Госдеп США обвинили в оскорблении китайского народа

18:05 04.06.2019

Госдеп обвинили в оскорблении китайского народа



Антон Никитин



Посольство Китая в США выразило "решительный протест" в связи с заявлением госсекретаря США Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, назвав позицию главы Госдепа "оскорблением китайского народа", а также "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".



"Заявление Помпео грубо вмешивается во внутренние дела Китая, оскверняя внутреннюю и внешнюю политику КНР. Это оскорбление китайского народа и серьезное нарушение норм и принципов международного права, регулирующего международные отношения. Китайская сторона выражает сильное недовольство и решительный протест в отношении этого", – приводит ТАСС позицию посольства Китая в США.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь заявил, что "надежды США на построение в Китае открытого и толерантного общества не сбылись". Он также отметил, что "однопартийная система Китая не терпит инакомыслия и нарушает права человека всякий раз, когда это служит ее интересам".



По версии главы Госдепа, события в Китае, "завершившиеся 4 июня 1989 года", были "героическим движением протеста".



"Мы призываем Китай освободить всех, кто удерживается за реализацию прав и свобод, прекратить произвольные задержания и отказаться от контрпродуктивной политики, которая сводит воедино терроризм и религиозное и политическое самовыражение", – добавил госсекретарь США.



Отметим, в самом Китае считают, что события на площади Тяньаньмэнь спасли Китай от краха в стиле СССР.