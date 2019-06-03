Брат скандального кыр-олигарха Матраимова отстранен от должности начальника управления в Финполиции

15:15 04.06.2019

3 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Брат Райымбека Матраимова отстранен от должности в Финполе



Брат экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов отстранен от занимаемой должности начальника управления внутренних расследований ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.



Уточняется, что Исламбек Матраимов написал заявление по собственному желанию. С февраля по март 2019 года он находился в отпуске без содержания.



Отметим, что после расследования журналистов радио "Азаттык" о бизнесе семьи Матраимовых широкая общественность потребовала проверить его легальность.



Ранее по поручению президента страны Финпол начал проверку имущества самого одиозного представителя семьи Райымбека Матраимова. Однако прошло почти полгода, а в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями до сих пор не могут отчитаться об итогах проверки.



Напомним, что на итоговой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 18 декабря 2018-го, журналист Эльнура Алканова предоставила Сооронбаю Жээнбекову материалы расследования и поинтересовалась, как обычный чиновник среднего звена смог заработать на строительство нескольких огромных особняков, расположенных в Оше и Бишкеке, и почему в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании такой человек не интересует следственные органы.