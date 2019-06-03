Причины повторных выборов в Израиле – лежащие на поверхности и кроющиеся в глубине, - Д.Минин

08:44 04.06.2019

ДМИТРИЙ МИНИН | 03.06.2019



"Последний гвоздь в спускающейся шине "сделки века""



Причины назначения на 17 сентября с. г. первых в истории Израиля повторных выборов из-за неспособности Нетаньяху составить правящую коалицию на первый взгляд целиком упираются в его конфликт с лидером ведущей "русской партии" "Наш дом Израиль" (НДИ) Авигдором Либерманом. И в основе конфликта лежит достигшее высшей точки накала противоречие по поводу привилегий все более многочисленной, но по-прежнему остающейся на иждивении государства общины "религиозных евреев", так называемых харедим ("трепещущих перед Богом"). Однако есть и более глубокое, не афишируемое объяснение происходящего. Складывается впечатление, что правящие круги страны элегантно, "по-израильски" уходят от щедрого дара Д. Трампа в виде "сделки века" по ближневосточному урегулированию.



Либерман и раньше регулярно упрекал Нетаньяху в том, что ради сохранения власти тот излишне попустительствует религиозным партиям ашкенази "Яхадут-ха-Тора" и сефардов ШАС, вместе имеющим обычно 13-15 мандатов в кнессете из 120. А на этот раз он решил идти до конца и отказался входить в коалицию из-за очередных допущенных Нетаньяху послаблений для харедим в новом законе о призыве в армию и обещанных им огромных дотаций. Так, размер всех выплат харедим должен был бы достигать 50 млрд шекелей (примерно 14 млрд долл.).



В позиции Либермана скрыты и личные мотивы недовольства тем, что на последних выборах вместо ожидаемых 9 мест партия НДИ получила в кнессете лишь 5 мандатов. Ужесточая риторику против "религиозных", он рассчитывает вернуть себе популярность в своем "корневом" электорате. Однако, помимо персональных амбиций, Либерманом движет и нарастающая тревога в определенной части израильского общества по поводу того, что сохранение анахроничного статуса харедим сулит в будущем серьезную угрозу национальной безопасности.



Харедим, известные своим характерным черным одеянием, по-прежнему отказываются идти в армию вместе с другими молодыми израильтянами, которые служат в обязательном порядке: юноши – 3, девушки – 2 года. Объясняется это обычно тем, что они и так защищают Израиль, "моля Бога о его безопасности", то есть будучи "духовными воинами". Кроме того, армия для них – это "болото распущенности", где служат вместе юноши и девушки, что для истинного верующего недопустимо.



Харедим слабо интегрированы и в другие сферы жизни страны, не желая выходить за пределы собственной среды. Большинство из них считаются чуть ли не пожизненными учениками религиозных школ – ешив (ешиботниками), изучающими Тору и получающими за это стипендию, а потом и пенсию. Некоторые неплохо устроены в алмазном бизнесе, но таких совсем немного. Другим важным источником их существования являются пособия на детей, которых в семьях ешиботников, как правило, насчитывается 6-10. Община харедим стремительно разрастается. Если в 2009 г. их насчитывалось в Израиле 750 тыс. человек и они составляли 9,9% всех евреев страны, то в 2019 г., согласно Центральному статистическому бюро Израиля, это уже 1,1 млн и 13%. К 2065 году они могут составить до трети населения страны



Примечательно, что от нынешнего конфликта выигрывают, похоже, обе стороны. Проведенные в Израиле предварительные опросы итогов повторных выборов показывают, что свое представительство в кнессете увеличат и "Ликуд" Нетаньяху (до 37 мандатов, на два больше, чем сейчас), и НДИ Либермана до 9 мандатов вместо пяти. Расклад ​​​блоков не изменится – у праворелигиозных 71 мандат с НДИ и 62 без НДИ.



Парламентский кризис в Израиле довольно сильно обескуражил президента США Дональда Трампа, который при содействии своего зятя Джареда Кушнера рассчитывал в июне полностью обнародовать пресловутую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию. Предполагалось, что она значительно повысила бы шансы Трампа на президентских выборах в Америке 2020 года. Теперь же, как считает большинство аналитиков, ему придется ограничиться выдвижением лишь экономической части разработанного плана на конференции в Бахрейне в конце июня. Политическая же часть, без которой повиснет в воздухе и экономическая, едва ли может быть предложена сторонам конфликта ранее 2021 года, да и то при условии, что Трамп останется президентом на новый срок. "Очень жаль, – говорит Трамп, – что в Израиле так случилось... Нетаньяху отличный парень. А теперь они вернулись... на стадию выборов. Это очень плохо. Потому что им это не нужно". Однако то, что Израилю срыв предложенной Вашингтоном сделки не нужен, как раз достаточно спорно.



Дело в том, что американская администрация в стремлении максимально угодить израильтянам взяла за основу своего плана их наиболее запросную, по определению нереализуемую позицию, от которой они сами в процессе урегулирования вполне готовы были частично отступить. Идти же на меньшее от предложенного американцами ни один политик в Израиле не сможет – не поймут избиратели. Однако и принять "сделку века" невозможно.



Из того, что известно о ее политической части, вытекает, что за Израилем должны полностью остаться все еврейские поселения на Западном берегу Иордана, а также вся долина этой реки. Иерусалим бы оставался неразделенной столицей страны с израильским контролем над Старым городом, включая Храмовую гору, что само по себе всегда являлось серьезным камнем преткновения в отношениях между евреями и арабами. Суверенитет предполагаемой "Новой Палестины" был бы ограничен до такой степени, что говорить о ее государственности не приходилось бы.



В духе представлений нынешней администрации США возможное недовольство палестинцев могло бы быть погашено деньгами. Их планируется привлечь только на первом этапе 25 млрд долл., причем в основном из богатых нефтью стран Персидского залива. Однако ни сами палестинцы, ни арабский мир в целом принимать "сделку века" в таком виде не собираются. Курсирующие по ближневосточному региону советник и зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт уже успели убедиться в этом.



Создание Палестины представляет ключевую проблему для Организации исламского сотрудничества, сказал в своем выступлении на ее саммите в Мекке 1 июня король Саудовской Аравии Салман. Он подчеркнул, что королевство "откажется от любых мер, которые касаются историко-правового положения Восточного Иерусалима".



Очевидно также, что в задуманном виде "сделку века" не примет ни ООН, ни Евросоюз. Попытки ее реализации могут привести лишь к резкому обострению ситуации как на палестинских территориях, так и по периметру границ Израиля, нисколько не приблизив мирное урегулирование. Объявив же о повторных выборах, израильские верхи, помимо прочего, довольно ловко избавились от необходимости возложения на себя ответственности за подобные непродуманные шаги. Jerusalem Post, например, признает, что повторные выборы в Израиле – "это всего лишь последний гвоздь в спускающейся шине "сделки века"".