 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-глава Госкомсвязи Киргизии Абасканов стал президентом ОсОО "Акнет"
13:43 04.06.2019

4 июня 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В ОсОО "Акнет" назначен новый президент. Им стал Нурбек Абасканов - бывший глава Госкомсвязи. Информацию подтвердили в компании.

Отмечается, что накануне прошло собрание учредителей, в ходе которого двое из трех проголосовали за назначение Нурбека Абасканова. Он, в свою очередь, пообещал обеспечить стабильность работы оператора, прозрачность и дальнейшее развитие. В ОсОО "Акнет" рассказали, что Нурбека Абасканова уже представили коллективу.

Напомним, президента компании "Акнет" Кубана Ажимудинова задержали и водворили в ИВС. 31 мая его отправили в СИЗО-1.

Интернет-провайдер "Акнет" попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других грехах.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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