|20:20 В Москве открывается крупная выставка таджикского художника Азама Атаханова
20:15 Казахстан. 100 дней Аскара Мамина: первые итоги
18:22 Нападут ли США на Китай? - П.Шипилин
18:20 Китайское счастье: на что способен популярный кроссовер белорусской сборки Geely Emgrand X7
18:17 Красивая жизнь буржуинства заканчивается, - М.Хазин
18:15 Стальной Дамаск: Сирия не согласна на сделку с США
18:12 Загадочные этруски. Кто это были? - Булат Мамлиев
18:11 Опубликованы фото подбитого в Ливии "самого защищенного" броневика
18:05 Госдеп США обвинили в оскорблении китайского народа
18:03 Маловодный период Токтогулки. Почему кыр-чиновники засекретили информацию? - 24.kg
18:02 Предписано процветать. Как выглядит китайское экономическое чудо на родине его автора Дэн Сяопина
17:59 Asia Times: США слишком поздно решили "поставить Китай на колени"
15:15 Брат скандального кыр-олигарха Матраимова отстранен от должности начальника управления в Финполиции
14:04 Главу секретной службы МВД Киргизии Рейну Сайнакулову обвинили в незаконном распределении квартир
13:43 Экс-глава Госкомсвязи Киргизии Абасканов стал президентом ОсОО "Акнет"
09:29 Ошские события 2010 года. Почему Азимжон Аскаров в тюрьме
09:26 Саиде, упавшей с Луны. Отчего в Узбекистане нет свободных СМИ, - Г.Бухарбаева
08:45 Постсоветский мир в прицеле сетевых войн, - В.Прохватилов
08:44 Причины повторных выборов в Израиле – лежащие на поверхности и кроющиеся в глубине, - Д.Минин
08:12 Пенсионеров ЕАЭС объединяют границы, - "Къ"
08:09 Будущее Азии. Китай отразил выступление США, - М.Коростиков
07:45 Десять российских мифов о Золотой Орде, - А.Шамилин
07:40 Ракеты Пхеньяна пошатнули альянс Вашингтона, Токио и Сеула, - В.Скосырев
07:37 Китай покидает международный центр разработки интернет-стандартов, - А.Комраков
06:48 Саакашвили как американский поводок для Зеленского, - Д.Седов
01:09 Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия удерживает цены словесными интервенциями
00:58 Калибр вождя и судьба страны. Уроки драмы на площади Тяньаньмэнь, - Ю.Тавровский
00:55 Асад пошел войной против Ирана
00:09 В Петропавловске восстановят старинную мечеть
00:07 Казахстан. Жители Приуралья возмущены нашествием… сайгаков
00:04 Малазийский "Боинг" над Украиной сбила не Россия, - малазийский премьер Махатхир Мохамад
00:00 Мечта китайской молодежи, раздавленная танками, - "НГ"
|22:10 Экс-генпрокурора Киргизии Аиду Салянову задержали по делу Батукаева
20:12 Правящей партии Турции готовят альтернативу, - "Къ"
19:54 Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом, - А.Шарковский
19:51 Кто поджег Нотр-Дам? - Дарья Асламова
15:00 "Это вам не Даманский! Мы на своей территории!". Как китайцы нарушили границу СССР у озера Жаланашколь
14:56 "Пустословы...". Мирзиеев обрушил критику на ташкентских хокимов
14:43 Узбекским школьникам запретили носить юбки ниже колен, каблуки и узкую одежду
14:19 Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник, сделавший Ельцина президентом
14:08 Такая цивилизация, как наша, нуждается в идеологии, чисто технически, - Иван Охлобыстин
14:01 Три смертельных угрозы миропорядку. Почему нынешняя система обречена на радикальное переформатирование, - И.Рахметов
13:45 В Таразской СЭЗ в никуда размотали 27 млрд бюджетных тенге, - разбирается К.Токаев
13:37 "Раимгейт" - это отвод глаз от других миллионеров Кыргызстана, которые сидят в тени"
13:28 "Мы сами результаты Второй мировой сдали в утиль", - генерал Ивашов
13:27 Каким будет "Уотергейт" Жээнбекова?
13:22 По аяту на брата: как секта из Казахстана поработила умы россиян
13:12 Американский революционер. Почему Трампу неизбежен кердык, - Э.Лимонов
13:11 Узбекистан Мирзиеевский. Сон и явь, - Б.Мусаев
12:55 SOS. Упыри у власти. Глава Раменского района Мособласти задушил любовницу
08:40 В Бишкеке задержан ГКНБ "серый кардинал судебной системы Манас Арабаев"
|Брат скандального кыр-олигарха Матраимова отстранен от должности начальника управления в Финполиции
15:15 04.06.2019
3 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Брат Райымбека Матраимова отстранен от должности в Финполе
Брат экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов отстранен от занимаемой должности начальника управления внутренних расследований ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что Исламбек Матраимов написал заявление по собственному желанию. С февраля по март 2019 года он находился в отпуске без содержания.
Отметим, что после расследования журналистов радио "Азаттык" о бизнесе семьи Матраимовых широкая общественность потребовала проверить его легальность.
Ранее по поручению президента страны Финпол начал проверку имущества самого одиозного представителя семьи Райымбека Матраимова. Однако прошло почти полгода, а в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями до сих пор не могут отчитаться об итогах проверки.
Напомним, что на итоговой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 18 декабря 2018-го, журналист Эльнура Алканова предоставила Сооронбаю Жээнбекову материалы расследования и поинтересовалась, как обычный чиновник среднего звена смог заработать на строительство нескольких огромных особняков, расположенных в Оше и Бишкеке, и почему в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании такой человек не интересует следственные органы.