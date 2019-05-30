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|Пенсионеров ЕАЭС объединяют границы, - "Къ"
08:12 04.06.2019
Пенсиям объединяют границы
Работникам стран ЕАЭС начнут учитывать общий пенсионный стаж
Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовят соглашение о взаимопризнании пенсионного стажа, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Россия может подписать такой документ осенью.
Россия может подписать соглашение с членами ЕАЭС о взаимопризнании пенсионного стажа осенью текущего года. Об этом сегодня заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Напомним, ранее Евразийская экономическая комиссия опубликовала на правовом портале Евразийского экономического союза проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Этот документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами государства трудоустройства условиях независимо от того, в какой стране союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС. Во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин отметил, что такой расчет пенсий будет удобен для всех граждан содружества.
Как пояснил Максим Топилин, сейчас проект соглашения проходит во всех государствах-членах ЕАЭС процедуру внутригосударственного согласования с целью его подписания.
Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами-членами ЕАЭС до конца года",- сказал господин Топилин.
Отметим, мигранты из входящих в ЕАЭС Казахстана и Киргизии составляют около 40% от всех мигрантов в РФ, в то время как миграция из Армении и Белоруссии не так велика. В то же время число россиян, переехавших на постоянное или временное жительство в эти страны, вряд ли составляет больше нескольких сотен тысяч человек.
Анастасия Мануйлова
"Коммерсантъ" от 30.05.2019,