Опубликованы фото подбитого в Ливии "самого защищенного" броневика

18:11 04.06.2019

Алексей Дегтярев



В Ливии был подбит новейший броневик Mbombe, принадлежавший армии маршала Халифа Хафтара, автомобиль рекламировался как одна из самых защищенных машин в мире, пишут СМИ.



Автомобиль выпускается в Иордании по южноафриканской лицензии, передает "Российская газета".



Разработчики броневика заявляли, что машина может обеспечить непревзойденную защиту от мин, самодельных взрывных устройств (СВУ), придорожных безоболочных фугасов и круговую защиту от РПГ, сообщало издание "Военное обозрение" в 2013 году.



Отмечалось, что техника способна выдержать взрыв 10 кг тротила в любом месте под корпусом или под любым колесом, обеспечить защиту от СВУ мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии 5 метров от эпицентра взрыва.



Но при этом автомобиль был поражен не мощным противотанковым средством на улицах Триполи, а 23-мм снарядом. В Сети опубликовали фото уничтоженного броневика, на них видны дыры от попадания по борту машины. Отмечается, что автомобиль был брошен экипажем.