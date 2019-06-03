 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предписано процветать. Как выглядит китайское экономическое чудо на родине его автора Дэн Сяопина
18:02 04.06.2019

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Дэн Сяопина - политика и реформатора, автора китайского экономического чуда. На его родине - в провинции Сычуань - побывал "Огонек".

Артур Агафонов

В родном поселке архитектора китайских реформ всегда многолюдно: почтить память политика, заложившего основу для сегодняшних экономических успехов Поднебесной, приезжают со всей страны. Дом-музей Дэн Сяопина в городе Гуанъань давно превратился в одну из главных туристических достопримечательностей провинции Сычуань. Сегодня этот регион принимает до 50 млн туристов ежегодно, хотя еще в недавнем прошлом по многим показателям был отстающим. Таким бы и остался, наверное, но выручил опять же товарищ Дэн: еще при жизни он обязал богатые восточные провинции поддерживать менее успешные западные, чтобы обеспечить равномерное развитие экономики Китая. Этот завет чтут и сегодня, а директива "всем процветать" работает.

Чэнду - пятый по размерам город Китая. Точнее, так: пока что пятый…

Город Чэнду, столица провинции, связан с московским аэропортом Шереметьево тремя прямыми рейсами в неделю (еще два прямых рейса идут из Питера), но подавляющая часть пассажиров - китайцы. Наши Сычуань еще "не распробовали", а зря: расположенная в самом центре Китая, эта провинция - одна из наиболее интересных для знакомства с историей и культурой Поднебесной. Здесь находится сразу пять объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, именно эта территория считается родиной панды, знаменитого сычуаньского перца и одним из центров производства шелка. Именно здесь зародился даосизм и были разработаны основные принципы фэн-шуя. История этих мест насчитывает более 3 тысяч лет, а период расцвета приходится на эпоху Троецарствия (220–280 годы), когда Сычуань входила в состав древнего могущественного царства Шу.

Гигантская статуя Будды в Лэшане, высеченная в скале Эмэйшань в 713–803 годах, имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скульптура высотой 71 метр находится в месте слияния рек Миньцзян, Даду и Цинги

Чэнду, правда, встречает гостей не древними стенами, а широкими скоростными магистралями и многочисленными высотками - малоэтажных зданий в столице провинции почти не встретить. Да и окраины Чэнду - одна большая стройка: преодолев отметку в 11 млн жителей, город продолжает активно расти. "А как ему не расти? К 30 годам молодые люди обычно покупают собственную квартиру, а молодежи у нас много,- объясняет сотрудник муниципалитета Аня (китайцы часто берут себе английские или славянские имена, чтобы проще было общаться с иностранцами).- Минимальная площадь - 80 квадратных метров, меньше почти не бывает. Но обычно покупают более просторное жилье, чтобы иметь в запасе детскую комнату. Поэтому вокруг так много строек".

Большая панда, или медведь-кошка, как ее называют китайцы - один из главных символов Поднебесной. Более 80 процентов всех панд живут в провинции Сычуань. Они встречаются как в дикой природе, так и в различных питомниках и заповедниках

Город поражает обилием зелени: особое внимание власти уделяют созданию парков, пешеходных и велосипедных маршрутов, а на крышах домов часто можно увидеть настоящие сады. Согласно принятой градостроительной концепции, Чэнду должен быть экологически чистым, комфортным для жизни и… молодым (местные чиновники формулируют четко: "Решено, что это будет город талантливой молодежи и высоких технологий"). Административное предписание исполняется неукоснительно: чтобы соответствовать предназначению, создан (с нуля) специальный городской район Тяньфу, который стал основой для развития технологий на базе искусственного интеллекта. Население передового района сформировали целевым набором (были отобраны сразу 100 тысяч человек - высококвалифицированные специалисты и члены их семей), работа для всех гарантирована (китайские высокотехнологичные гиганты, такие как Huawei, ZTE, Xiaomi, уже открыли в Тяньфу свои представительства). "Я рад, что могу жить в современном экологически чистом районе и иметь интересную работу",- говорит сотрудник компании SenseTime - самого дорогого в мире стартапа в области искусственного интеллекта. И не скрывает, что ему очень повезло здесь оказаться.

Нет оснований ему не верить, раз уж предписано процветать…

Источник - Коммерсант
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