделал в его сторону реверанс: сообщил, что конкуренция двух гигантов в Азии отнюдь не означает конфронтации, и пригласил власти КНР к диалогу.



В целом речь представителя США при сохранении содержания была выдержана в куда более нейтральных тонах, чем годичной давности выступление предшественника господина Шанахана - министра обороны Джеймса Мэттиса. Тот представил собравшимся полномасштабную стратегию сдерживания КНР, включавшую в себя наращивание в регионе американских войск, борьбу с китайским влиянием в политике и экономике стран Юго-Восточной и Южной Азии, помощь им в военной сфере для эффективного отражения возможных атак Китая и медийную кампанию, направленную на борьбу со "зловредным китайским влиянием". Изменившийся тон, скорее всего, связан с напряженным этапом в американо-китайских торговых переговорах, в успешном завершении которых Вашингтон заинтересован не меньше Пекина.



Как США представили стратегию сдерживания Китая

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал обе страны не делать малые государства региона заложниками своих геополитических амбиций. "Я вспоминаю историю и понимаю, что наш регион уже был игрушкой в руках колониальных держав,- заявил он.- Мы не хотим этого, избегаем вставать на чью-либо сторону и против того, чтобы нас заставляли это делать". Он также сообщил, что Сингапур пытается извлекать выгоду и из "Пояса и пути", и из "Индо-Тихоокеанского региона".



В отличие от прошлого года, когда в программе "Диалога Шангри-Ла" не было ни одного высокопоставленного представителя России, на этот раз замминистра обороны Александр Фомин все же выступил на одной из второстепенных сессий. Для участия в пленарной сессии представителю РФ не хватило статуса, так как в них участвуют главы делегаций не ниже уровня министра. "Речь Фомина была довольно сухой и больше ориентирована на внутреннего слушателя в правительстве России: замминистра рассказывал о Московской конференции по безопасности, рекламировал армейские игры и так далее,- сообщил "Ъ" один из членов российской делегации, директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.- Все это, по наблюдениям, не вызвало особого интереса у слушателей. Что касается темы конференции, то господин Фомин предсказуемо критиковал продвигаемую США концепцию Индо-Тихоокеанского региона и довольно неплохо продвигал тезис о том, что эта концепция подрывает принцип асеаноцентричности (АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.- "Ъ") взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но никакого выгодного для России предложения сделать не удалось".



По словам господина Габуева, Россию в этом году почти не обсуждали, а если она и упоминалась участниками, то преимущественно в связке с Китаем. "Очевидно, что развить в регионе успехи, которые могли бы возникнуть после визита президента Владимира Путина на Восточноазиатский саммит в ноябре прошлого года, пока не удается",- подытожил эксперт.



Михаил Коростиков

Газета "Коммерсантъ" №95 от 04.06.2019, стр. 6