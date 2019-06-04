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Постсоветский мир в прицеле сетевых войн, - В.Прохватилов
08:45 04.06.2019

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.06.2019

О деятельности Европейского фонда поддержки демократии

В апреле 2019 года исполнительный директор Европейского фонда поддержки демократии (European Endowment For Democracy – EED) Ежи Помяновский представил в комитете по вопросам иностранных дел Европарламента ежегодный отчет EED за 2018 год "Поддержка тех, кто выступает за демократию".

Говоря о влиянии фонда, который в 2018 году отметил свое пятилетие, Помяновский заметил: "EED стал признанным и ценимым многими механизмом гибкой поддержки демократии".

EED был основан в 2013 году по инициативе Польши. На сегодняшний день фонд получил и обработал более 5 тысяч запросов о поддержке и выделил на их финансирование 722 гранта на сумму € 50 млн., а также организовал "около сотни мероприятий, где представлены работа и идеи активистов из более 20 стран, выступающих за идеи демократии", сообщается на официальном сайте проекта "Соседство Европейского союза".

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, Европейский фонд поддержки демократии предназначен для предоставления денежных грантов журналистам, блогерам, некоммерческим организациям, профсоюзам, а также политическим организациям, в том числе работающим в изгнании. EED ориентирован "на поддержку демократических движений в Алжире, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Египте, Грузии, Иордании, Ливане, Ливии, Марокко, Молдавии, Сирии, на Украине, а также в Палестине". Финансирование фонда осуществляется за счет взносов стран-членов ЕС.

При создании фонда верховный комиссар Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон выразила уверенность, что "фонд рождается в очень подходящий момент времени, так как 2013 год станет ключевым для демократического перехода".

В 2018 году EED поддержал более сотни запросов о финансировании, в том числе выделил 30 чрезвычайных грантов. В своей работе фонд применяет так называемый контекстный подход (context-based approach). Под "контекстом" имеется в виду степень свобод, которыми пользуются в той или иной стране "продемократические" (читай: прозападные) активисты.

Заявленный евродемократизаторами как инновация context-based approach является слепком с effect-based operations (операций, рассчитанных на системный эффект) – концептуальной разработки Пентагона в области сетевых войн. В этой концепции сетью считается любая среда, которая позволяет транслировать нужную информацию. Средства сетевых (информационных) войн суть инструменты подчинения "общества-мишени" с помощью влияния на поведение членов этого общества. Сетевая война аккумулирует технологии захвата пространства, отторжения территории, смены режима без использования военной силы. Методы ведения сетевых войн использовались во время цветных революций в Сербии, Грузии, на Украине, в других странах.

Составители отчета EED с гордостью отмечают деятельность фонда в Армении, называя это образцом поддержки "продемократических активистов в зонах, затронутых конфликтом".

В 2018 году EED в приоритетном порядке поддерживал "женщин и молодежь как агентов демократических перемен". Особое внимание было уделено молодежи Украины, Западных Балкан и Туниса.

В июне 2018 года в ознаменование пятой годовщины EED в Европарламенте состоялась конференция, в рамках которой выступили грантополучатели фонда. Среди них – основательница украинского НПО "Юридична сотня" Леся Василенко, которая помогает "ветеранам АТО"; Мохамад Ашраф Аль-Хафни, основатель центра Lamsat Ward, "оказывающего поддержку сирийским беженцам в Ливане"; Омар Балафрей из Марокко, воюющий за "политическую альтернативу" в этом североафриканском королевстве.

Среди лучших грантополучателей 2018 года выделены: участница массовых протестов в Молдавии тележурналистка Наталья Морарь; львовский портал Твоє Місто, участвовавший в программе "Ускорение журналистики" Европейского центра журналистики в Кардиффе (Великобритания); "Алеппо медиацентр", получивший грант за документальный фильм "Последние люди в Алеппо" о "Белых касках".

Двое активистов студенческого движения из Армении Давид Петросян и Амалия Костанян удостоены премии движения Restart Student Initiative, объединяющего "активных студентов из университетов по всей Армении, которые хотят добиться значительных изменений в области высшего образования". А на состоявшейся в феврале сего года в Ереване пресс-конференции активисты общественного движения "Глас народа" Арман Гукасян и Цовинар Костанян рассказали, что студенческое движение "Рестарт" финансируется не только EED, но и Джорджем Соросом с целью возможного запуска в этой республике очередной "революции". По словам Гукасяна и Костанян, западные фонды только за 2018 год предоставили армянским НПО более десяти миллионов долларов.

Декларируя свою поддержку независимым СМИ, EED полностью игнорирует при этом положение действительно независимых журналистов на Украине.

С начала ХХI века на Украине были убиты 39 журналистов. Среди них – Олесь Бузина, Павел Шеремет, Андрей Стенин. В феврале 2015 года Верховная рада Украины приняла решение приостановить до завершения АТО в Донбассе аккредитацию журналистам и техническим сотрудникам 115 российских СМИ. По данным на 31 декабря 2017 года, на Украине была запрещена трансляция 80 российских телеканалов. Это положение дел сохраняется и при новом президенте Украины.

Одна из главных целей EED – борьба против "кремлевской пропаганды".

Сотрудниками фонда был подготовлен доклад "Обеспечение плюрализма и сбалансированности русскоязычного медиапространства". Под "сбалансированностью" имеется в виду создание ресурсов на русском языке для противодействия "прокремлевским СМИ". Рассматриваются страны "Восточного партнерства" (Белоруссия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан), а также Латвия, Эстония, Литва и Россия.

Исследование, положенное в основу этого доклада, было профинансировано правительством Нидерландов при поддержке правительства Латвии. "Старшее поколение русскоязычных все еще испытывает глубокую ностальгию по советскому прошлому, что делает "исторические" фильмы и документальное кино чрезвычайно притягательными: они создают новую альтернативную версию прошлого. Кроме того, прокремлевские СМИ играют на чувстве утерянной гордости за "великую страну" среди части русскоязычной аудитории (особенно за пределами России)", – утверждается в докладе. Бороться с этим предлагается путем "серии скоординированных, экономически эффективных действий по поддержке сотрудничества как между существующими независимыми русскоязычными СМИ, так и между донорами, оказывающими им поддержку".

В конечном итоге Европейский фонд поддержки демократии вырос во внушительный инструмент вмешательства во внутренние дела "стран-мишеней". Вмешательства, которое призвано обеспечить развитие общественных процессов в этих странах в интересах "коллективного Запада".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559627100
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