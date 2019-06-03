Экс-глава Госкомсвязи Киргизии Абасканов стал президентом ОсОО "Акнет"

13:43 04.06.2019

4 июня 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В ОсОО "Акнет" назначен новый президент. Им стал Нурбек Абасканов - бывший глава Госкомсвязи. Информацию подтвердили в компании.



Отмечается, что накануне прошло собрание учредителей, в ходе которого двое из трех проголосовали за назначение Нурбека Абасканова. Он, в свою очередь, пообещал обеспечить стабильность работы оператора, прозрачность и дальнейшее развитие. В ОсОО "Акнет" рассказали, что Нурбека Абасканова уже представили коллективу.



Напомним, президента компании "Акнет" Кубана Ажимудинова задержали и водворили в ИВС. 31 мая его отправили в СИЗО-1.



Интернет-провайдер "Акнет" попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других грехах.