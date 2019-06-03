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Asia Times: США слишком поздно решили "поставить Китай на колени"
17:59 04.06.2019

Asia Times: США слишком поздно решили "поставить Китай на колени"

Повышение торговых пошлин с 10% до 25% в отношении китайского импорта стоимостью $200 млрд приведет к сокращению ВВП США на 0,37% в течение следующих трех лет

Похоже, что торговая война между КНР и США причинила недостаточный вред американской экономике, поэтому президент США Дональд Трамп решился увеличить торговые пошлины в отношении импорта из Китая стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Трамп также пригрозил ввести пошлины в отношении оставшегося китайского импорта стоимостью $300 млрд, если Пекин не предложит ему сделку, которая его бы устроила. Кроме того, Вашингтон запретил поставки телекоммуникационного оборудования Huawei и других китайских компаний на американский рынок. Китайские компании также лишись возможности покупать чипы у американских технологических компаний, пишет Кен Моак в статье для издания Asia Times.

Трамп, похоже, может так и не дождаться подписания соглашения с Китаем, который решил нанести ответный удар, установив пошлины на импорт из США стоимостью $60 млрд и пообещав принять дополнительные контрмеры. Таким образом, экономика США может столкнуться с дополнительным ущербом.

Большая часть импорта из КНР на самом деле производится американскими компаниями, работающими в Китае. Для страны, инфраструктура которой продолжает разрушаться, численность бездомного населения продолжает увеличиваться, а социальные услуги становятся менее доступными, торговая война - это последнее, в чем нуждаются США.

Согласно исследованию, опубликованному Trade Partnership Worldwide (TPW), повышение торговых пошлин с 10% до 25% в отношении китайского импорта стоимостью $200 млрд приведет к сокращению ВВП США на 0,37% в течение следующих трех лет. Также повышение пошлин приведет к ликвидации 934 тыс. 700 рабочих мест и снизит реальный доход каждой американской семьи на $767 в год.

Если бы Трамп решил перейти от угроз к делу и ввести пошлины на весь импорт из Китая, то экономика США столкнулась бы с более масштабным ущербом. Согласно данным TPW, в данном случае ВВП США сократился бы более чем на 1%, более двух миллионов человек лишились бы своих рабочих мест, а средний реальный доход семьи сократился бы более чем на $2 тыс. 300 в год.

С другой стороны, торговая война Трама нанесет ущерб не только экономике США и Китая, но и тем странам, которые прямо или косвенно связаны с американскими глобальными цепочками поставок. Например, iPhone от компании Apple был разработан в США, однако инженерно-проектные работы осуществлялись в Японии, детали iPhone производятся в Южной Корее, на Тайване и в других местах, а окончательная сборка осуществляется на тайваньской фабрике в Китае. Цепочку поставок создали для того, чтобы использовать те преимущества, которые могла предложить та или иная страна. Каждая отдельная страна, вовлеченная в цепочку поставок, процветала. Каждая из стран получила "кусок своего пирога", поэтому их экономика продолжала расти. Однако торговая война Трампа нарушила эти цепочки поставок. Это можно сравнить с выбрасыванием денег на ветер. В результате темпы роста экономик тех стран, которые были вовлечены в цепочки поставок, замедлились.

Возможно, самым тупым решением Трампа стал запрет поставок китайских телекоммуникационных продуктов на рынок США и блокирование поставок американских технологических компаний в КНР. Huawei владеет правами собственности на некоторые компоненты компаний Nokia и Ericsson, которые необходимы для создания западной инфраструктуры 5G. Кроме того, обе скандинавские фирмы могут потерять значительную часть своего бизнеса в Китае.

По словам эксперта компании Jefferies Эдисона Ли, Nokia и Ericsson могут потерять до 15% своего бизнеса в Китае, поскольку в условиях полномасштабной торгово-технической войны китайские телекоммуникационные компании - China Mobile, China Unicom и China Telecom - могут сделать свой выбор в пользу Huawei, ZTE и других отечественных компаний.

Но самые большие потери понесут американские технологические фирмы. Apple может потерять китайский рынок, за счет которого компания получает более 25% своих доходов. Производитель чипов Qualcomm может потерять более $56 млрд в течение следующих пяти лет, поскольку более 60% доходов компании зависят от поставок в Китай. Согласно сообщению CNN, только в 2018 году компания Huawei потратила огромные $11 млрд на покупку продукции десятка американских компаний.

Даже если Китай действительно нарушил правила Всемирной торговой организации, а также если Huawei действительно представляет угрозу для безопасности США, то Пекин имеет полное право защищать свои интересы. Любые обвинения в использовании "несправедливой" торговой практики - это не более чем спекуляции Вашингтона, необходимые для того, чтобы заручиться внутренней поддержкой для борьбы с КНР.

Более того, США слишком поздно спохватились, решив "поставить Китай на колени", поскольку для этого им пришлось бы прибегнуть к тотальной экономической войне или даже начать боевые действия. На реализацию второго сценария даже у китайских ястребов может не хватить смелости. Обе страны - это ядерные державы, обладающие достаточными экономическими и военными ресурсами. Война приведет к гарантированному уничтожению не только этих двух стран, но всего мира.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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