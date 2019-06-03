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Маловодный период Токтогулки. Почему кыр-чиновники засекретили информацию? - 24.kg
18:03 04.06.2019

Маловодный период Токтогулки. Почему чиновники засекретили информацию?

С недавних пор информация о притоке воды в Токтогульское водохранилище стала закрытой. ОАО "Электрические станции", ранее публиковавшее каждый день данные о притоке и расходе воды, теперь ссылается на договор с Кыргызгидрометом, по которому цифры предоставляются только на платной основе.

Снова маловодье

От того, сколько удастся накопить воды в Токтогулке, зависит прохождение отопительного сезона. Будет ли Кыргызстан продавать электричество в соседние страны или будет вынужден покупать, зависит именно от приточности.

К середине мая удалось накопить 13,6 миллиарда кубометров.

Как уверяет первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, объем воды в водохранилище выше нормы, несмотря на то что в прошлом году объем составлял 19,3 миллиарда кубов.

"Наступает маловодье, которое продолжится в ближайшие три-пять лет", - сказал Кубатбек Боронов.

В начале апреля объем накопленной влаги в Токтогульском водохранилище составлял 16,8 миллиарда кубометров. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

По его прогнозам, накопленной воды достаточно до весны 2020-го.

Тогда же премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уличил руководителей энергосектора во лжи. "У вас нет плана развития, вы не говорите нам, как и куда идет наш энергосектор. Вы можете только предложить в случае маловодья покупать больше угля, если воды больше - меньше угля закупать. Вашу сказку слышим уже 20 лет. Я знаю, кто из вас врет, а кто правду говорит. Ваши отчеты не меняются. Наверное, девушка, которая пишет доклады, сидит 10 лет, меняя каждый раз только даты", - сказал премьер-министр.

Энергокомпании Кыргызстана - самый коррумпированный сектор, которому не доверяет народ.
Мухаммедкалый Абылгазиев

Настораживает тот факт, что всего за полтора месяца объем воды сократился на 3,2 миллиарда кубометров, а точных данных о приточности реки Нарын никто дать не может. Более того, "Электрические станции" не делают даже прогнозов, с каким объемом Токтогульская ГЭС выйдет к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Кыргызстанцы помнят, как в 2008-м сократилось потребление электричества до 95,6 процента из-за "маловодья Бакиевых", когда Токтогульское водохранилище спустили вхолостую, а для населения ввели жесткие лимиты.

Реальное ли маловодье сейчас или мнимое?

Совершенно секретно

24.kg обратилось с вопросом в "Электрические станции", но получило отказ. Выяснилось, что существует договор между "Электрическими станциями" и Кыргызгидрометом, который запрещает передавать информацию о приточности третьим лицам.

Кыргызгидромет так защищает свое авторское право на прогноз и предоставляет его только на платной основе. "Электрические станции", купившие отчет, все равно не могут его использовать в полной мере, а тем более делиться информацией с журналистами. Даже если СМИ купит прогноз, Кыргызгидромет не даст согласия на его обнародование.

Такая секретность, безусловно, возмутила журналистов. После переговоров с представителями МЧС Кыргызгидромет согласился предоставить информацию о приточности, но только через официальный запрос и с обязательной пометкой "для публикации".

В "Электрических станциях" согласны, что такая секретность усложняет работу, но ничего поделать не могут.

Энергетики уже не верят в прогнозы, так как не могут проследить четкую закономерность.

"Наблюдения за рекой Нарын ведутся с начала прошлого столетия, и четкой закономерности по приточности не выявлено. Ввиду отсутствия точных прогнозов по водности производить водноэнергетические расчеты даже на среднесрочную перспективу не представляется возможным", - пояснили в компании.

Случайность ли, но с сайта "Электрических станций" исчезла информация об объеме воды в Токтогульском водохранилище, которая ранее обновлялась ежедневно. Для сравнения публиковались данные прошлых лет.

Для большей убедительности энергетики в 2014 году установили на водосбросах Токтогулки камеры видеонаблюдения. В онлайн-режиме можно было посмотреть, что ни одна капля воды не спущена вхолостую. Сейчас эта функция также недоступна.

Отсутствие информации развязывает энергетикам руки для возможных махинаций с объемом воды в Токтогульском водохранилище.

Трудности впереди

Пока Кыргызгидромет думает, предоставить ли информацию, начальник управления генерации и передачи энергии ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Таалайбек Байгазиев рассказал 24.kg о том, какие опасности кроются за маловодным периодом и какие нужно принять меры, чтобы безболезненно его пройти.

По его словам, по прогнозу Кыргызгидромета, приточность Нарына составляет 86 процентов от нормы. В мае она сложилась на уровне 70 процентов при прогнозе 90 процентов.

Июньский прогноз оправдывается на уровне среднемноголетней нормы.

"При всех прогнозах и фактичной приточности мы просчитали, что к осени в Токтогульском водохранилище будет 17 миллиардов кубометров. Этой воды достаточно для прохождения отопительного периода. Тем не менее маловодный период длится два-три года. На ТЭЦ Бишкека необходимо увеличить нагрузку до 360 мегаватт против прошлогодних 320. Резерв мощности на теплоцентрали есть", - пояснил Таалайбек Байгазиев.

Не стоит забывать, что на Токтогульской ГЭС проходит реконструкция. Однако, как уверяют энергетики, работы не повлияют на выработку электроэнергии. Даже при запертости двух гидроагрегатов внутренняя потребность будет покрываться.

Лимиты и импортозависимость

Из-за нехватки воды Кыргызстан вынужден отказаться от экспорта электроэнергии. В летнее время ГЭС будут работать только на внутреннее потребление.

По словам Таалайбека Байгазиева, на уровне правительства уже начал отрабатываться вопрос прохождения маловодных циклов. "ТЭЦ Бишкека должна вырабатывать до 2 миллиардов киловатт-часов, чтобы можно было разгрузить ГЭС и накопить воду. Для этого нужно увеличить заготовку топлива на месторождении Кара-Кече и включить в работу два модернизированных энергоблока теплоцентрали", - отметил он.

Кроме того, будет прорабатываться вопрос с соседними энергосистемами Казахстана и Таджикистана по импорту электричества. "Джамбульская ГРЭС переориентировалась на газ, есть профицит мощности. Казахстан готов поставлять электроэнергию в Кыргызстан по 1,8 сома за киловатт-час. Раньше цены заламывали. Сейчас ситуация в этом плане легче. По импорту должны договариваться "Электрические станции", а у них и так дефицит бюджета. Нужна будет поддержка со стороны государства в виде субсидий", - добавил Таалайбек Байгазиев.

Возникает резонный вопрос: будут ли вводиться ограничения для потребителей?

На предстоящий отопительный период в постановлении правительства уже заложили обязательное условие о соблюдении лимитов потребления в часы максимальных нагрузок. Дополнительные ограничения в виде веерных отключений вводиться не будут. Пока.

В среднем за отопительный период на Токтогульской ГЭС срабатывают 7 миллиардов кубометров воды. К весне 2020 года в водохранилище останется 10,5-11 миллиардов кубов. Если не принять меры уже сейчас, то через пару лет уровень воды упадет до критической отметки в 5,5 миллиарда кубов.

Юлия КОСТЕНКО

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559660580
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